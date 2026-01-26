Сегодня 23:55 Французы послали Украине «бродяг»: зачем ВСУ отсталые дроны Rodeur? Академик Кондратьев: заявленная дальность полета БПЛА Rodeur фактически никакая 0 0 0 Фото: Michtof/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Эксклюзив

Мир

Разведка

Беспилотники

Европа

ВСУ

Украина

Франция

ВСУ получили от Франции дальнобойные беспилотники Rodeur с дальностью полета около 500 километров. БПЛА уже окрестили щитом для Европы и мечом — для Украины. Зачем европейские производители усиленно «надувают щеки» и так ли уникальны новые дроны — в материале 360.ru.

Что известно о БПЛА Rodeur 330 Дроны передала киевскому режиму компания — производитель беспилотников EOS Technologie, сообщил телеканал France 24. Ее президент Марк Зульяни, подчеркнул, что БПЛА можно применять в качестве камикадзе и для разведки. По его словам, для Европы беспилотники могли бы выступать «в качестве щита», а для Украины — «в качестве меча». Отправка вооружений киевскому режиму поможет западному ОПК испытать технику в реальных боевых условиях, отметил Зульяни. И ВСУ уже получили уникальный опыт по обращению с дронами. Ни точную модель поставленных БПЛА, ни их количество во Франции не назвали. Предположительно, речь идет о Rodeur 330. Такой дрон способен находиться в воздухе до пяти часов, преодолевать расстояние до 500 километров, а вес его максимальной нагрузки — четыре килограмма. Потолок высоты составляет 5000 метров, беспилотник запускают с катапульты, он развивает скорость до 100 километров в час.

Чем французский «бродяга» поможет ВСУ С французского Rodeur переводится как «бродяга» или «странник». Основатель учебного центра беспилотной авиации и робототехники в Москве Максим Кондратьев в беседе с 360.ru отметил, что заявленная дальность полета этих БПЛА в современных реалиях фактически никакая. «Любой гражданский дрон средней руки может преодолевать 500 километров с легкостью. <…> Никакого существенного перелома на фронте такой беспилотник не сделает», — подчеркнул он.

Фото: EOS Technologie

БПЛА действительно можно применять для разведки, если установить на него камеру. Взрывное устройство на беспилотном комплексе самолетного типа весом в четыре килограмма, по словам Кондратьева, ничего существенного уничтожить не в состоянии.

Есть важное понимание — это экономика боевых действий. FPV-дрон, на котором могут висеть аналогичные четыре килограмма, по сути, гораздо дешевле, чем беспилотный комплекс самолетного типа.

Собеседник 360.ru обратил внимание, что российские войска зачастую используют БПЛА самолетного типа как разведчиков, а FPV-дроны — для нанесения удара с разными тактиками и боезапасами, а также в комбинированных вариантах. «Для того, чтобы уничтожать технику, у нас есть отдельный барражирующий боеприпас, такой как „Ланцет“. В формации самолета-камикадзе это все не используется», — сказал он.

Фото: РИА «Новости»

Концепция «больших» дронов Производство дронов Кондратьев назвал специфической высокотехнологичной историей, которой также необходимы технологические наработки. «И здесь очень важно понимать, что США и НАТО очень много лет радикальным образом ошибались: основную ставку делали на огромные беспилотники размером с самолет, такие как Reaper, которые стоят миллиарды долларов и производятся штучно», — пояснил специалист. Начало спецоперации, по его словам, показало, что подобные БПЛА в современных конфликтах не нужны. А следовавшая натовским стандартам Франция поддерживала концепцию «больших» дронов.

По «малышам», которые стоят совсем ничего и производиться могут сотнями тысяч, уже и миллионами, у них наработок нет. <…> Это все еще пока очень далеко от реальных дронов, которые принимают участие в боевых действиях с нашей стороны.

Кондратьев обратил внимание, что у Европы есть мощности для производства систем вооружений, но они были небольшими исторически и могли обеспечить только личные нужды и наполнить склады европейских стран. «Фактически Европа отчасти оказалась в ситуации, когда, предоставив системы вооружения ВСУ, сама осталась с пустыми складами», — добавил он.

Фото: Anna Ross/dpa / www.globallookpress.com

С точки зрения технологической составляющей к производителям Европы тоже много вопросов, ведь мир постепенно переходит от классических систем вооружений к войне роботов из разных сфер.

Европа очень сильно отстает. Пока про европейские системы вооружения каких-то высококлассных категорий говорить рано.

Шумиху вокруг Rodeur эксперт счел попыткой показать нечто европейцам и сравнил с «красивым надуванием щек». «„Мы можем, мы будем, впереди планеты всей“. Это пока только красивые слова, ничем не подкрепленные», — заключил Кондратьев.