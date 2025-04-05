Франция ввела чрезвычайный план. Более 6 тысяч человек заразились лихорадкой чикунгуньи
Французские власти объявили о введении экстренных мер из-за масштабной вспышки лихорадки чикунгунья на заморской территории Реюньон. За неделю там зафиксировали около шести тысяч случаев болезни.
Что известно о вирусе чикунгунья
Чикунгунья передается через укусы комаров. Инфицированные насекомые обитают преимущественно в Африке, в некоторых странах Индии и Азии. Инкубационный период длится несколько дней.
Лихорадка сопровождается высокой температурой, сильными головными болями в суставах, головной болью, тошнотой и сыпью.
Каких-либо специальных противовирусных препаратов от инфекции нет. Лечение направлено на облегчение симптомов с помощью жаропонижающих средств, оптимальных болеутоляющих препаратов и жидкости.
«Белый план»
По состоянию на 2 апреля, с августа 2024 года в Реюньоне выявили свыше 20 тысяч случаев лихорадки. Из-за недавней вспышки власти объявили «Белый план», который позволяет в том числе отзывать медицинский персонал из отпуска.
Меру приняли в университетской больнице, расположенной во французском регионе в Индийском океане.
«Белый план» применяют во время кризисных ситуаций. При его действии медучреждения мобилизуют все необходимые человеческие и материальные ресурсы. Последний раз меру принимали на острое Реюньон в январе 2022 года во время пандемии COVID-19.
Сейчас план ввели из-за роста активности служб экстренного приема в течение нескольких дней на двух объектах — в Сен-Дени (север) и Сен-Пьер (юг). Решение приняли по согласованию с региональным агентством здравоохранения, сообщил телеканал Réunion la 1ère. По его данным, приток пациентов с чикунгуньей растет, но разместить необходимо всех больных.
Эпидемия началась на острове Майотта — там выявили первые 12 случаев заражения. В 2005–2006 годах распространение вируса затронуло 260 тысяч человек, более трети населения острова. Свыше 200 пациентов погибли.
Новый случай заболевания
Случай заболевания чикунгуньей выявили во французском заморском департаменте Мартиника в Карибском море после начала эпидемии в двух регионах в Индийском океане.
«Пациент родом с Реюньона находился на Мартинике во второй половине марта, и у него наблюдались симптомы, указывающие на болезнь», — сообщил телеканал BFMTV.