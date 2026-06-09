Сегодня 13:56 Футбол, шутеры и 900 спортсменов из более чем 50 стран. Как Астана примет «Игры будущего — 2026» Около 900 спортсменов из 50 стран примут участие в турнире «Игры будущего —2026» 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Мир

Спортсмены

Награды

Технологии

Киберспорт

«Игры будущего»

Международный турнир «Игры будущего — 2026», который пройдет в Астане с 29 июля по 9 августа, соберет около 900 спортсменов более чем из 50 стран. Казахстан готовится принять одно из крупнейших событий в мире фиджитал-спорта — направления, объединяющего классические спортивные дисциплины и цифровые технологии. Об ожидаемом масштабе соревнований сообщил министр туризма и спорта Казахстана Ербол Мырзабосынов на заседании правительства.

От спорта к технологиям Соревнования пройдут на четырех спортивных объектах Астаны, соответствующих международным стандартам. Церемонию открытия планируется провести 29 июля в Ледовом дворце «Барыс Арена», уточнил Мырзабосынов. «Ожидается участие около 900 спортсменов более чем из 50 стран мира, представителей международных спортивных организаций, цифровой индустрии, средств массовой информации и болельщиков», — отметил министр, представляя подготовку к турниру.

Фото: РИА «Новости» 1/1

«Игры будущего» считаются одним из самых необычных международных спортивных проектов последних лет. Участники соревнуются в так называемых фиджитал-дисциплинах, которые объединяют классический спорт и киберспорт или VR/AR-технологию. Соревнования поделены на пять категорий: спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость. В течение двух недель участники будут бороться за награды в восьми дисциплинах: Phygital Football, Phygital Fighting, Phygital Basketball, Phygital Dancing, Phygital Shooter, Battle Royale, MOBA PC и MOBA Mobile. Общий призовой фонд турнира составит 4,65 миллиона долларов.

После Казани и Абу-Даби Право принять третьи «Игры будущего» Казахстан получил по итогам международного отбора, в котором также участвовали Перу и Чили. В апреле президент республики Касым-Жомарт Токаев в онлайн-формате запустил обратный отсчет до старта соревнований. Первый турнир состоялся в Казани в 2024 году. Тогда в соревнованиях участвовали более двух тысяч спортсменов из 116 стран, а турнир посетили около 300 тысяч зрителей. Организаторы сообщали, что суммарная аудитория трансляций превысила 3,5 миллиарда просмотров. Вторые «Игры будущего» прошли в декабре 2025 года в Абу-Даби. Теперь эстафету принимает Астана.

Фото: РИА «Новости»

Фиджитал-спорт официально признан видом спорта в России с января 2023 года. Закон о проведении «Игр будущего» президент Владимир Путин подписал в декабре того же года. Согласно документу, турнир направлен на развитие и популяризацию спортивных дисциплин, сочетающих физическую активность и современные цифровые технологии.