Трезвый расчет и прагматизм. Новая формула отношений Москвы и Баку

После того как закончился визит президента России Владимира Путина в Баку, стало известно, что Азербайджан направил официальное обращение в БРИКС с просьбой о вступлении в организацию. Об этом объявил пресс-секретарь МИД республики Айхан Эльхан оглу Гаджизаде.

Несмотря на то что с некоторых пор из желающих присоединиться к «Большой пятерке» (как по аналогии с G7 ушлые западные журналисты назвали БРИКС, до ее расширения) уже можно выстроить внушительных размеров очередь, что-то мне подсказывает: при протекции со стороны России Азербайджан окажется среди первых, кто вскоре вступит в политическое объединение стран — выразителей мнения мирового большинства. Все дело в том, что в последнее время российско-азербайджанские взаимоотношения очень динамично развиваются. Даже не будучи формально членом БРИКС, Баку глубоко вовлечен в совместные крупные проекты организации. Так, накануне стало известно, что во время недавней встречи Владимир Путин и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев обсудили развитие международного транспортного коридора «Север — Юг», способного соединить Санкт-Петербург с морскими портами Индии. Уже идет модернизация железнодорожного участка коридора для повышения пропускной способности и транспортировки грузов объемом от 15 до 30 миллионов тонн.

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Коридор «Север — Юг», чей путь пройдет по территории России, Азербайджана, Ирана и Индии, станет еще одной отличной альтернативой пресловутым транспортным маршрутам через проливы, которые по-прежнему контролируют западные страны. И это только один из многочисленных совместных проектов Баку и Москвы. На таком фоне особенно разительно выделяется тот негатив, который все больше накапливается во взаимоотношениях России и Армении, причем именно с подачи Еревана.

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Как стало известно, 30 июля 2024 года на армяно-турецкой границе прошел пятый раунд переговоров между эмиссарами по нормализации армяно-турецких отношений — вице-спикером парламента Армении Рубеном Рубиняном и представителем МИД Турции Сердаром Кылычем. Согласно просочившимся в прессу подробностям встречи, армянская сторона не только похвасталась тем, что «избавилась» от присутствия российских пограничников в международном аэропорту Звартноц, но и пообещала Турции заменить русских на всем протяжении армяно-турецкой границы, а также со временем поставить вопрос о закрытии российской военной базы в Гюмри.

Полагаю, дополнительно упоминать о последних демаршах Еревана, явно идущего по пути Киев и открыто заявляющего о желании покинуть ряды ОДКБ и ЕАЭС, нет необходимости.

В связи со всем вышесказанным хотелось бы отметить вот что. Долгие годы наша концепция дипломатических отношений, особенно с соседними странами, строилась на довольно спорном представлении о существовании неких «братских народов», «народов-единоверцев» и «вековечной дружбе» между ними. Старые, еще советские, нарративы, которые даже во времена СССР не больно-то работали, не давали нам возможности проводить внешнюю политику на основе трезвого расчета и прагматизма. И именно это, как позже выяснилось, стало нашей стратегической ошибкой.

Фото: Премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и председатель Европейского совета Шарль Мишель. Kay Nietfeld/dpa / Global Look Press

В результате прямо сегодня мы ведем бои с одними «братьями» и находимся в состоянии холодного конфликта с другими, которые открыто пишут в своих школьных учебниках, что Армения-де была «аннексирована Россией». В это же время Азербайджан, никогда прежде не претендовавший на особое «братское» к нему отношение, а просто выстраивавший политику на основе здорового прагматизма и взаимной выгоды, оказался нам куда лучшим союзником и партнером, чем все эти записные бывшие «родственники». Похоже, пришло время усвоить этот урок и сделать выводы.