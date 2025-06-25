В Сети стали распространять ролики с выступлением канцлера Германии Фридриха Мерца, в котором он критикует президента Владимира Путина за якобы неготовность завершить конфликт. Что произошло на самом деле, выяснил 360.ru.

Фейк

В Telegram-каналах распространились посты со словами Мерца, комментирующего речь Путина на ПМЭФ. По мнению немецкого канцлера, российский лидер назвал русских и украинцев одним народом и тем самым показал свою неготовность к миру Украины.

Мерц подчеркнул, что Путин якобы считает всю Украину частью России и не признает ее суверенитет.

Правда

На самом деле канцлер ФРГ взял только одну цитату президента, полностью вырвал из контекста и исказил смысл. Путин во время пленарной сессии ПМЭФ зачитал речь, в которой сказал: «Я уже много раз говорил, что считаю русский и украинский народ одним народом на самом деле. В этом смысле вся Украина наша».

Мерц привел ее, но не обозначил, что глава государства заявил об этом с учетом исторического контекста. После слов о двух народах Путин тогда подчеркнул, что страна исходит из реалий, которые складываются, и никогда не подвергала сомнению право украинского народа на независимость и суверенитет.

Президент также напомнил об основаниях, на которых республика получила независимость. Они были изложены в Декларации о независимости Украины от 1991 года, и в них говорится, что Украина — это внеблоковое, неядерное, нейтральное государство. Именно нарушение этих принципов стало одной из первопричин украинского кризиса, добавил Путин.

Также лидер отметил, что Россия с самого начала «горячей» стадии конфликта предлагала украинским властям немедленно прекратить бои. Также страна призывала Украину вывести свои войска с тех территорий, на которых люди не хотят жить в ее составе, и на которых происходят антигосударственные и антиконституционные перевороты, а стремятся жить или самостоятельно, или в составе Российской Федерации. Украина отказалась от этого.

На каждом этапе российское руководство предлагало начать переговоры, и свидетелями этого являются действующие политические деятели из других государств. Несмотря на призывы начать диалог, Украина каждый раз отказывалась договариваться. Это происходило в том числе и по указке лидеров других стран.

Путин напомнил в том числе и об отказе Украины от продолжения переговоров весной 2022 года, когда президента Владимира Зеленского приезжал отговаривать британский премьер Борис Джонсон. Российский лидер еще раз подчеркнул, что руководство страны всегда выражало готовность к переговорам с республикой, но та пренебрегала выдвинутыми предложениями.

Заявление Путина о единстве двух народов не является конъюнтурным заявлением. Президент уже делал подробный анализ исторической связи жителей России, Белоруссии и Украины, его статью на эту тему публиковали в июле 2021 года.

Путин также отмечал, что в России никогда не притесняли украинцев по языковому или культурному принципу, и к проявлению их культурного кода всегда относились с уважением. Соответствующие выдержки речи со встречи с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса «Учитель года» привел «Коммерсант».

Таким образом, слова Мерца о том, что Россия не выражает готовности к дипломатическому урегулированию — попытка переврать вырванную из контекста фразу российского президента.