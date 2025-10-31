Главные альфа-девы Евросоюза подрались из-за Распутина. Почему это бьет по Украине?

Почти год Евросоюз раздирал ожесточенный конфликт. Его держали в тайне, за власть боролись Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас. Почему битва заставила Европу забыть об Украине и как Распутин стал между главными женщинами европейской дипломатии?

Схватка двух йокодзун вокруг Распутина Ожесточенная битва между двумя главными политиками Евросоюза разгорелась не из-за личных конфликтов. Ситуация касалась важнейшей структуры, Европейской службы внешних действий, EAD. Детали о противостоянии раскрыл обозреватель Der Welt.

Перетягивание каната между этими двумя альфа-самками было чем-то гораздо большим, чем просто мелкая драма отношений в брюссельском политическом пузыре. Der Welt

EAD определяет и координирует внешнюю политику Евросоюза. Каллас, став во главе этой службы, поставила под сомнение ее эффективность в условиях новых геополитических угроз и нестабильности, вызванной политикой американского президента Дональда Трампа. По мнению Каллас, EAD нуждалась в глубокой реформе. Она планировала назначить на ключевой пост в структуре немецкого чиновника Мартина Зельмайра. Вопрос проработали на внутреннем уровне и успели согласовать на уровне ближайших советников самой Каллас. Неопытность не дала ей понять, какую реакцию вызовет это имя в европейских столицах.

Фото: Philipp von Ditfurth/dpa / www.globallookpress.com

Серый кардинал Евросоюза Мартин Зельмайр — один из самых влиятельных и самых противоречивых бюрократов в истории Евросоюза. Он долгие годы считался «серым кардиналом» Брюсселя, человеком, который умел двигать решения в кулуарах быстрее, чем целые комиссии. Его влияние расцвело во времена Жана-Клода Юнкера, где Зельмайр занимал пост главы кабинета, а позже и генерального секретаря Европейской комиссии, он стал фактически ее теневым руководителем. Назначение Зельмайра на этот пост в 2018 году вызвало политический скандал. Решение приняли за одно утро, без конкурса и обсуждения, Европарламент выступил против, но ничего не добился. В Брюсселе Зельмайра называли «Распутиным Еврокомиссии» за умение концентрировать власть и влияние, оставаясь при этом вне публичного поля. Сам Юнкер прозвал помощника «монстром». Урсула фон дер Ляйен, придя к власти, избавилась от него без колебаний, отправив в дипломатическую ссылку в Вену, где Зельмайр возглавил малозначимую делегацию. Позже он стал послом при Ватикане, но и там умудрялся влиять на политику Евросоюза.

Фото: IMAGO/Michael Indra / www.globallookpress.com

Месть Урсулы фон дер Ляйен Ситуация изменилась, когда Каллас предложила вернуть его на вершину европейской дипломатии — на пост заместителя генсека по геоэкономике и межинституциональным делам. Это назначение дало бы Зельмайру прямой доступ к ключевым центрам влияния — послам, Европарламенту и национальным правительствам. Для фон дер Ляйен это стало красной тряпкой и откладывать свою месть она не стала. После ряда консультаций она предложила учредить новую должность — «специального уполномоченного по вопросам религиозной свободы» — и тут же «предложила» этот пост самому Зельмайру. Шаг выглядел изящно, но его суть была очевидна: Урсула выдернула Зельмайра из рук Каллас и превратила в фигуру без политического веса. Теперь бывшему «властителю Брюсселя» предстоит выбирать: принять малозначимый пост, остаться никому не нужным послом в Ватикане или уйти из Еврокомиссии.

Фото: РИА «Новости»

Провал реформы и слабость Европы Сам конфликт вновь подчеркнул системную слабость Европейской службы внешних действий. По словам политолога Яна Техау, EAD страдает от нехватки средств и чрезмерной зависимости от стран-членов. Ни одна европейская столица просто не заинтересована в существовании такого органа — все хотят сами определять свою политику. Каллас не поддержал никто. Техау считает, что ситуация стала для нее шоком, ведь бывший премьер Эстонии привыкла к лояльности сотрудников. Урсула фон дер Ляйен переиграла ее одним техническим приемом, но приз получила сомнительный — историю узнала пресса и проблемы внутри Евросоюза стали очевидны.