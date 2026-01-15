Фактор доллара. Зачем Китай сливает американские трежерис?

За тем хаосом, который в последние дни устраивает Дональд Трамп, сотрясая весь мир, словно слетевшая с катушек марионетка сил Зла, незаметно происходят события, способные в итоге стать решающими в деле обуздания американского президента. События, значительно умаляющие влияние США в мире и тем самым сужающие им пространство для маневра.

Одним из таких стало значительное сокращение объемов американских трежерис (облигаций госдолга) в золотовалютных резервах Китая. Еще в марте 2025 года Пекин был главным держателем американских ценных бумаг в мире с показателем в 1,31 триллиона долларов, а теперь уступил первенство Японии – 1200 миллиардов (+9,1% в годовом выражении) и Великобритании – 878 миллиардов (+17,6% в годовом выражении), опустившись на третье место с 689 миллиардами (-9,1% в годовом выражении). Какой следует вывод? Простой: КНР системно избавляется от американских активов, снижая свою зависимость от доллара США и, как следствие, повышая устойчивость собственной финансовой системы.

Фото: Xie Huanchi/XinHua / www.globallookpress.com

Чтобы более наглядно представить значение этого шага, достаточно вспомнить о российских золотовалютных резервах, «застрявших» в Европе и США по воле наших бывших «партнеров». Не будь этого, у Вашингтона и Брюсселя было бы гораздо меньше возможностей для шантажа Москвы. Не говоря уже о том, что с 2026 года киевский режим остался бы вовсе без западной финансовой помощи. Еще одним важным событием, точнее — процессом, растянутым во времени, стало значительное увеличение объемов поставок российского газа в Китай по сравнению с экспортом нашего голубого топлива в Европу.

Фото: Вид на технологические линии Амурского ГПЗ / РИА «Новости»

Как сообщили российские СМИ, в 2025 году «Газпром» поставил в КНР по газопроводу «Сила Сибири» 38,8 миллиарда кубометров газа, на 24,8% выше показателя 2024 года. Более того, 10 января этого года был установлен новый исторический рекорд суточных поставок российского трубопроводного газа в КНР. На этом фоне «Газпром» и китайская компания CNPC договорились об увеличении поставок с 38 до 44 миллиардов кубометров газа в год. «Россия — основной поставщик трубопроводного газа в Китай и при стоимости газа в 250 долларов за 100 кубометров на дополнительных поставках „Газпром“ может зарабатывать 1,5 миллиарда долларов ежегодно. Кроме того, по итогам прошлого года „Газпром“ увеличил экспорт российского газа в Центральную Азию и Закавказье», — отметили СМИ.

Что тут важно? То, что большая часть расчетов за российский газ с восточными партнерами происходит не в долларах, а в рублях или национальных валютах конкретных стран-импортеров. Американский доллар исключается из финансовой цепочки и теряет свое значение не только как универсальное средство для расчетов, но и как рычаг давления на неугодные США режимы.

Проще говоря, американские санкции становятся не так страшны, если ты практически не пользуешься американской валютой. В этом смысле способность Вашингтона оказывать влияние на третьи страны перестает быть угрожающей национальному суверенитету этих государств. Есть и еще один важный аспект. Высвобождаясь из-под всевластия доллара и одновременно наращивая свои резервы в золоте, Китай, Россия и многие партнеры по БРИКС и ШОС готовятся к будущей всемирной торговой войне с США. В силу наличия у нас ядерного оружия она может стать альтернативой третьей мировой для Вашингтона, стремящегося усилиями Трампа достичь нового глобального господства. Таким образом, мы латаем бреши в обороне и избавляемся от уязвимостей наших финансовых систем в мире, где значение доллара все еще довольно велико. Надеюсь, уже ненадолго.