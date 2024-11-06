«Галя, в Мичигане все решится». Главные мемы о выборах президента США 2024 года

Дональд Трамп станет вторым в истории США президентом, сумевшим переизбраться на второй срок после проигрыша на выборах. Он уже выступил с речью перед своими сторонниками в резиденции Мар-а-Лаго, пообещав Америке «золотой век». За событиями в Штатах сейчас пристально следят по всему миру, а в Сети становится все больше мемов на тему, и один из главных героев в них, конечно, украинский лидер Владимир Зеленский.

Трамп уже назвал себя 47-м президентом США Итоги выборов официально пока не подведены, но The New York Times, Reuters и CNN уже опубликовали данные о том, что Трамп набрал более 270 голосов выборщиков, которые требуются для победы. По их оценкам, у республиканца есть от 276 до 279 голосов, в то время, как у его соперницы — демократки Камалы Харрис — от 219 до 224 голосов. По информации компании Edison Research, после обработки 87% бюллетеней Трам набирает 70,7 миллиона голосов, а Харрис — 65,7 миллиона.

Выступая в Мар-а-Лаго, республиканец объявил о своей политической победе и заверил, что поможет стране исцелиться. Также не забыл Трамп упомянуть и покушение на него минувшим летом, подчеркнув, что сохранение его жизни стало «причиной спасти нашу страну и вернуть Америке величие». «Я приложу всю свою энергию, дух и боевой настрой, которые есть в моей душе, для выполнения работы, которую вы мне доверили», — добавил политик. В Сети тем временем появилось множество мемов на тему страдающей Харрис. На одном из них Камалу изобразили убегающей от гигантской красной волны с надписью «Трамп», на другой — полной решимости напиться и забыться. Что, скорее всего, было недалеко от правды.

Фото: Соцсети

По крайней мере, NYT сообщила о том, что ее команда, следившая за выборами, в какой-то момент просто отключила звук на телевизорах и вместо этого включила музыку. «Похоже, от радости ничего не осталось», — написала после этого в X пресс-секретарь штаба Трампа Кэролайн Ливитт. Также Харрис отменила запланированное выступление в альма-матер — Университете Говарда. Об этом заявил журналистам сопредседатель избирательного штаба демократов Седрик Ричмонд. В качестве причины он назвал необходимость «еще подсчитать голоса».

Фото: Соцсети

Возвращаясь к теме мемов о выборах, нельзя не отметить большую вовлеченность в избирательный процесс молодых американцев, поддерживающих Трампа. И сейчас мы, безусловно, имеем в виду не их реакции в бывшем Twitter на поражение Харрис. Посудите сами: по данным NBC, Трамп получил больше голосов избирателей младше 30 лет, чем любой другой республиканец с 2008 года (!). Речь идет примерно о 47% молодых мужчин и 36% молодых женщин.

Фото: Peerapon Boonyakiat/Keystone Press Agency / Global Look Press

При том что для кого-то, может быть, до сих пор силен стереотип о том, что приверженцами Республиканской партии могут быть только реднеки. Хот среди них популярность Трампа действительно велика (реднеками пренебрежительно называют представителей рабочего класса или фермеров главным образом на юге США. В переводе с английского языка redneck означает «красная шея»).

Фото: Peerapon Boonyakiat/Keystone Press Agency / Global Look Press

На фоне успеха Трампа в New York Post появилась информация о «гигантском» караване мигрантов, которые двигаются к границам США. Тот, как известно, обещал всерьез взяться за борьбу с нелегалами в стране. Когда он вступит в свои права, шансы попасть в Штаты у них, вероятно, могут стать призрачными. На эту тему мемов в X накидать не успели, зато сделали другой — об очищении Белого дома от Камалы Харрис и нынешнего лидера страны Джо Байдена. На нем в руки Трампу, одетому в оранжевую рабочую жилетку, вложили два больших черных мусорных мешка с изображениями улыбающихся представителей Демократической партии.

Фото: Соцсети

Не могли не вспомнить в Сети и о фильме «Назад в будущее». Кадры из легендарной комедии, на которых док Браун показывает Марти Макфлаю газету с заголовком «Трамп — снова президент». На «снова», кстати, стоит остановиться отдельно. Дело в том, что сегодня республиканец вошел в американскую историю, став вторым президентом, который смог вернуться на этот пост после проигрыша на прошлых выборах (в случае с Трампом это произошло в 2020-м, когда его обошел Байден). До него это удалось демократу Гроверу Кливленду, который смог стать главой США в 1884-м и 1892 годах.

Фото: Соцсети

Первый раз Трамп выиграл выборы в 2016 году. Тогда во время предвыборной гонки многие знаменитости заявляли, что если 45-м президентом США станет республиканец, то они уедут из страны. Среди тех, кто обещал (но, конечно, не сделал этого) были Сэмюэл Л. Джексон, Вупи Голдберг, Шер, Барбра Стрейзанд и Майли Сайрус. В 2024-м некоторые звезды тоже отметились громкими обещаниями. В их числе, среди прочих, снова была Шер. О планах покинуть страну также говорили Леди Гага и Шэрон Стоун. Также в соцсетях припоминают, что об этом же говорил Роберт де Ниро (его тоже успели сделать героем мема, причем запостив в реплаях к записи в X Камалы Харрис).

Фото: на фото — плачущий артист Роберт де Ниро, ранее поддержавший кандидатуру Камалы Харррис. / Соцсети

Илон Маск и мем с раковиной Помимо де Ниро, в числе поддержавших Харрис были Тейлор Свифт, Агилера, Леонардо ди Каприо, Карди Би, Бейонсе и другие звезды. Помогли ли ей эти сторонники? Отнюдь. У Трампа поддержка оказалась гораздо сильнее. И тут, конечно, в первую очередь надо сказать об Илоне Маске, которого республиканец уже назвал супергением и призвал беречь. Миллиардер, кстати, сегодня тоже запостил мем, в котором заносит раковину в Овальный кабинет. Казалось бы, при чем тут раковина? Все просто — это отсылка к идиоме «let that sink in». Дословно она переводится как «пустите эту раковину внутрь» и означает «позволить осознать это» или «допустить какую-то мысль».

Фото: Соцсети

Но это не единственная отсылка в меме. Другая возвращает нас в 2022 год, когда Маск пришел с раковиной в штаб-квартиру Twitter в Калифорнии. Тогда компания подтвердила его намерение купить соцсеть. «Entering Twitter HQ — let that sink in!» — говорилось в подписи тогда. Пост с раковиной в этом году пользователи тут же начали использовать как шаблон, но в целом идея была одна и та же, а именно — возвращение Трампа в Белый дом, чему весьма помог Маск. О видео с раковиной и покупке Twitter тоже, конечно, не забыли, сделав ролик, на котором ее вносит в офис компании не миллиардер, а Трамп.

Фото: Соцсети

«Дальше сам» Множество мемов 6 ноября посвятили президенту Украины Владимиру Зеленскому. Максимально страдающему от происходящего. На эту тему высказался и зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Мемных картинок к посту он, правда, выкладывать не стал, ограничившись гифкой с Трампом. «У Трампа есть одно полезное для нас качество: как бизнесмен до мозга костей, он смертельно не любит тратить деньги на разных прихлебателей и приживалок. <…> Токсичная бандеровская Украина в этом же ряду. <…> В любом случае сегодня зеленая мразь в Киеве зароется в белый порошок по уши…» — констатировал политик.

Фото: Соцсети

Тот, кстати, поздравил Трампа с победой. Хотя, скорее всего, никакой радости по поводу итогов выборов не испытывал. Как и все его окружение. Financial Times писала об опасениях, которые испытывают в Киеве, полагая, что с возвращением Дональда Трампа в Белый дом США прекратят помогать Украине. «Для нас поддержка [США] жизненно важна. Нам нужно убедить Трампа быть с нами», — посетовал анонимный собеседник газеты.

Фото: Соцсети

Экс-министр правительства Украины также заявил FT, что в Киеве сейчас много тревоги относительно перспектив развития отношений республики с США при власти Трампа.

Фото: Соцсети

Предсказания Виктории Бони и мемы из России В России американские выборы, конечно, стали темой номер один. За ними традиционно следят, переживают, ну и шутят, а как же без этого. Всеобщий интерес с голосованию в Штатах прекрасно описали картинкой с двумя женщинами-дворниками, у которых уровень вовлеченности в происходящее за океаном настолько высок, что именно эта тема становится главной для обсуждения во время подметания улиц.

Фото: Соцсети

Использовали в Рунете и знаменитый снимок, сделанный сразу после покушения на Трампа этим летом. Тот самый, на котором его окружили охранники, пытаясь увести с трибуны после стрельбы. В мемной интерпретации в руку политика, которую он тогда победно вскинул вверх, вложили магнитофон, играющий хит Юрия Шатунова «Седая ночь». Самого его изобразили подпевающим песне, а телохранителей — пытающимися успокоить республиканца, слишком бурно празднующего свою победу.

Пристально следили за выборами американского президента и многие российские звезды. О чем, конечно, информировали своих подписчиков в соцсетях и Telegram-каналах. Продюсер Яна Рудковская, например, попросила Трампушку не подводить россиян, а телеведущая и модель Виктория Боня призналась, что сегодня ночью ей снился Трамп. И в этом сновидении, по ее мнению, есть особый смысл. «Трамп! Ты нам нужен. Мне уже приснился сон, что я была на ужине с Трампом. Значит, все будет», — заверила звезда.

Чуть позже, после того как в эфире Fox News объявили о победе Трампа, Боня сделала новый пост, обратив внимание на то, что не ошиблась в толковании своего сна. «Вы еще не верите, что мне снятся вещие сны? Я знала! С победой!» — поздравила республиканца экс-звезда «Дома-2».