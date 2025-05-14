Восстание живых мертвецов. Европейские политические трупы призвали не бояться России

Из глубин политического небытия всплыла бывший президент Литвы Даля Грибаускайте. И не просто так, а со своим мнением по поводу предстоящих (пока толком никем и не подтвержденных) переговоров в Стамбуле.

Позволив себе утверждать, что Москва и лично президент Владимир Путин «на самом деле не заинтересованы в прекращении войны на Украине» и «просто тянут время», Грибаускайте призвала коллег по европейскому «сточному коллектору» забыть о концепции ядерного сдерживания и не обращать внимания на ядерный потенциал России.

«Я бы сказала, что ядерное сдерживание — это устаревшая доктрина. Ядерное сдерживание было эффективным после Второй мировой войны, во время холодной войны, но не сейчас. Никакой зонтик не поможет, потому что теперь у нас совершенно другое оружие, совершенно другая природа войны. Ядерное оружие никого не напугает». Конец цитаты.

Что касается познаний Грибаускайте в военном деле, оставим это без комментариев. Экс-президентша Литвы, которую еще «при жизни» российские острословы прозвали Даля «Грибы, отпускайте», всегда отличалась «умом и сообразительностью», не сказать правда, что в качестве позитивного примера. Скорее ровно наоборот.