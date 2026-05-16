Сегодня 12:14 Евровидение-2026: отказ пяти стран от участия, бойкот-шок и драки. Чем еще запомнился конкурс?

Семидесятый юбилейный конкурс Евровидение-2026 проходит в Вене с 12 по 16 мая 2026 года на арене «Винер-Штадтхалле» — крупнейшем крытом стадионе австрийской столицы, который вмещает до 16 тысяч зрителей. Австрия принимает Евровидение в третий раз, до этого — в 1967 и 2015 годах. Прогремели и скандалы. Подробности о самом политизированном конкурс в истории — в материале 360.ru.

Участники и формат Евровидения-2026 Всего в конкурсе участвовали 35 стран — наименьшее число с 2003 года. Мероприятие проходило в три этапа: два полуфинала — 12 и 14 мая, и финал — 16 мая. В заключительный этап автоматически попали страны «Большой пятерки»: Великобритания, Франция, Германия, Италия, Испания, а также Австрия как страна-хозяйка. Остальные участники боролись за места в полуфиналах. Среди участников были как дебютанты, так и артисты, ранее участвовавшие в Евровидении. Например, от Румынии выступала Александра Кэпитэнеску с песней Choke Me, а от Грузии — группа «Бзикеби», победившая на детском Евровидении-2008.

Интересно Стоимость проведения Евровидения-2026 в Вене составила около 36 миллионов евро.

Все билеты на шоу распродали еще в марте 2026-го.

Перепродажа билетов допускалась только на официальной платформе конкурса и только по номинальной стоимости.

У Евровидения-2026 было пять спонсоров, включая косметическую компанию Moroccanoil и лоукостер EasyJet.

Финал и фавориты Евровидения-2026 В финал вышли представители 25 стран, включая Австрию, страны «Большой пятерки» и 10 лучших участников из каждого полуфинала. По данным на 15 мая, главным фаворитом букмекеров считался финский дуэт Линды Лампениус и Пете Паркконена с песней Liekinheitin («Огнемет»). Их шансы на победу оценивались в 43%. Среди других фаворитов называли австралийскую певицу Дельту Гудрем (Eclipse), греческого исполнителя Акиласа (Ferto) и датского певца Серена Торпегора Лунна (Før Vi Går Hjem). Начало финального шоу запланировано на 16 мая в 21:00 по среднеевропейскому времени (22:00 по московскому).

Ведущие и оформление Евровидения-2026 Ведущими конкурса выступили австрийская телеведущая и певица Виктория Сваровски и актер Михаэль Островски. Концепцию сцены разработали с учетом творческого духа венского Сецессиона — художественного движения конца XIX — начала XX века. Главным элементом постановки стала LED-поверхность в форме изогнутого листа, которую дополнили широкая дуга и сложная конструкция. Маскот Евровидения-2026 — пушистый зверек с фиолетовой шестью и коротким хоботом по имени Аури.

Скандалы Евровидения‑2026 Крупнейший в истории бойкот из-за участия Израиля Пять стран — Ирландия, Исландия, Испания, Нидерланды и Словения — отказались участвовать в конкурсе в знак протеста против допуска Израиля на фоне конфликта в Газе. Это стало крупнейшим бойкотом в истории Евровидения. Особенно резонансным стал отказ Испании, так как это страна из «Большой пятерки», которая традиционно вносит значительный финансовый вклад в проведение конкурса. Протесты и демонстрации в Вене На улицах австрийской столицы проходили антиизраильские демонстрации. Во время выступления израильского участника Ноама Беттана в зале раздавались крики с призывами «остановить геноцид» и лозунги в поддержку Палестины. Некоторые зрители размахивали палестинскими флагами в прямом эфире. Нескольких человек вывели из зала сотрудники охраны. Скандал вокруг песни румынской участницы Александра Кэпитэнеску представила композицию Choke Me, в которой фраза «choke me» («души меня») повторяется более 30 раз. Правозащитные организации и музыкальные критики обвинили певицу в романтизации опасных сексуальных практик. Несмотря на критику, Европейский вещательный союз (EBU) не потребовал от Румынии изменить номер.

Обвинения в плагиате Песню представительницы Люксембурга Евы Марии Mother Nature заподозрили в сходстве с треком Keeping Your Head Up британской певицы Birdy. После жалоб люксембургский вещатель RTL совместно с EBU провел проверку, но нарушений не выявил, и песню оставили в программе. Также в плагиате заподозрили молдавского певца Сатоши: слушатели заметили сходство его песни Viva, Moldova! с хитом Опа! российской группы «Дискотека Авария». Ошибка с флагом Финские журналисты перепутали флаг Хорватии с российским: на карточке участника разместили триколор с неправильным порядком полос и без герба. В соцсетях завирусились шутки о «возвращении России» на конкурс. Нецензурная брань в эфире После выступления польской участницы в прямой трансляции прозвучала нецензурная лексика. Ведущая Анджела Скэнлон извинилась, сославшись на «волнение австрийских коллег».

Накрутка голосов За несколько дней до начала конкурса в сети появились рекламные ролики с участием Ноама Беттана, в нижней части экрана которых была надпись с призывом «голосовать за Израиль 10 раз». Ролики были сняты на 13 языках. Директор «Евровидения» Мартин Грин связался с делегацией и потребовал удалить видео. Усиленные меры безопасности На улицах Вены проходили антиизраильские демонстрации, поэтому на стадионе работали подразделения охраны общественного порядка, сотрудники по борьбе с экстремизмом, дроны и кинологические подразделения для поиска взрывных устройств.