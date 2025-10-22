Фейк: на «Авито» выставили украденные из Лувра украшения

Сообщения о появлении на «Авито» похищенной из Лувра коллекции опровергли

В Сети распространили сообщения о том, что на площадке объявлений «Авито» разместили украденные ювелирные украшения из Лувра за 250 миллионов рублей. Публикации носили провокационный характер.

Фейк

В некоторых Telegram-каналах разместили посты, в которых утверждалось, что похищенные из Лувра украшения выставили на продажу на российской онлайн-площадке. Объявление с музейной коллекцией, принадлежавшей королеве Марии Амалии, опубликовал пользователь с московской пропиской.

В предложении он указал диадему, серьги и ожерелье, инкрустированные сапфирами и бриллиантами. Стоимость ювелирных изделий на площадке составляла 250 миллионов рублей. Позже администрация платформы заблокировала публикацию.

Правда

Эта информация является недостоверной, ее уже опроверг официальный Telegram-канал «Авито». Пресс-служба компании подчеркнула, что на платформе разместили более шести тысяч объявлений со словом «Лувр».

«Заблокировать их после выхода новости про пропажу в Лувре было бы странно, согласитесь. Люди с критическим мышлением понимают, что это чистый пранк. Мы надеемся, что таких большинство», — добавили в компании.

В «Авито» уточнили, что объявление шутников уже заблокировали.

«Кстати, спасибо им за новые триггеры для нашей модерации. Никогда не думали, что туда попадет слово „Лувр“. Хотя чувство юмора и искусство мы любим», — с иронией отметили в пресс-службе.

Ситуация с украденными артефактами из французского музея продемонстрировала, как громкий инфоповод может работать на пиар-стратегию. Создатель Telegram Павел Дуров назвал новость о хищении в парижском Лувре признаком деградации Франции. В соцсети X он высказал свое мнение и начал дискутировать с подписчиками.

По информации «Коммерсанта», на намек одного из них о возможной причастности к ограблению предприниматель ответил ироничным предложением. Он выразил готовность купить украденные драгоценности, чтобы «вернуть их в Лувр».

«Я имею в виду Лувр Абу-Даби, конечно; из Лувра в Абу-Даби никто не ворует», — отметил Дуров.

Случай с публикацией объявления с украденными украшениями продемонстрировал уязвимость информационного пространства для спланированных провокаций. Также он показал, что фейки могут парадоксальным образом работать на усиление модерационных систем и привлекать дополнительное внимание к платформе.