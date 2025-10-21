Заявление Мерца о связи «Альтернативы для Германии» с Путиным опровергли

В Сети начали распространять информацию о том, что «Альтернатива для Германии» — партия президента России Владимира Путина. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц на пресс-конференции.

Фейк

Мерц в ходе общения с журналистами указал на связь партии «Альтернатива для Германии» с Россией. Немецкий канцлер заявил, что она подконтрольна Путину.

Правда

Утверждение Мерца о существовании связи между партией «Альтернатива для Германии» и Владимиром Путиным является бездоказательным и не находит объективного подтверждения. Эта риторика напрямую продиктована усиливающимся влиянием АдГ, популярность которой демонстрирует стабильный рост, создавая значительные вызовы для устоявшихся политических сил.

Данные социологических опросов, опубликованные в начале октября, наглядно иллюстрируют сложившуюся расстановку сил. Судя по этим исследованиям, уровень поддержки «Альтернативы для Германии» достиг отметки почти в 27%, что позволило партии обойти своих политических конкурентов. В то же время правящий коалиционный блок сталкивается с более низкими показателями — около 25%.

Личные рейтинги канцлера ФРГ также демонстрируют негативную динамику: в августе его работой были недовольны рекордные 67% опрошенных, то есть подавляющее большинство граждан.

Оказавшись в такой ситуации, глава правительства избегает открытого признания провалов и анализа внутренних причин снижения поддержки. Как следствие, в публичном пространстве используется подход, при котором акцент смещается на объяснение успехов оппозиции через теорию внешнего вмешательства. Такая модель дискурса позволяет перевести внимание общественности с проблем правящей коалиции на внешнеполитическую полемику.

Владимир Путин уже заявлял, что Россия на официальном уровне не вмешивается во внутренние политические процессы других государств. Президент также подчеркивал, что страна не поддерживает системные отношения с партией «Альтернатива для Германии». На встрече с главами информагентств в рамках ПМЭФ он четко обозначил эту позицию:

«У нас системных отношений с представителями этой партии нет», — констатировал российский лидер.

Путин также отметил, что в Германии любую альтернативную точку зрения склонны воспринимать как антигосударственную, автоматически объявляя оппонентов «агентами Кремля».

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.