Сегодня 18:24 Дроны были, но самоликвидировались. Европейская истерия вокруг «вторжения» России

«Не может быть, чтобы Россия „случайно“ трижды за две недели нарушила воздушное пространство Европы. Россия испытывает европейские границы и нашу решимость. Она будет продолжать провокации до тех пор, пока мы это позволяем».

Вышеприведенное заявление принадлежит главе европейской дипломатии Кае Каллас. А «факты» нарушения Россией воздушного пространства Европы, на которые ссылается бывший эстонский премьер, — это инцидент с прилетом в Польшу 19 непознанных дронов, пролет звена истребителей в воздушном пространстве Эстонии и, наконец, атака БПЛА на аэропорты Осло и Копенгагена, якобы совершенная минувшей ночью. На первый взгляд, все действительно серьезно. Более того, подобные случаи вполне можно было бы рассматривать как casus belli, то есть «повод к войне». Судя по всему, кое-кто в Европе очень хочет, чтобы «российское вторжение» стало такими поводом. По крайней мере, вопросы главному союзнику европейцев, США, о том, придут ли они на помощь, уже звучат. — Господин президент, вы поможете защитить Польшу, если Россия продолжит эскалацию? — спросил у Трампа европейский корреспондент. — Да, да, я помогу, — ответил хозяин Белого дома

Фото: Francis Chung — Pool via CNP/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Все бы ничего, если бы на поверку все вышеперечисленные инциденты не оказались, что называется, с душком. Судите сами. Ни один из 19 «российских» БПЛА, залетевших в Польшу, не имел боевой части. Вместо этого в каждом из них был пенопласт. То есть даже чисто теоретически эти дроны не могли быть частью той воздушной атаки, которую накануне случившегося российские ВКС осуществили на объекты украинской военной инфраструктуры. Проще говоря, эти дроны кто-то отправил в Польшу намеренно. Кто и с какой целью? Ответ очевиден, если обратить внимание на антироссийскую истерику, устроенную после этого европейскими глобалистами.

Далее: случай в небе над Эстонией. А что, если я вам скажу, что юридически никакого нарушения воздушной границы не было, а формально — факт налицо? Загадка? Ответ у этой загадки простой. Не так давно эстонские власти самовольно и в одностороннем порядке изменили границы воздушного пространства, сдвинув их как раз возле острова Ваиндлоо.

Никто, кроме самих эстонцев, эти «правки» не признает. Но чтобы устроить скандал на ровном месте, повод вполне достаточный. Опять же: кому это было нужно? Наконец, наиболее загадочная история с непознанными дронами в небе над столицами Дании и Норвегии. Аэропорты Копенгагена и Осло были вынуждены на несколько часов прекратить работу из-за неизвестных дронов. «Вечером 22 сентября, около 20:30, „два или три дрона“ заметили в аэропорту датской столицы, около полуночи похожий инцидент произошел в Осло — там заметили один дрон. Диспетчеры перенаправили более 50 рейсов, пострадали более 20 тысяч пассажиров», — сообщили немецкие журналисты.

Фото: Steffen Trumpf/dpa / www.globallookpress.com

По словам премьер-министра Дании Метте Фредериксен, это было «самое серьезное нападение на критическую инфраструктуру королевства». Причем — и это признали правоохранительные органы как Дании, так и Норвегии — ни один из БПЛА не был перехвачен, ни обломков, ни вообще каких-то физических доказательств их существования так и не нашлось. Кто их запустил — тоже неясно. В общем, не дроны, а какие-то «демоны» из известной комедии Гайдая — «были, но самоликвидировались». С одной стороны, руководитель начатого расследования, ведущий следователь полиции Копенгагена Йенс Йесперсен уже на утренней пресс-конференции заявил, что никаких боевых задач у обнаруженных БПЛА не было. «Все указывает на то, что действующие лица не намеревались кого-либо атаковать, а, возможно, <…> хотели поупражняться», — процитировала Йесперсена датская газета Jyllands-Posten.

Фото: Ilya Moskovets/URA.RU / www.globallookpress.com

С другой — все та же Bild не преминула поделиться комментариями по этому поводу Владимира Зеленского, который — я цитирую — «намекнул, что, вероятно, за этим стоит Россия». Вот так вот «хайли-лайли» во всем виноваты русские. Выводов не будет — делайте их сами. Но хотел бы отметить, что только за последние 24 часа на подлете к Москве сбили около 40 украинских БПЛА. Вполне реальных и боевых, а не мифических или учебных. Так что, кто на самом деле ведет войну дронов и кому выгодно пугать Европу «русской угрозой», вполне, на мой взгляд, очевидно. Остальное просто прилагается.