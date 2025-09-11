Фейк: пьяные российские военные ограбили ювелирный магазин в Бресте

В Сети появился слух о якобы ограблении ювелирного магазина в Бресте двумя российскими военными в нетрезвом виде. Однако ничего общего с действительностью эта информация не имеет.

Фейк

В Сети появилась информация о том, что 7 сентября двое участвующих в учениях «Запад-2025» российских военнослужащих, будучи пьяными, ограбили ювелирный магазин «Золотой стандарт» в Бресте.

Они якобы ранили охранника и похитили украшения на сумму более 350 тысяч белорусских рублей. Затем солдаты самовольно покинули часть с оружием и на угнанном автомобиле скрылись в направлении Польши.

Некоторые паблики утверждают, что МВД Белоруссии объявило их в розыск как опасных вооруженных преступников. Ведомство якобы ввело планы «Перехват» и «Кольцо», чтобы не допустить бегства за границу.

Правда

В МВД Белоруссии опровергли информацию и заявили, что слух о разбойном нападении не соответствует действительности.

«Доверяйте только проверенным источникам. Обстановка в стране находится под контролем милиции», — подчеркнули в пресс-службе.

Информация о ЧП появилась в социальных сетях после массовой рассылки на электронные почтовые ящики различных белорусских учреждений. Письма поступили якобы от министра внутренних дел республики.

В МВД Белоруссии предупредили, что открытие вложений и переход по ссылкам в письмах от незнакомых отправителей могут привести к заражению устройства вирусами, краже личных данных и утрате контроля над аккаунтами. Ведомство призвало граждан быть осторожными и не открывать подозрительную корреспонденцию.

«За опубликование и распространение информации, не соответствующей действительности, порождение паники и разжигание межнациональной вражды предусмотрена уголовная ответственность», — напомнили в пресс-службе.

Еще одним признаком мошеннического письма является адрес отправителя. Злоумышленники часто маскируют рассылку под известные сервисы, но в данном случае используется домен mail.ru, который не является официальным для государственных органов.

Настоящие уведомления от учреждений приходят с официальных корпоративных или государственных доменов Белоруссии.

На сайте МВД Белоруссии указанные в поддельных ориентировках фамилии отсутствуют. Кроме того, в распространяемых в Сети фальшивых документах есть грубые ошибки, например двойное написание знака № рядом с номером ориентировки.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.