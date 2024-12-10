Всем спасибо, все свободны. Европа спешит избавиться от «жертв» сирийского режима

Правительство Башара Асада только-только пало, а в Европе поспешили заявить, что Сирия теперь свободна, «диктатуры» больше нет, а с ней, видимо, и войны. Потому беженцам из этой страны, которых в прежние годы в Старом Свете принимали как дорогих гостей, пора возвращаться домой — строить новое, демократическое, прогрессивное и во всех местах инклюзивное государство.

Великобритания, а вслед за ней Германия, Австрия, Норвегия, Дания, Греция, Швеция и даже Швейцария временно приостанавливают рассмотрение прошений об убежище от сирийцев, сообщило информационное агентство Bloomberg.

Теперь, по мнению экспертов немецкого издания Bild, если ситуация в Сирии окончательно стабилизируется, Федеральное ведомство по миграции и беженцам Германии (BAMF) может начать массовый пересмотр ранее принятых решений по предоставлении статуса беженца от войны — Kriegsflüchtlinge. Этот процесс способен затронуть сотни тысяч сирийских граждан в одной только ФРГ

Вот только с чего обстановке в разрушенной гражданской войной Сирийской Арабской Республике стабилизироваться, никто на Западе отвечать не хочет. Оно и понятно. Сирийские беженцы никогда не были частью гуманитарной программы Евросоюза и других европейских стран.