Главные альфа-девы Евросоюза подрались из-за Распутина. Почему это бьет по Украине?
Почти год Евросоюз раздирал ожесточенный конфликт. Его держали в тайне, за власть боролись Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас. Почему битва заставила Европу забыть об Украине и как Распутин стал между главными женщинами европейской дипломатии?
Схватка двух йокодзун вокруг Распутина
Ожесточенная битва между двумя главными политиками Евросоюза разгорелась не из-за личных конфликтов. Ситуация касалась важнейшей структуры, Европейской службы внешних действий, EAD. Детали о противостоянии раскрыл обозреватель Der Welt.
Перетягивание каната между этими двумя альфа-самками было чем-то гораздо большим, чем просто мелкая драма отношений в брюссельском политическом пузыре.
Der Welt
EAD определяет и координирует внешнюю политику Евросоюза.
Каллас, став во главе этой службы, поставила под сомнение ее эффективность в условиях новых геополитических угроз и нестабильности, вызванной политикой американского президента Дональда Трампа.
По мнению Каллас, EAD нуждалась в глубокой реформе. Она планировала назначить на ключевой пост в структуре немецкого чиновника Мартина Зельмайра.
Вопрос проработали на внутреннем уровне и успели согласовать на уровне ближайших советников самой Каллас. Неопытность не дала ей понять, какую реакцию вызовет это имя в европейских столицах.
Серый кардинал Евросоюза
Мартин Зельмайр — один из самых влиятельных и самых противоречивых бюрократов в истории Евросоюза.
Он долгие годы считался «серым кардиналом» Брюсселя, человеком, который умел двигать решения в кулуарах быстрее, чем целые комиссии.
Его влияние расцвело во времена Жана-Клода Юнкера, где Зельмайр занимал пост главы кабинета, а позже и генерального секретаря Европейской комиссии, он стал фактически ее теневым руководителем.
Назначение Зельмайра на этот пост в 2018 году вызвало политический скандал. Решение приняли за одно утро, без конкурса и обсуждения, Европарламент выступил против, но ничего не добился.
В Брюсселе Зельмайра называли «Распутиным Еврокомиссии» за умение концентрировать власть и влияние, оставаясь при этом вне публичного поля. Сам Юнкер прозвал помощника «монстром».
Урсула фон дер Ляйен, придя к власти, избавилась от него без колебаний, отправив в дипломатическую ссылку в Вену, где Зельмайр возглавил малозначимую делегацию.
Позже он стал послом при Ватикане, но и там умудрялся влиять на политику Евросоюза.
Месть Урсулы фон дер Ляйен
Ситуация изменилась, когда Каллас предложила вернуть его на вершину европейской дипломатии — на пост заместителя генсека по геоэкономике и межинституциональным делам.
Это назначение дало бы Зельмайру прямой доступ к ключевым центрам влияния — послам, Европарламенту и национальным правительствам. Для фон дер Ляйен это стало красной тряпкой и откладывать свою месть она не стала.
После ряда консультаций она предложила учредить новую должность — «специального уполномоченного по вопросам религиозной свободы» — и тут же «предложила» этот пост самому Зельмайру.
Шаг выглядел изящно, но его суть была очевидна: Урсула выдернула Зельмайра из рук Каллас и превратила в фигуру без политического веса.
Теперь бывшему «властителю Брюсселя» предстоит выбирать: принять малозначимый пост, остаться никому не нужным послом в Ватикане или уйти из Еврокомиссии.
Провал реформы и слабость Европы
Сам конфликт вновь подчеркнул системную слабость Европейской службы внешних действий. По словам политолога Яна Техау, EAD страдает от нехватки средств и чрезмерной зависимости от стран-членов.
Ни одна европейская столица просто не заинтересована в существовании такого органа — все хотят сами определять свою политику.
Каллас не поддержал никто. Техау считает, что ситуация стала для нее шоком, ведь бывший премьер Эстонии привыкла к лояльности сотрудников.
Урсула фон дер Ляйен переиграла ее одним техническим приемом, но приз получила сомнительный — историю узнала пресса и проблемы внутри Евросоюза стали очевидны.