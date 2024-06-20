«Франкенштейны» для ВСУ. Как новые «вундервафли» влияют на психику украинцев

В информационном поле военного конфликта рано или поздно появляется своя мифология: диковинные названия средств вооружения, перефразированные термины и утрированные надежды. В The Telegraph сообщили, что ВСУ получат «танки-Франкенштейны» с комплексами ПВО, которые позволят бороться с дронами. Западные эксперты говорят, что такие системы могут сыграть решающую роль в конфликте. Журналист 360.ru Елена Кононова решила разобраться, есть ли основания для беспокойства, или это очередной речевой оборот, клише, щедро эксплуатируемое военными экспертами.

Далее — ее прямая речь.

Название, конечно, интригует: Франкенштейн!

Как там в книге: «Зачем ты создал чудовище, от которого даже сам отвернулся с омерзением?». Название такое, потому что собраны эти монстры из частей разных машин. В основе — база танков Leopard-1, которые остались у Германии со времен холодной войны. И на нее устанавливают новую немецкую систему ПВО Skyranger.

Вот что еще известно о характеристиках: оружие может вести огонь как одиночными выстрелами, так и очередями. Эффективная дальность стрельбы составляет 4000 метров. Но не о технических характеристиках речь, да и я не эксперт.

Что люди думают?

В комментариях жители Незалежной — те, что еще не на фронте, — пишут, что теперь «война дронов» Россией проиграна. Тут же более скептичные добавляют, мол, пока это только разговоры, «Франкенштейны» еще не собраны. Но в целом каждая такая новость о возможном поступлении нового вооружения вдохновляет диванных украинских экспертов. А на Западе рады стараться.