Сегодня 19:16 Ложью не погнушаются. Фанатики решили втащить мир в ядерную войну Блогер «Голос Мордора»: авторы Bloomberg хотят затащить мир в ад ядерной войны 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Украине необходимо дать право нанесения ударов по территории России, поскольку это она занимается эскалацией конфликтов в мире. Такую точку зрения высказали в авторитетном издании Bloomberg, однако ее аргументация не выдерживает никакой критики, заявил в колонке для Telegram-канала 360.ru автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — его прямая речь.

Все-таки западная партия войны работает системно, ее давление вполне можно назвать сильным. Особенно учитывая то, что на вооружении этой партии есть авторитетные средства массовой информации — например, такие, как агентство Bloomberg. На днях в издании появилась объемная статья некого Хэла Брэндса. Хэл Брэндс — обозреватель Bloomberg Opinion и заслуженный профессор имени Генри Киссинджера в Школе передовых международных исследований Университета Джона Хопкинса.

То есть совершенно системный персонаж, хорошо вписанный в те структуры, которые принято называть глубинным государством.

Мистер Брэндс призывает незамедлительно дать Украине разрешение на нанесение ударов оружием западного производства вглубь России. И даже приводит аргументы, которые хоть и выглядят крайне сомнительно, но на страницах серьезного издания приобретают определенный вес.

Главный аргумент — Россия уже ведет войну против Запада, в том числе и диверсионную. Пожары на военных заводах, аварии на железных дорогах и прочее — это, оказывается, дело рук российских спецслужб.

А еще попытка убийства главы концерна Rheinmetall, которая не состоялась. Говорят, что она была разоблачена и даже есть подозреваемые, но… Их даже не задержали. Еще один грех России против Запада — помощь хуситам. Мол, им даже ракеты хотели дать, но наследный принц Саудовской Аравии попросил этого не делать.

Вывод автора прост: эскалации бояться не надо, потому что эскалацией занимается сама Россия. А значит, никакого серьезного ответа не будет. Мне вот хочется узнать, сколько жизней у господина Брэндса? Может, как в компьютерной игре, штук десять?

Потому что он и такие, как он, просто мечтают затащить мир в настоящий ад ядерной войны и при этом не гнушаются ничем. В том числе и откровенной ложью.

Просто попробуйте найти хоть одно доказательство тех действий России, о которых говорит мистер Брэндс. Нет ни официальных обвинений, нет даже каких-то уголовных дел. Все это лишь слова, причем источниками часто являются желтые СМИ. Но Хэл Брэндс считает, что обывателю и так сойдет и, изучив эти «аргументы», он добровольно согласится сгореть в ядерном пламени. Кстати, американская разведка, к счастью, куда более разумна и осторожна. И она предупредила, что разрешение Украине давать нельзя, потому что можно получить в ответ по военным базам в разных частях мира. Но прислушаются ли к данным разведки? И какая партия победит — войны или мира?