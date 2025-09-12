Гейдар строил, Ильхам рушит. Как Алиев уничтожает наследие отца

Ставший третьим президентом независимого Азербайджана Гейдар Алиев находился у власти 10 лет. Он получил страну в период тяжелого экономического кризиса, проигрывающую войну с Арменией за Нагорный Карабах. За время своей работы Алиев добился значительной стабилизации через реформы, наладил хорошие отношения с Россией и Западом. Увидеть расцвет Азербайджана Алиев не успел. Перед смертью он передал власть сыну Ильхаму, который растратил и разрушил многое из наследия отца.

От чекиста до министра

Будущий президент Азербайджана Гейдар Алиев родился в семье железнодорожного рабочего в 1923 году в Нахичевани. Не имея особых связей после школы он отправился в педагогический техникум, а после на архитектурный факультет Азербайджанского индустриального института. Закончить образование он не успел из-за начала Великой Отечественной войны. По одной из версий, на фронт Алиев не попал, потому что подделал справку о якобы найденном у него туберкулезе. Это не помешало ему поступить на службу сначала в НКВД, а после перейти в МГБ.

Спасшая Алиева туберкулезная справка аукнулась ему в середине 50-х годов. Специальная комиссия обвинила его в дезертирстве, а также использовании конспиративной квартиры для свиданий со своей знакомой.

От наказания молодого офицера спас первый глава ЦК Азербайджанской СССР Имам Мустафаев, который начал продвигать его по службе. Вторым важным человеком в жизни Алиева стал председатель азербайджанского отдела КГБ Семен Цвигун. Он взял Алиева своим заместителем, а в 1967 году после перевода в Москву уступил ему свое кресло. К этому времени молодой силовик уже носил звание генерал-майора. По словам свидетелей, в те годы Алиев любил хвастаться пистолетом и показывал его всем гостям своего кабинета. Цвигун своего ставленника не забыл и через два года пролоббировал его назначение на пост первого секретаря ЦК Азербайджана. Так Алиев стал главой республики.

Сначала он устроил жесткие антикоррупционные чистки и посадил в полном составе инспекцию Министерства торговли, бравшую взятки с так называемых «цеховиков» — подпольных предпринимателей.

Войну за чистоту кадров Алиев использовал и для собственной выгоды, поставив на главные посты в республике близких к себе людей из родной Нахичевани. Нашел Алиев подход и высшему руководителю СССР Леониду Брежневу, которому в каждый приезд преподносил щедрые подарки, включая кольцо с бриллиантами, которое явно ему было не по карману. На посту руководителя Азербайджана Алиев принимал участие в строительстве Байкало-Амурской магистрали в качестве руководителя комиссии.

Собранный им студенческий отряд одним из первых отправился в тайгу и построил первый городок для строителей.

В 1984 году во время смычки «золотого звена» Алиев забил памятный костыль в шпалу БАМа. Тогда он уже занимал пост первого заместителя председателя совета министров СССР и члена ЦК Политбюро. На эти посты его продвинул получавший подарки Брежнев, а также сменивший его выходец из КГБ Юрий Андропов. В правительстве Алиев курировал машиностроение, легкую промышленность, транспорт, культуру и образование. Кроме того он руководил последствиями ликвидаций крушения теплохода «Александр Суворов» на Волге в 1983 году и гибели парохода «Адмирал Нахимов» в Новороссийской бухте. Алиев показал себя хорошим руководителем и его внезапная отставка в 1988 году стала для всех неожиданной. Причин у этого оказалось две: конфликт с Михаилом Горбачевым, которому не понравился деятельный министр и резкое ухудшение состояния здоровья Алиева, пережившего первый сердечный приступ.

Когда Гейдар Алиев вернулся в политику?

Несмотря на уход на пенсию в Азербайджан Алиев не вернулся и оставался в Москве под постоянным присмотром врачей. Между тем в его родной республике зарождался масштабный кризис, связанный с Нагорным Карабахом. Сформированная в 1989 году организация Народный фронт Азербайджана начала продвигать в массы силового решения карабахского конфликта без участия Москвы.

Обострение привело к событиям, которые вошли в историю как «Черный январь», когда в Баку для подавления протестов вошли советские войска. Число жертв среди мирного населения не менее 70 человек.

Алиев выступил с жесткой критикой в адрес Горбачева в представительстве Азербайджанской ССР в Москве и потребовал наказать всех организаторов и исполнителей кровавой акции. Не добившись ничего политик вернулся в Нахичевань, где стал сначала спикером парламента, а после создал партию «Новый Азербайджан». Удаленность Нахичеванского анклава от Баку позволила области спокойно пережить серию государственных переворотов после развала Советского Союза. В феврале 1992 года свой пост потерял первый президент Азербайджана Аяз Муталибов, который в мае вынужденно бежал из страны.

Новым лидером стал Альфубаз Эльчибей (настоящая фамилия Алиев) его продвигали сторонники объединения с Турцией и он резко критиковал идеи вступления Азербайджана в СНГ.

Гейдар Алиев приехал в Баку летом 1993 года. Страна переживала глубокий политический кризис и оказалась на грани гражданской войны. Эльчибей лично пригласил имеющего большое количество сторонников политика в надежде, что он найдет выход. Но от поста премьер-министра Алиев отказался и стал спикером парламента. В это же время опальный полковник Сурет Гусейнов собрал войска и двинулся на Баку с решением окончательно сместить надоевшего всем президента. Мятеж не удался. Эльчибей сбежал в Нахичевань, а депутаты наделили Алиева чрезвычайными полномочиями.

Уже осенью того же года под лозунгом «Я дам вам то, что вы хотите» Гейдар Алиев выиграл выборы президента Азербайджана с результатом 98,8% и приступил к стабилизации ситуации в родной республике.

Как Алиев вытащил Азербайджан из кризиса

Прежде всего новый лидер страны подавил все протесты и мятежи. Бывший председатель КГБ быстро арестовал всех мятежников. Добившись стабилизации он отправился в Москву на переговоры с руководителем Государственного комитета обороны Карабаха Робертом Кочаряном. О чем они договорились точно неизвестно, потому что боевые действия в регионе продолжались до мая 1994 года.

Когда в силу вступил Бишкекский протокол, предусматривающий полную остановку боевых действий.

Потерявший огромное число военных и находящийся в тяжелой экономической ситуации Азербайджан впервые после развала Советского Союза вздохнул спокойно, хоть и заплатил за это потерей территорий. Алиев вернул восстановил членство Азербайджана в СНГ, которое прервал его предшественник, не дал закрыть русскоязычные школы. Президент Азербайджана тесно сотрудничал с Россией, обеспечивая баланс сил в регионе, что помогало удерживать конфликт вокруг Карабаха от новой эскалации.

Он сохранил российский маршрут экспорта — нефти Баку-Новороссийск, но при этом не отказался от сотрудничества с соседней Турцией, а также западными странами.

В 1994 году Алиев подписал так называемый «Контракт века» с нефтяными компаниями, которые вложили 7,4 миллиарда долларов в разработку новых месторождений в Каспийском море. Но первые добытые баррели появились уже после смерти президента и все сливки снимал уже его сын Ильхам. Против этого соглашения выступила Россия и другие прикаспийские страны, которые настаивали на совместной разработке ресурсов акватории. Этот вопрос удалось разрешить только в 2002 году. Алиев заявил, что Азербайджан готовит соглашение с Россией по разграничению дна Каспийского моря, подобный тому, что заключили Россия и Казахстан. Еще одним обострений отношений Алиева с Москвой стал вопрос военного сотрудничества. Президент Азербайджана требовал прекратить поставки вооружений Армении и просил вывести военные базы с территории Закавказья.

Гейдар Алиев не скрывал, что заинтересован в сотрудничестве с НАТО, США и Турцией. Обострение дошло до того, что Россия в 1994 году временно закрыла общую границу под предлогом остановки переброски боевиков в Чечню.

Наладились отношения только в 1997 году, когда приехавший в Москву Алиев подписал с президентом России Борисом Ельциным Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности. Проводя жесткую внешнюю политику Алиев действовал также и внутри страны. Перед парламентскими выборами он ликвидировал влиятельную партию «Мусават», запретил Коммунистическую партию Азербайджана и разогнал различные политические происламские группы. Перед вторым сроком он провел референдум по изменению Конституции, которая сильно расширила полномочия президента, ограничив полномочия парламента и оппозиционеров. Уже находившийся у власти в республике Алиев, потерявший с советского времени прежние связи, стал выстраивать отношения с действующими в Азербайджане кланами.

В том числе через сына Ильхама, который женился на представительнице очень влиятельной семьи Пашаевых. Гейдар Алиев пропускал во власть только близких или полностью подконтрольных ему людей.

Разросшаяся коррупция и теневые рынки жизнь простых людей не улучшили. Хотя за первый срок Алиев сократил уровень инфляции более чем в пять раз.

Второй срок Гейдара Алиева и передача трона

На выборах 1998 года Гейдар Алиев Гейдар Алиев набрал 76,1% процента голосов. О всенародной поддержке уже говорить не приходилось, так как народ понимал, что несмотря на выход страны из политического и финансового кризиса их положение ничуть не изменилось.

Между тем состояние пошедшего на второй срок президента значительно ухудшилось. После перенесенного инфаркта Алиев отправился в США, где ему провели сразу три операции: аортокоронарное шунтирование сердца, удаление катаракты и удаление полипов на предстательной железе.

Слабость Алиева почувствовала оппозиция, которая в 2002 году объединилась, чтобы добиться отстранения тяжелобольного президента. Они заявляли, что Азербайджан превратился «в огромное болото». Понимая, что на третий срок он пойти не сможет Алиев начал срочно готовить сына Ильхама к себе на замену.

Он ускорил эту работу после того, как во время выступления во Дворце Республики перенес очередной сердечный приступ. Ситуацию осложняло то, что торжество транслировали в прямом эфире.

С выступления, где он дважды чуть не упал в обморок Гейдар Алиев срочно отправился больницу, где прямо на койке подписал закон о назначении своего сына Ильхама премьер-министром. Кандидатуру Алиева-младшего утвердили на внеочередном собрании парламента, куда не пустили депутатов от оппозиции. Занимавшего пост главы правительства Артура Раси-Заде отправили в отставку задним числом уже после назначения Ильхама.

Правительственная партия «Новый Азербайджан» в октябре 2023 года выдвинула не вылезающего из больниц Гейдара Алиева кандидатом на третий срок.

Президент публично отказался и призвал сторонников поддержать своего сына Ильхама, который одержал победу и продолжает оставаться у власти уже более 20 лет. В декабре 2003 года Гейдар Алиев умер в больнице Кливленда после нового сердечного приступа. Его похоронили на Аллее почета в Баку рядом с женой.

Наследие Гейдара Алиева

Президент Азербайджана Гейдар Алиев вывел страну из глубокого кризиса и всегда держал баланс во внешней политике между восточными и западными партнерами, избегая попадания в зависимость от одной стороны. Об этом в комментарии 360.ru заявил политолог и член экспертного клуба «Дигория Дмитрий Матюшенков. По его словам, что такой стратегии Гейдар Алиев придерживался практически все время нахождения у власти,

«Он понимал: для небольшого государства в сложном регионе стабильность возможна только через институционализацию отношений с крупными соседями. Его наследие — не просто договоры, а культура диалога», — заявил Матюшенков.

Политолог отметил, что пришедший на смену Гейдару Алиеву сын Ильхам придерживается радикально другой позиции, которую подкрепляет антироссийской риторикой с элементами ревизионизма.

По мнению эксперта, в Азербайджане после победы в Нагорном Карабахе начался рост националистических настроений, который ждет от режима Алиева нового рывка.

Поэтому глава государства видит своим следующим шагом демонстративное отдаление от России.

Это позволяет Ильхаму Алиеву отвлечь внимание от социальных и экономических проблем, а также противопоставить себя отцу — Гейдару Алиеву, чьи советские корни, несмотря на уважение к ним в российских элитах, сегодня не вписываются в нарратив «постколониального освобождения» Дмитрий Матюшенков политолог и член экспертного клуба «Дигория»

Политолог добавил, что отец действующего президента Азербайджана действовал взвешенно и восстанавливал экономические связи с Россией, понимая их стратегическую важность.

Ильхам Алиев напротив делает ставку на Турцию и Запад, выступая с антисоветскими заявлениями, кардинально разрушая наследие, которое с большим трудом выстроил его отец. «Гордился ли бы Гейдар Алиев сыном? Вряд ли. Ведь фактически Ильхам Алиев объявил его деятельность руководителя советского Азербайджана — частью „оккупационного режима“», — напомнил эксперт. Матюшенков добавил, что в условиях новых экономических трудностей и внешней зависимости от Турции старшее поколение жителей Азербайджана сейчас с сожалением смотрят, как рушится то, что выстроил Гейдар Алиев.