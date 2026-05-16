Евровидение-2026: отказ пяти стран от участия, бойкот-шок и драки. Чем еще запомнился конкурс?
Семидесятый юбилейный конкурс Евровидение-2026 проходит в Вене с 12 по 16 мая 2026 года на арене «Винер-Штадтхалле» — крупнейшем крытом стадионе австрийской столицы, который вмещает до 16 тысяч зрителей. Австрия принимает Евровидение в третий раз, до этого — в 1967 и 2015 годах. Прогремели и скандалы. Подробности о самом политизированном конкурс в истории — в материале 360.ru.
Участники и формат Евровидения-2026
Всего в конкурсе участвовали 35 стран — наименьшее число с 2003 года. Мероприятие проходило в три этапа: два полуфинала — 12 и 14 мая, и финал — 16 мая. В заключительный этап автоматически попали страны «Большой пятерки»: Великобритания, Франция, Германия, Италия, Испания, а также Австрия как страна-хозяйка. Остальные участники боролись за места в полуфиналах.
Среди участников были как дебютанты, так и артисты, ранее участвовавшие в Евровидении. Например, от Румынии выступала Александра Кэпитэнеску с песней Choke Me, а от Грузии — группа «Бзикеби», победившая на детском Евровидении-2008.
Интересно
- Стоимость проведения Евровидения-2026 в Вене составила около 36 миллионов евро.
- Все билеты на шоу распродали еще в марте 2026-го.
- Перепродажа билетов допускалась только на официальной платформе конкурса и только по номинальной стоимости.
- У Евровидения-2026 было пять спонсоров, включая косметическую компанию Moroccanoil и лоукостер EasyJet.
Финал и фавориты Евровидения-2026
В финал вышли представители 25 стран, включая Австрию, страны «Большой пятерки» и 10 лучших участников из каждого полуфинала. По данным на 15 мая, главным фаворитом букмекеров считался финский дуэт Линды Лампениус и Пете Паркконена с песней Liekinheitin («Огнемет»). Их шансы на победу оценивались в 43%.
Среди других фаворитов называли австралийскую певицу Дельту Гудрем (Eclipse), греческого исполнителя Акиласа (Ferto) и датского певца Серена Торпегора Лунна (Før Vi Går Hjem).
Начало финального шоу запланировано на 16 мая в 21:00 по среднеевропейскому времени (22:00 по московскому).
Ведущие и оформление Евровидения-2026
Ведущими конкурса выступили австрийская телеведущая и певица Виктория Сваровски и актер Михаэль Островски. Концепцию сцены разработали с учетом творческого духа венского Сецессиона — художественного движения конца XIX — начала XX века. Главным элементом постановки стала LED-поверхность в форме изогнутого листа, которую дополнили широкая дуга и сложная конструкция.
Маскот Евровидения-2026 — пушистый зверек с фиолетовой шестью и коротким хоботом по имени Аури.
Скандалы Евровидения‑2026
Крупнейший в истории бойкот из-за участия Израиля
Пять стран — Ирландия, Исландия, Испания, Нидерланды и Словения — отказались участвовать в конкурсе в знак протеста против допуска Израиля на фоне конфликта в Газе.
Это стало крупнейшим бойкотом в истории Евровидения. Особенно резонансным стал отказ Испании, так как это страна из «Большой пятерки», которая традиционно вносит значительный финансовый вклад в проведение конкурса.
Протесты и демонстрации в Вене
На улицах австрийской столицы проходили антиизраильские демонстрации. Во время выступления израильского участника Ноама Беттана в зале раздавались крики с призывами «остановить геноцид» и лозунги в поддержку Палестины.
Некоторые зрители размахивали палестинскими флагами в прямом эфире. Нескольких человек вывели из зала сотрудники охраны.
Скандал вокруг песни румынской участницы
Александра Кэпитэнеску представила композицию Choke Me, в которой фраза «choke me» («души меня») повторяется более 30 раз. Правозащитные организации и музыкальные критики обвинили певицу в романтизации опасных сексуальных практик.
Несмотря на критику, Европейский вещательный союз (EBU) не потребовал от Румынии изменить номер.
Обвинения в плагиате
Песню представительницы Люксембурга Евы Марии Mother Nature заподозрили в сходстве с треком Keeping Your Head Up британской певицы Birdy. После жалоб люксембургский вещатель RTL совместно с EBU провел проверку, но нарушений не выявил, и песню оставили в программе.
Также в плагиате заподозрили молдавского певца Сатоши: слушатели заметили сходство его песни Viva, Moldova! с хитом Опа! российской группы «Дискотека Авария».
Ошибка с флагом
Финские журналисты перепутали флаг Хорватии с российским: на карточке участника разместили триколор с неправильным порядком полос и без герба. В соцсетях завирусились шутки о «возвращении России» на конкурс.
Нецензурная брань в эфире
После выступления польской участницы в прямой трансляции прозвучала нецензурная лексика. Ведущая Анджела Скэнлон извинилась, сославшись на «волнение австрийских коллег».
Накрутка голосов
За несколько дней до начала конкурса в сети появились рекламные ролики с участием Ноама Беттана, в нижней части экрана которых была надпись с призывом «голосовать за Израиль 10 раз».
Ролики были сняты на 13 языках. Директор «Евровидения» Мартин Грин связался с делегацией и потребовал удалить видео.
Усиленные меры безопасности
На улицах Вены проходили антиизраильские демонстрации, поэтому на стадионе работали подразделения охраны общественного порядка, сотрудники по борьбе с экстремизмом, дроны и кинологические подразделения для поиска взрывных устройств.