Слышал звон. Генассамблея ООН опять приняла антироссийскую резолюцию, но есть нюансы
Каждый год, 31 декабря, мы с друзьями ходим в баню. Традиция у нас такая. Ну, моемся мы там, понимаете? А, нет, не так. Каждый год, 24 февраля, у Генеральной Ассамблеи ООН есть традиция с подачи западных государств ставить на голосование антироссийскую резолюцию по Украине.
Большинство из тех, кто голосует за, знать не знают, где вообще эта Украина находится. Те же, кто в курсе, не дали себе труда углубиться в истинные причины конфликта. Так и штампует Генассамблея одну резолюцию за другой по принципу «слышал звон, да не знает где он» — бездумно, безответственно, бессмысленно.
Впрочем, в этом году все было не как обычно. Во-первых, резолюций изначально оказалось две — украинская, состряпанная британскими кураторами Киева практически на коленке. И там все по шаблону: Россия — плохая, Украина — хорошая и весь мир с ней.
Вторая — американская, где уже нет слов об однозначном осуждении «российской агрессии», а вина за происходящее в равных долях распределяется между всеми сторонами конфликта.
В итоге Генассамблея приняла сразу обе резолюции (это еще раз доказывает, что местным кнопкодавам все равно, за что голосовать), но США отказались поддержать антироссийский вариант, не просто воздержавшись, как Индия и Китая, а проголосовав против вместе с Россией, Белоруссией и еще целым рядом стран.
Зато на удивление украино-британскую резолюцию поддержала Сербия. Правда, потом выяснилось, что «по ошибке», президент Александр Вучич даже извинился за это перед согражданами. В общем, «ложечка нашлась», но осадок остался.
Но вся эта бессмысленная возня меркнет перед голосованием, состоявшимся чуть позже в Совете Безопасности ООН, где лишних людей практически не бывает. Случилось то, о чем накануне предупреждала Financial Times со ссылкой на свои источники (хорошие источники, видать): Соединенные Штаты вместе с Россией и КНР выступили в Совбезе против однозначных заявлений в поддержку Украины и поставили на голосование американский проект резолюции, в котором нет ни слова осуждения действий Москвы.
За проголосовали 10 стран: США, Китай, Россия, Алжир, Гайана, Сьерра-Леоне, Южная Корея, Пакистан, Панама и Сомали. Пять — Великобритания, Франция, Греция, Словения, Дания — воздержались. Причем никто из имеющих право вето в этот раз пользоваться им не стал.
Принятый в Совбезе ООН документ госсекретарь США Марко Рубио назвал историческим, а постоянный представитель России в ООН Василий Небензя хоть и посетовал на неидеальность итоговой резолюции, все же назвал это «первой попыткой встать на путь мира, а не раздувать конфликт».
Будем надеяться, что так оно и есть.