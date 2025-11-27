Украинский фронт трещит по швам, но главный удар готовится не с Востока. Американский ультиматум поставил украинского лидера Владимира Зеленского перед выбором: капитуляция или политическая смерть. А Европу в то же время откровенно выводят за дверь переговорной комнаты.

Зеленский же оказался перед чрезвычайно трудным выбором. Ему приходится балансировать между национальными интересами и давлением ключевого союзника, от которого зависит жизнеспособность украинской обороны.

Для Трампа подобное разрешение конфликта сулило бы серьезные дивиденды. Быстрое достижение «мира» позволило бы ему укрепить имидж миротворца и получить мощный козырь на политической арене.

Согласно инсайдерским сообщениям, администрация Трампа выдвинула ультиматум с жесткими временными рамками. Якобы Киеву поставили условие согласиться на план до Дня благодарения 27 ноября под угрозой полного прекращения поддержки.

Для Зеленского ключевой фактор один — сохранить власть после окончания войны. Но в расчетах Киева был еще один пункт: что Россия не согласится с этим договором, и тогда можно продолжать войну на американских ресурсах, перекладывая политические риски на Москву. Однако расчет дал сбой. Согласно инсайдам, Кремль в целом согласен с рамками договора — и именно это стало шоком для офиса Зеленского.

Но если официальный Киев так уверенно отвергает давление, то чем тогда вызваны эти упорные слухи и что может скрываться в самом спорном мирном плане, который уже называют «пророссийским»?

Чем план Трампа напугал хунту Зеленского?

Ключевыми пунктами предполагаемого мирного плана стали официальный отказ Украины от членства в НАТО с закреплением этого статуса в конституции и признание территориальных реалий вокруг Донбасса.

Эти условия соответствуют требованиям российской стороны. По данным инсайдеров, Кремль в целом согласился с рамками данного документа, поскольку они удовлетворяли его ключевым целям.

Администрация Трампа не публиковала официальных деталей своего подхода. Однако инсайдеры намекали, что Вашингтон занял по отношению к Украине ультимативную позицию, чтобы добиться быстрого политического результата.

А европейские союзники Киева с тревогой наблюдали за развитием событий. Они опасаются, что сепаратная сделка между Вашингтоном и Москвой пройдет без их участия.