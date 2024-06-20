«Франкенштейны» для ВСУ. Как новые «вундервафли» влияют на психику украинцев
Журналист 360.ru Кононова: ВСУ не помогут «танки-Франкенштейны»
В информационном поле военного конфликта рано или поздно появляется своя мифология: диковинные названия средств вооружения, перефразированные термины и утрированные надежды. В The Telegraph сообщили, что ВСУ получат «танки-Франкенштейны» с комплексами ПВО, которые позволят бороться с дронами. Западные эксперты говорят, что такие системы могут сыграть решающую роль в конфликте. Журналист 360.ru Елена Кононова решила разобраться, есть ли основания для беспокойства, или это очередной речевой оборот, клише, щедро эксплуатируемое военными экспертами.
Далее — ее прямая речь.
Название, конечно, интригует: Франкенштейн!
Как там в книге: «Зачем ты создал чудовище, от которого даже сам отвернулся с омерзением?». Название такое, потому что собраны эти монстры из частей разных машин. В основе — база танков Leopard-1, которые остались у Германии со времен холодной войны. И на нее устанавливают новую немецкую систему ПВО Skyranger.
Вот что еще известно о характеристиках: оружие может вести огонь как одиночными выстрелами, так и очередями. Эффективная дальность стрельбы составляет 4000 метров. Но не о технических характеристиках речь, да и я не эксперт.
Что люди думают?
В комментариях жители Незалежной — те, что еще не на фронте, — пишут, что теперь «война дронов» Россией проиграна. Тут же более скептичные добавляют, мол, пока это только разговоры, «Франкенштейны» еще не собраны. Но в целом каждая такая новость о возможном поступлении нового вооружения вдохновляет диванных украинских экспертов. А на Западе рады стараться.
Как тут не вспомнить Вторую мировую? «Вундерваффе» (от немецкого Wunderwaffe) — официальный термин, применявшийся для обозначения некоторых новейших разработок военной промышленности нацистской Германии. Термин тогда ввело, если не ошибаюсь, министерство пропаганды. И люди верили. Верили, что в незримых глазу бункерах и подземных лабораториях создается уникальное оружие, которое развернет события в пользу рейха.
И вот теперь мы наблюдаем похожие процессы
Сначала украинцы верили, что Abrams помогут переломить ситуацию, потом верили в F-16, теперь верят во «Франкенштейнов». На самом деле, цепочка еще длиннее. Javelin, Leopard, Patriot, HIMARS, Storm Shadow — они попили крови, и немало, но перелома не произошло.
Не стоит недооценивать любое вооружение противника, далеко не все Abrams сгорели, да и что с F-16, неясно, но в данном случае новый «зенитный танк» и все хвалебные статьи о нем в западных изданиях — это оружие войны информационной. И мы видим, как оно выстрелило. И кто стал его жертвой.
А сколько еще таких «информационных пушек» приведут в действие? Не счесть.