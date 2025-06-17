G7, гудбай! Трампу надоело слушать бредни глобалистов?

Члены «Большой семерки» ехали в Канаду с разными целями. Точнее, не так. Пятеро из них, представляющие Европу и Канаду, были заодно в своем стремлении заставить Трампа вернуться на прежний курс, прочерченный еще администрациями Обамы и Байдена: конфронтация (читай — война) с Россией, противостояние с Китаем и мировое доминирование Запада во всей его неприглядной красе.

Шестой участник, Япония, в целом не опровергала евро-канадских нарративов, но смотрела на происходящее как бы со стороны. Впрочем, это неудивительно, учитывая географическое положение Страны восходящего солнца. Наконец, седьмой, Дональд Трамп, судя по всему, вообще не горел желанием лететь в деревушку Кананаскис в канадской провинции Альберта. Но поскольку отказаться от приезда было бы слишком демонстративным шагом, на уровне серьезного мирового скандала, президент США решил воспользоваться встречей с «союзниками», чтобы высказать каждому в отдельности и вместе взятым все, что он о них думает. В результате досталось всем. Канаде — за прежнего премьер-министра Джастина Трюдо, с подачи которого (как утверждает Трамп) Барак Обама продавил исключение России из «Большой восьмерки».

G7 раньше была G8. Барак Обама и человек по имени Трюдо не хотели, чтобы Россия участвовала. И я бы сказал, что это была ошибка, потому что, думаю, не было бы войны сейчас, если бы Россия оставалась в составе G8. Дональд Трамп

Европе попало за оголтелую русофобию, выраженную в стремлении усилить свою санкционную политику, которая, по словам президента США, обходится Штатам в кругленькую сумму. «Когда я налагаю санкции на страну, это обходится США в огромные деньги. Это не просто „давайте подпишем документ“. Речь идет о миллиардах и миллиардах долларов. Санкции — это не так просто», — сообщил Трамп журналистам на полях 51-го саммита G7. Отдельно досталось президенту Франции Эммануэлю Макрону, позволившему сунуть длинный французский нос не в свои дела и прокомментировать причину скоропалительного отъезда Трампа домой.

Фото: Filippo Attili/Us Palazzo Chigi / www.globallookpress.com

«Пытающийся привлечь внимание общественности президент Франции Эммануэль Макрон ошибочно заявил, что я покинул саммит G7 в Канаде, чтобы вернуться в Вашингтон и прилагать усилия для прекращением огня между Израилем и Ираном. Это не так! Он понятия не имеет, зачем я сейчас направляюсь в Вашингтон, но это совершенно точно никак не связано с прекращением огня. Это гораздо серьезнее. Преднамеренно или нет — Эммануэль всегда все путает. Следите за новостями!» — отрезал Трамп. Пожалуй, сам внезапный отъезд и откровенно язвительное замечание в адрес Макрона как нельзя лучше характеризуют отношение нынешней американской администрации к пережим союзам и союзникам.

Фото: IMAGO/Michael Kappeler/Pool/dts / www.globallookpress.com

Трамп сказал «гудбай» (или даже вообще ушел, не попрощавшись) не просто коллегам по саммиту и даже не G7 как отдельному институту сложившегося за долгие годы прозападного миропорядка. Нет, он оставил за спиной целую эпоху единства западных интересов, которая позволяла «семерке» навязывать свою волю всему миру. Отныне этого больше не будет. Но не потому, что Трамп уехал, — он лишь подытожил то, что и так было понятно. А потому, что Глобальный Юг, мировое большинство, перестало быть согласно со своим прежним положением огромной полуколонии. Поезд, как говорится, ушел, Трамп улетел, а с ним и порядок, основанный на никем не подписанных правилах.