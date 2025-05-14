Восстание живых мертвецов. Европейские политические трупы призвали не бояться России
Из глубин политического небытия всплыла бывший президент Литвы Даля Грибаускайте. И не просто так, а со своим мнением по поводу предстоящих (пока толком никем и не подтвержденных) переговоров в Стамбуле.
Позволив себе утверждать, что Москва и лично президент Владимир Путин «на самом деле не заинтересованы в прекращении войны на Украине» и «просто тянут время», Грибаускайте призвала коллег по европейскому «сточному коллектору» забыть о концепции ядерного сдерживания и не обращать внимания на ядерный потенциал России.
«Я бы сказала, что ядерное сдерживание — это устаревшая доктрина. Ядерное сдерживание было эффективным после Второй мировой войны, во время холодной войны, но не сейчас. Никакой зонтик не поможет, потому что теперь у нас совершенно другое оружие, совершенно другая природа войны. Ядерное оружие никого не напугает». Конец цитаты.
Что касается познаний Грибаускайте в военном деле, оставим это без комментариев. Экс-президентша Литвы, которую еще «при жизни» российские острословы прозвали Даля «Грибы, отпускайте», всегда отличалась «умом и сообразительностью», не сказать правда, что в качестве позитивного примера. Скорее ровно наоборот.
Но придурковатая, извините, воинственность, с которой неизменно выступают бывшие и нынешние прибалтийские политики, не может, конечно, оставлять равнодушным.
Обычно отставным европейским лидерам свойственна большая откровенность и адекватность в оценке собственной политической карьеры. Пребывая на пенсии в благодушном настроении, они позволяют себе говорить такое, в чем никогда не признались бы, будучи у руля.
Например, Ангела Меркель в мемуарах честно рассказала, что «Минск-2», гарантами выполнения которого были Берлин и Париж, изначально рассматривался Западом как передышка для киевского режима, оказавшегося на грани военного краха после разгрома ВСУ под Дебальцевом.
Более-менее схожий уровень самоизобличения и переосмысления сделанного демонстрируют и прочие европейские коллеги бывшей германской канцлерин. Все (почти), кроме «балтийских тигров». Эти, даже будучи глубоко в отставке, вещают такое, что, пардон, «на голову не налазит».
Помнится, еще в апреле 2021 года экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес — тот, что вечно носил галстук-«бабочку» — предложил запретить гражданам России въезжать в страны ЕС, аргументируя это заботой о безопасности. Тогда его не поняли даже коллеги в Европе.
В целом стоит признать, что уровень адекватности прибалтийской политической элиты оставляет желать лучшего. Впрочем, это давно ни для кого не секрет. Проблема в другом: выползая на свет божий, эти политические трупы распространяют весьма опасную ахинею, открывая в неокрепших умах их последователей очередные «форточки Овертона», благодаря чему те приходят к убеждению, что «дергать смерь за усы» совсем не опасно.
Потом нам приходится иметь дело с полоумными, считающими «маленькую победоносную войнушку» с Россией вполне себе реалистичным сценарием.
Но итогом подобного заблуждения может стать самый настоящий ядерный апокалипсис. Тогда живые точно позавидуют мертвым.