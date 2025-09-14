Сегодня 18:11 Глас вопиющего в пустыне. О чем Орбан предупреждает Евросоюз 0 0 0 Фото: Kay Nietfeld/dpa / www.globallookpress.com Эксклюзив

Виктор Орбан

Пока большинство стран Евросоюза вслед за США наращивают военную поддержку Украины, Венгрия во главе с премьер-министром Виктором Орбаном открыто предупреждает о катастрофических последствиях втягивания Европы в прямой конфликт с Россией. Его голос — практически единственный в ЕС, осмеливающийся говорить о мире, рискуя оказаться в полной политической изоляции.

Позиция Орбана Венгерский премьер-министр выразил глубокую обеспокоенность из-за недавнего инцидента с беспилотниками, нарушившими воздушное пространство Польши. «Этот случай лишь подтверждает, что наш призыв к миру в российско-украинском конфликте — единственно верный путь. Жить в постоянной угрозе войны опасно и рискованно. Пора это остановить!» — эмоционально заявил Орбан, подчеркнув поддержку мирных инициатив, в том числе усилий Дональда Трампа по урегулированию конфликта. Будапешт опасается, что вступление Украины в ЕС неизбежно втянет Европу в прямое противостояние с Россией. В этом Орбан, безусловно, прав. Статья 42(7) Лиссабонского договора, гарантирующая коллективную безопасность Евросоюза, делает такой сценарий вполне реальным. Опасения связаны не только с угрозой прямого столкновения с Россией, но и с явной неподготовленностью европейских стран НАТО к такому развитию событий. Премьер Польши Дональд Туск недавно сообщил: «Зафиксировано 19 вторжений в наше воздушное пространство, и лишь три дрона удалось сбить».

Фото: «Пэтриот» — американский зенитный ракетный комплекс большого радиуса действия. Michael Fischer/dpa / www.globallookpress.com

Это говорит о серьезных пробелах в системе ПВО, что вызывает у НАТО тревогу. Орбан, похоже, прекрасно понимает: Европа не готова к конфликту такого масштаба, а его последствия могут быть катастрофическими. Примечательно, что Орбан еще с президентской кампании Трампа активно поддерживает его «мирный план». Суть инициативы — заморозить конфликт по нынешней линии фронта, сохранив киевский режим и его военный потенциал, что, конечно, неприемлемо для России. Это просто отложенная война для наших будущих поколений. Венгрия также выступает за существование Украины как некоего «буферного образования» между Россией и Европой.

Фото: IMAGO/www.imago-images.de / www.globallookpress.com

Затронет всех В случае разрастания конфликта боевые действия неизбежно затронут и саму Венгрию. Это, с точки зрения безопасности и экономики, не отвечает интересам Будапешта, отметил в разговоре с 360.ru политолог Владимир Киреев. «Напротив, большинство европейских государств, включая даже относительно дружественные России, разворачивают на своей территории военно-логистическую структуру НАТО. Особенно выделяются на этом фоне Финляндия, Польша и Румыния. В Финляндии сейчас проходят военные учения с участием спецподразделений европейских стран, нацеленные на переброску сил на территорию России. Румыния отрабатывает военный десант на территорию Крыма и Кавказа. Польша поставляет примерно 30% военного оборудования и боеприпасов на территорию Украины», — уточнил Киреев.

Фото: Casa S.M. El Rey/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Вся эта структура, действующая сегодня в режиме тренировок и обслуживания украинских интересов, может быть мгновенно перепрофилирована для нападения на Россию. Такая ситуация неизбежно спровоцирует глобальный конфликт Москвы с НАТО, который будет происходить не только на восточной границе, но и в других частях планеты, предупредил политолог.

Такой конфликт затронет интересы всех крупных государств, в том числе Индии и Китая, даже если они не примут участия в военных действиях. Это повлияет на их экономические и политические интересы, откроет возможности для давления и нападения уже на их территорию. Ситуация вызывает тревогу у всех крупных стран. Виктор Орбан — практически единственный в ЕС, кто открыто заявляет о том, что Венгрия никоим образом не будет участвовать в этом сценарии. Владимир Киреев

Европа повторяет путь Третьего рейха Причем Европа находится в перманентной панике примерно со времен, предшествующих началу СВО. В этом нет ничего удивительного, поскольку паника абсолютно срежиссирована и развивается по четкому плану.

Фото: Marek Antoni Iwanczuk/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Мол, Россия — агрессор и вскоре просто так, на пустом месте, нападет на Украину, а далее — на всех остальных, поэтому Москве необходимо срочно начать противостоять, а Киеву, соответственно, помогать. Для обывателя подобное объяснение роста цен в магазинах и сокращения социальных гарантий, как считают технологи, вполне подходит, пояснил в комментарии для 360.ru политический обозреватель, публицист Владимир Головашин.

Кому интересны настоящие причины конфликта, кроме редких интеллектуалов? Это у нас в стране каждый второй — эксперт в геополитике. Если отставить в сторону иронию, наш соотечественник действительно лучше разбирается в причинах и следствиях происходящего. А в Европе любая точка зрения, отличная от мнения Брюсселя, считается кремлевской пропагандой и чуть ли не оправданием фашизма. Если долго кормить людей нужными нарративами, их мозг начинает со временем сам их воспроизводить, что и происходит на просторах ЕС. Владимир Головашин

Признать ошибочной свою стратегию по отношению к России европейские лидеры не могут, заверил эксперт. Признать то, что Украина проигрывает, тоже неспособны. Поэтому делают ставку на эскалацию конфликта, отчаянно надеясь, что до настоящего вовлечения «старой Европы» в боевые действия не дойдет. А что никто из них не может дать внятного ответа на вопрос, зачем России война с Европой, так это никого волнует. Отсутствующая на деле, но хорошо продаваемая избирателям «имперская политика Кремля» объясняет все происходящее. Москва якобы вот-вот нападет, поэтому надо готовиться и принимать меры. А то, что примерно те же тезисы озвучивал Геббельс, обосновывая вторжение в СССР, — видимо, ничего страшного.