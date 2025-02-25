Каждый год, 31 декабря, мы с друзьями ходим в баню. Традиция у нас такая. Ну, моемся мы там, понимаете? А, нет, не так. Каждый год, 24 февраля, у Генеральной Ассамблеи ООН есть традиция с подачи западных государств ставить на голосование антироссийскую резолюцию по Украине.

Большинство из тех, кто голосует за, знать не знают, где вообще эта Украина находится. Те же, кто в курсе, не дали себе труда углубиться в истинные причины конфликта. Так и штампует Генассамблея одну резолюцию за другой по принципу «слышал звон, да не знает где он» — бездумно, безответственно, бессмысленно.

Впрочем, в этом году все было не как обычно. Во-первых, резолюций изначально оказалось две — украинская, состряпанная британскими кураторами Киева практически на коленке. И там все по шаблону: Россия — плохая, Украина — хорошая и весь мир с ней.

Вторая — американская, где уже нет слов об однозначном осуждении «российской агрессии», а вина за происходящее в равных долях распределяется между всеми сторонами конфликта.