Уши Макрона, или Французский след в румынских делах
Победа мэра Бухареста Никушора Дана на вчерашних президентских выборах в Румынии стала внезапной и во многом неожиданной. Она заставила повнимательнее присмотреться к фактам, свидетельствующим о прямом вмешательстве европейских спецслужб, в частности французских, в избирательный процесс.
Довольно сложно отделаться от ощущения, что за всем происходящим торчат уши Эммануэля Макрона. Чего только стоит вспомнить повышенный интерес руководства Пятой республики к румынским делам. Например, заявление президента Франции, угрожавшего отправить «на защиту Румынии» свой военный контингент.
Взять хотя бы личность победителя выборов. Родившийся в социалистической Румынии в 1969 году Дан после окончания университета в Бухаресте продолжил обучение в 1992 году во… Франции, позже получив в Сорбонне докторскую степень.
Где-то в это же время он познакомился со своей гражданской женой Марибелой Грыдинару. С ней он уже более 30 лет счастливо не живет в браке. Почему? Как заявил сам Дан, все как-то «не находилось подходящего момента», чтобы узаконить отношения.
Сказал бы я, кто из публичных людей на Западе обычно пользуется подобными уловками с мнимым браком, но не буду, а то ее накажут за непреднамеренную пропаганду нетрадиционных ценностей. Впрочем, не будем опускаться до уровня домыслов и слухов.
Как бы там ни было, госпожа Грыдинару также имеет прямое отношение к Франции, работая исполнительным директором компании Renault.
Стоит ли удивляться тому, что в итоге Никушор Дан придерживается европейских ценностей, в том числе нынешней повестки? И что выступает за дальнейшую поддержку киевского режима, высказывается за вступление Украины в ЕС и НАТО и ратует за усиление европейской и трансатлантической безопасности? Разумеется, при этом он находится на радикально антироссийских позициях и настаивает на сохранении нынешней санкционной политики ЕС в отношении нашей страны.
Но на этом след Пятой республики в истории с румынскими выборами не заканчивается. Как заявил накануне создатель Telegram Павел Дуров, этой весной глава французской разведки Николя Лернер в личной беседе обратился к нему с просьбой ограничить активность консервативных голосов в Румынии перед началом избирательного марафона.
Проще говоря, банить всех, кто выступает с евроскептических позиций и поддерживает отстраненного от выборов победителя прошлого первого тура Кэлина Джорджеску и его единомышленников. Одним из них как раз и был проигравший вчера оппозиционный кандидат Джордже Симион.
По словам Дурова, он отказался выполнять просьбу французских спецслужб.
Возможно, и так. Но, учитывая внезапный электоральный взлет Никушора Дана — с 20% в первом туре до 54% во втором, — сложно не заподозрить, что Париж нашел какие-то иные способы повлиять на итоговый результат. Менее технологичные и более простые. «Правильный» подсчет, например.