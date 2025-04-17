17 апреля 2025 04:03 Голые акции за щедрые деньги. Как появилась группа Femen и что стало с ее основательницей 0 0 0 Фото: Оксана Шачко. Stephen / www.globallookpress.com Мир

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Французы сняли драму об участнице Femen (да-да, это те самые девочки топлес). Судьба художницы Оксаны Шачко и правда печальна: похоже, девушка разочаровывалась во всем, что любила. Даже Париж не спас ее от смертельной тоски. Как жила соосновательница скандальной группы, кто платил за провокационные акции и как закончилась жизнь украинки — обо всем этом в материале 360.ru.

Фильм об основательнице Femen Европейский кинопрокат пополнил французский полнометражный фильм-драма Oxana — «Оксана». Картина рассказывает историю одной из основательниц украинского движения Femen Оксаны Шачко. Вместе с товарками она выходила на протестные акции топлес как на Украине, так и за рубежом. Съемки проходили в Будапеште, режиссером выступила француженка Шарлен Фавье. Главную роль сыграла украинская 25-летняя актриса Альбина Корж. Во время съемок девушка бойко торговала в соцсетях кадрами с киноплощадки за донаты для ВСУ. На самой Украине премьеры ленты не будет, хотя, несмотря на военное положение, во многих городах страны работают кинотеатры. Представители Femen пояснили, что они не уверены, сочтут ли украинцы «Оксану» политически корректной в нынешнем контексте.

Фото: Barbara Neyman/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Кто создал группу Femen Оксана Шачко родилась на западе Украины, в Хмельницком, 31 января 1987 года. Девочка с раннего возраста много рисовала и в восемь лет поступила в художественную школу. Ходила в церковь, копировала иконы, пыталась писать свои. В 12 лет даже хотела уйти в монастырь, но мать ее удержала. Второй раз Шачко попыталась прибиться к христовым невестам уже в 15 лет: она уехала из родного города в монастырь, где собиралась посвятить жизнь иконописи. Однако, недолго пожив в обители, художница отбыла оттуда, разочаровавшись и в религии, и в ее представителях.

Интересно Город Хмельницкий вошел в историю как место кровавого еврейского погрома — Проскуровской резни. Казацкая бригада Украинского республиканского войска имени Головного атамана Петлюры в феврале 1919 года вырезала шашками и штыками более полутора тысяч мирных жителей — детей, стариков, женщин, мужчин. Не щадили никого, убивали семьями. Тех, кто пытался прятать или защищать евреев, тоже ждала смерть. Город Хмельницкий вошел в историю как место кровавого еврейского погрома — Проскуровской резни. Казацкая бригада Украинского республиканского войска имени Головного атамана Петлюры в феврале 1919 года вырезала шашками и штыками более полутора тысяч мирных жителей — детей, стариков, женщин, мужчин. Не щадили никого, убивали семьями. Тех, кто пытался прятать или защищать евреев, тоже ждала смерть.

По-видимому, школу несостоявшаяся монашка все-таки окончила, поскольку поступила в Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. Там она подружилась со студенткой-землячкой Александрой Шевченко. Скоро к ним прибилась еще одна девушка — россиянка Анна Гуцол, которая в 1991-м перебралась жить на Украину. Считается, что именно эта троица в апреле 2008 года основала Femen. Поначалу организация должна была митинговать за права студенток, но скоро активистки уже устраивали акции против сексуальной эксплуатации украинских женщин и секс-туризма. А для привлечения внимания выступали в одном нижнем белье.

Фото: Оксана Шачко, 18 сентября 2012 года. imago stock&people / www.globallookpress.com

Полуголое сопротивление Шачко впервые публично появилась топлес в августе 2009 года. Этот решительный шаг поддержали остальные участницы Femen. Скоро у них появилась устоявшаяся униформа для публичных акций: традиционный украинский венок с лентами, синие джинсы или шорты, легко снимающиеся футболки. Иногда девушки раскрашивали свои тела лозунгами. Активистки загодя предупреждали прессу о своих акциях, на место съезжались репортеры — вот и весь рецепт славы. Красивые молодые девчонки, да еще с обнаженными бюстами быстро стали любимицами публики. Позднее дизайнер Артемий Лебедев подарил движению отличный логотип, так что узнаваемость Femen повысилась.

Фото: Слава направо: Оксана Шачко, Александра Шевченко и Яна Дианова, Киев 12 августа 2013 года. Dmitry Kostyukov / www.globallookpress.com

Поначалу Шачко вместе с товарками выступала в Киеве. Потом стали гастролировать по Украине. Правда, их кричалки и требования большинство зрителей-мужчин откровенно пропускали мимо ушей, предпочитая «визуальный контент». А девчата расширяли горизонты: добрались до Белоруссии и России, скатались в Европу, США, Турцию. Чаще всего «голосистые» выступления на выезде кончались штрафами, арестами за хулиганство и высылкой на родину. Впрочем, и там девицам не всегда были рады: в 2012 году Шачко с подругами выступили против чемпионата Европы по футболу и в фанзоне в центре Киева сбивали ногами со стола пиво иностранных болельщиков.

Фото: Ricardo Rubio/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Цена скандалов Девушки из Femen нигде не работали, при этом на что-то и где-то жили, покупали вещи и продукты, билеты на самолеты по стране и за границу. За чей счет был весь этот банкет? Продажа футболок, кружек, значков и красок для тела едва ли дала бы такие возможности. Ответ оказался простым и знакомым: помогла заграница. Некий американский бизнесмен Джед Санден окучивал Украину с начала 90-х. Наплодил множество печатных изданий и интернет-сайтов, создал медиахолдинг и продвигал нужную ему политику в массы. Власти хотели было закрыть Сандену въезд в страну, но телефонный звонок в Киев из Госдепартамента США изменил их решение.

Фото: Акция Femen во Франции. Michael Bunel / www.globallookpress.com

Этот самый Санден щедро платил Шачко и ее подругам: примерно две с половиной тысячи евро в месяц — как минимум в пять раз больше, чем средняя зарплата на Украине в то время. Простые участницы Femen — массовка — зарабатывали ежемесячно по тысяче евро. Столько же каждая дама получала в день на выездных акциях за рубежом. Поговаривали, что к американцу примкнули двое немецких богачей. Общими усилиями они не только финансировали девиц, но и обеспечивали им охрану, поддержку на местах за границей, помогали попадать на мероприятия вроде выставки Hannover Messe в Ганновере.

Фото: Задержание активистки Femen. Ганновер, 8 апреля 2013 года. Gbrci / www.globallookpress.com

Увидеть Париж и умереть Шачко, Гуцол и однофамилица украинского поэта, известная тем, что спилила бензопилой четырехметровый поклонный крест в центре Киева в 2012 году, решили осесть в Париже. Они попросили политическое убежище у французских властей. На родине бунтарок уже откровенно не жаловали, особенно после правды об их гонорарах. Иностранные спонсоры перестали окормлять девиц и давать деньги, так что пришлось выплывать самим. Подруги продолжили, пусть и без прежнего размаха, заниматься Femen. Тем более что в Европе о движении украинок выпустили книгу и несколько документальных фильмов (название одной из них — «Наши груди — наше оружие!»).

Фото: Оксана Шачко на открытии кинофестиваля в Валансьене, 24 марта 2015 года. Stephen / www.globallookpress.com

Шачко решила дистанцироваться от Femen. Но Париж — дорогой город. Работать поломойкой, конечно, никто не пошел, так что девушка вспомнила о своем художественном образовании. Так появился ряд довольно провокационных произведений: Богородица в парандже, ангел с автоматом в руках, Святая Троица, сидящая за столом в казино. Все картины были исполнены в классической византийской иконописной технике. Первая выставка под названием Iconoclaste («Иконоборчество») состоялась в галерее Mansart в 2016 году. Но счастья или хотя бы покоя и обустроенности это не принесло. Девушка все глубже уходила в депрессию, несколько раз пыталась покончить с собой. Летом 2018-го Оксана Шачко свела счеты с жизнью в своей парижской квартире. Друзья нашли тело 31-летней украинки только через несколько дней. Она оставила прощальную записку: «Вы все фейк». Возможно, это было окончательное прозрение.