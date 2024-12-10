Всем спасибо, все свободны. Европа спешит избавиться от «жертв» сирийского режима
Публицист Белов: ЕС никогда по-настоящему не волновали сирийские беженцы
Правительство Башара Асада только-только пало, а в Европе поспешили заявить, что Сирия теперь свободна, «диктатуры» больше нет, а с ней, видимо, и войны. Потому беженцам из этой страны, которых в прежние годы в Старом Свете принимали как дорогих гостей, пора возвращаться домой — строить новое, демократическое, прогрессивное и во всех местах инклюзивное государство.
Великобритания, а вслед за ней Германия, Австрия, Норвегия, Дания, Греция, Швеция и даже Швейцария временно приостанавливают рассмотрение прошений об убежище от сирийцев, сообщило информационное агентство Bloomberg.
Теперь, по мнению экспертов немецкого издания Bild, если ситуация в Сирии окончательно стабилизируется, Федеральное ведомство по миграции и беженцам Германии (BAMF) может начать массовый пересмотр ранее принятых решений по предоставлении статуса беженца от войны — Kriegsflüchtlinge. Этот процесс способен затронуть сотни тысяч сирийских граждан в одной только ФРГ
Вот только с чего обстановке в разрушенной гражданской войной Сирийской Арабской Республике стабилизироваться, никто на Западе отвечать не хочет. Оно и понятно. Сирийские беженцы никогда не были частью гуманитарной программы Евросоюза и других европейских стран.
Нет, они всегда служили политическим целям: «доказательством» диктаторского характера «режима Асада» и оправданием наложенных на Сирию западных санкций.
Именно от голода и нищеты, этими санкциями спровоцированных, бежали сирийцы в богатые и сытые государства Европы. Ну и, разумеется, от всевластия всевозможных банд, разбираться в сортах которых задача поистине не из легких.
Вот только падение законного сирийского правительства в этом смысле мало чего изменило. От того, что сторонники «прогрессивного джихадиста» (как его именуют сегодня в западных СМИ) аль-Джулани захватили Дамаск, противоречия между ним, протурецкими силами и отрядами курдских ополченцев никуда не исчезли. Они по-прежнему делят Сирию на зоны влияния и воюют друг с другом.
Это не говоря уже об Израиле, фактически начавшем интервенцию против Сирии и уже полностью захватившем Голанские высоты, продвигаясь все дальше, о Турции, претендующей не просто на влияние, а на фактическую аннексию всех северных сирийский территорий, включая Идлиб и Алеппо, об американцах, все эти годы без зазрения совести (совесть у США — о чем это я вообще?!) качавших сирийскую нефть, и так далее.
И вот в этот кипящий котел вражды и противоречий европейцы теперь предлагают вернуться несчастным сирийским беженцам? Где же их пресловутый гуманизм? Видимо, там же, где и американская «совесть» — давно разменяна на живые деньги, тратить которые на статистов завершившегося политического спектакля нужды больше нет.
Все, занавес. Всем спасибо, все свободны.