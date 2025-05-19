Победа мэра Бухареста Никушора Дана на вчерашних президентских выборах в Румынии стала внезапной и во многом неожиданной. Она заставила повнимательнее присмотреться к фактам, свидетельствующим о прямом вмешательстве европейских спецслужб, в частности французских, в избирательный процесс.

Довольно сложно отделаться от ощущения, что за всем происходящим торчат уши Эммануэля Макрона. Чего только стоит вспомнить повышенный интерес руководства Пятой республики к румынским делам. Например, заявление президента Франции, угрожавшего отправить «на защиту Румынии» свой военный контингент.

Взять хотя бы личность победителя выборов. Родившийся в социалистической Румынии в 1969 году Дан после окончания университета в Бухаресте продолжил обучение в 1992 году во… Франции, позже получив в Сорбонне докторскую степень.

Где-то в это же время он познакомился со своей гражданской женой Марибелой Грыдинару. С ней он уже более 30 лет счастливо не живет в браке. Почему? Как заявил сам Дан, все как-то «не находилось подходящего момента», чтобы узаконить отношения.