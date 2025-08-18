Фейк: Мединский назвал Аляску исконно русской землей, которую сдали американцам в аренду

Аляска не была сдана в аренду США на 160 лет

По сети разошелся ролик, в котором Владимир Мединский утверждает, что Аляска — исконно русская земля, которую американцы арендовали на 160 лет. Действительно ли государственный и политический деятель, помощник президента говорил такие вещи, выяснил 360.ru.

Фейк

В Сети распространился ролик, в котором глава российской делегации на переговорах с Украиной, доктор политических и исторических наук, профессор Владимир Мединский заявляет, что Аляска на самом деле не была продана Александром II США, а лишь была сдана в аренду на 160 лет. Таким образом, через два года права США на территорию «49-го штата» истекают.

Мединский также упоминает, что Владимир Путин якобы упоминал этот факт на встрече. Подразумевается, видимо, встреча президентов России и США в ходе саммита на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске 15–16 августа 2025 года.

Правда

На самом деле, видеоролик — дипфейк, созданный для того, чтобы дискредитировать отношения России и США, которые начали налаживаться с возвращением к власти республиканцев в лице Дональда Трампа. То, что ролик был обработан нейросетью, подтвердила система «Зефир»*.

За основу дипфейка было взято интервью Мединского из первого эпизода программы Рика Санчеса — «Эффект Санчеса» — на канале RT..

На хронометраже 6:10 начинается отрывок, который взяли злоумышленники, — мимика верхней части лица полностью совпадает, также видно, как синхронизированы жесты правой руки спикера. При этом заметно, как неточно нейросеть прорисовала артикуляцию, местами заметны артефакты и несовпадение положения губ с произносимыми звуками.

Что еще стоит отметить, так это дату выхода «Эффекта Санчеса» с Мединским — 9 июня 2025 года. Тогда еще не шла речь ни о каком саммите на Аляске, обсуждался тогда ход переговоров с Украиной, в частности, в указанном эпизоде Мединский рассказывал, как Европа и США отговорили Киевский режим от подписания соглашений по урегулированию весной 2022 года.

Сам Мединский никак не мог говорить о том, что Аляска находится в аренде, так как в одной из своих лекций рассказывает, как Аляску продали.

Договор о продаже полуострова в Северной Америке был подписан 30 марта 1867 года. Официальная церемония передачи Аляски прошла 18 октября 1867 года. В столице русских поселений в Северной Америке Новоархангельске (ныне город Ситка) под артиллерийский салют и при параде военных двух стран был спущен российский флаг и поднят американский.

Летом 1868 года российский поверенный в делах в Вашингтоне барон Эдуард Стекль получил в казначействе Североамериканских Соединенных Штатов чек на 7,2 миллиона долларов. Так и завершилась история продажи Аляски Штатам.

Таким образом, информация о том, что Аляска была сдана в аренду США на 160 лет, не соответствует действительности.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

*«Зефир» — система мониторинга АНО «Диалог Регионы» для анализа (выявления) и мониторинга сфабрикованного аудиовизуального контента, в том числе дипфейков, на основе сочетания моделей машинного обучения.