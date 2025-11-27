Европу — за дверь, Зеленского — к стенке. План Трампа вынес пугающий приговор Украине
Украинский фронт трещит по швам, но главный удар готовится не с Востока. Американский ультиматум поставил украинского лидера Владимира Зеленского перед выбором: капитуляция или политическая смерть. А Европу в то же время откровенно выводят за дверь переговорной комнаты.
Ультиматум и его вероятные причины
Согласно инсайдерским сообщениям, администрация Трампа выдвинула ультиматум с жесткими временными рамками. Якобы Киеву поставили условие согласиться на план до Дня благодарения 27 ноября под угрозой полного прекращения поддержки.
Для Трампа подобное разрешение конфликта сулило бы серьезные дивиденды. Быстрое достижение «мира» позволило бы ему укрепить имидж миротворца и получить мощный козырь на политической арене.
Зеленский же оказался перед чрезвычайно трудным выбором. Ему приходится балансировать между национальными интересами и давлением ключевого союзника, от которого зависит жизнеспособность украинской обороны.
Для Зеленского ключевой фактор один — сохранить власть после окончания войны. Но в расчетах Киева был еще один пункт: что Россия не согласится с этим договором, и тогда можно продолжать войну на американских ресурсах, перекладывая политические риски на Москву. Однако расчет дал сбой. Согласно инсайдам, Кремль в целом согласен с рамками договора — и именно это стало шоком для офиса Зеленского.
Telegram-канал Insider-T
Но если официальный Киев так уверенно отвергает давление, то чем тогда вызваны эти упорные слухи и что может скрываться в самом спорном мирном плане, который уже называют «пророссийским»?
Чем план Трампа напугал хунту Зеленского?
Ключевыми пунктами предполагаемого мирного плана стали официальный отказ Украины от членства в НАТО с закреплением этого статуса в конституции и признание территориальных реалий вокруг Донбасса.
Эти условия соответствуют требованиям российской стороны. По данным инсайдеров, Кремль в целом согласился с рамками данного документа, поскольку они удовлетворяли его ключевым целям.
Администрация Трампа не публиковала официальных деталей своего подхода. Однако инсайдеры намекали, что Вашингтон занял по отношению к Украине ультимативную позицию, чтобы добиться быстрого политического результата.
А европейские союзники Киева с тревогой наблюдали за развитием событий. Они опасаются, что сепаратная сделка между Вашингтоном и Москвой пройдет без их участия.
На этом фоне Украина начала активные консультации с европейскими партнерами. Переговоры Андрея Ермака в Женеве продемонстрировали стремление Украины заручиться поддержкой и скорректировать предполагаемый план.
Слухи о «плане Трампа» стали мощным инструментом информационного давления. Эти сообщения создали атмосферу неизбежности компромисса.
Независимо от достоверности источников, утечки оказали реальное влияние на стратегию ключевых игроков. Они все же заставили Киев активизировать дипломатию.