Вы обратили внимание, что первые лица России, в отличие от многочисленных политологов, политолухов и экспертов, не спешат высказывать эмоционально окрашенное мнение о победе Дональда Трампа на президентских выборах в США? Почему так? Казалось бы, ответ очевиден: потому что за Трампом стоят те, кто реально управляет и Америкой, и мировой политикой в целом. Во многом это действительно так. Но есть нюансы.

Трамп и Харрис (вернее, то, что мы понимаем под ними, а это соответствующие группы влияния) — отчасти разные истории. Хотя читать о «консервативном политике» Трампе весьма забавно. Дональд играет по-крупному, он более конкретная фигура. Харрис — это скорее про повесточку, где новая идентичность, все эти ЛГБТ*, сексуальные перверсии, где, в общем-то, шоу. Трамп — тяжеловес старого стиля, хотя и он, без сомнения, еще тот шоумен. Но он же — это ракеты, военная мощь, выламывание рук оппонентам.

Фото: Peerapon Boonyakiat/Keystone Press Agency / Global Look Press

Первое, что сделает Трамп, — постарается разорвать связку (при всей ее условности) России и Китая. Тут не будет истории про трансгендеров, тут будет классический сюжет по Киссинджеру и Бжезинскому. Нельзя забывать об этом. Вера в то, что Трамп остановит конфликт на Украине, — еще одна глупость, которую вбросили в наши СМИ. Нельзя остановить то, что не может быть остановлено. Это не подвластно ни Трампу, ни мировому правительству. На данном этапе.

А что дальше? Тяжеловес всегда не размазывает удар. Трамп пытается не повторить ошибок своего первого президентского срока. Он доминатор, всегда и везде, но теперь, вероятно, будет доминатором в кубе. Все обстоятельства сложились так. За доминирование Трамп будет готов заплатить многим, если не всем. Понимаю, звучит банально и патетично, но это так. По конфликту на Украине, в частности, Трамп наверняка предложит максимально жесткий вариант, а дальше начнется выламывание рук.

Удивительно, что политологи всея Руси несли такую ахинею о его появлении в президентском кресле. Несли и, что характерно, продолжают нести. Я думал, что те времена, когда в московских гостиных пили за победу Трампа над Хиллари Клинтон, остались в прошлом. Видимо, жизнь ничему не учит. Это, к слову, лишний раз свидетельствует о том, во что выродилась наша политологическая мысль в целом и американистика в частности (за редким исключением). Печальная картина.

Ведь именно эти люди предсказывали победу Камалы Харрис, но они же вещали о том, что Трампу победить не дадут — случится гражданская война. Камала же — это человек-маска. С одной стороны, идеальная для победы: темнокожая, верная повесточке, женщина. У нее были шансы, но только в начале. События последних месяцев приговорили Камалу. Да и, с другой стороны, Харрис абсолютная пустышка, в ней нет ничего. И это лишний раз констатирует кризис жанра.

Фото: Дональд Трамп. Timothy A. Clary — Pool via CNP/Keystone Press Agency / Global Look Press

Вы видите, во что выродилась Демократическая партия США? Пожилой человек, находящийся в полумаразме, идет на выборы, но не в состоянии дойти даже до трапа самолета. История унизила когда-то бодрого и решительного Джо Байдена, сделав его посмешищем. Вместо него ставят женщину, которая может только болтать и улыбаться, точно какая-нибудь Опра Уинфри, но не представляет из себя ровным счетом ничего.

Фото: Камала Харрис. Aimee Dilger/Keystone Press Agency / Global Look Press

Трамп победил не серьезного врага, соперника — Трамп победил пустоту. Но разве сам Дональд такой уж крутой ковбой? Пожилой человек с комплексами, зацикленный исключительно на себе, существующий в реалиях, в общем-то, прошлого. Уходящая натура. На его фоне, кстати, более выигрышно смотрится будущий вице-президент 40-летний Джей Ди Вэнс (как по мне, серьезный персонаж). Этот Трамп — давно уже не тот Трамп, но и вся американская политика, как и политика мировая, тоже не та.

Фото: Кандидат в вице-президенты от Республиканской партии США Джей Ди Вэнс. Jen Golbeck/Keystone Press Agency / Global Look Press

Мы наблюдаем тотальное вырождение — элит в первую очередь, а с ними и культуры, экономики, человека и человечества как таковых. Вот где подлинная трагедия и катастрофа. Выборы президента США это лишний раз подтвердили. И выхода пока не видно.

* Запрещенная в России экстремистская организация.