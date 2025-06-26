Сегодня 04:24 Европа прогнулась, Украина не у дел. Реакция мировой прессы на саммит НАТО Bild: Зеленский был зрителем на саммите НАТО 0 0 0 Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre / www.globallookpress.com Мир

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Саммит НАТО прошел для Украины неудачно, а вот Дональд Трамп — стал суперзвездой. Как мировая пресса прокомментировала прошедший в Гааге саммит в целом и провал украинского лидера Владимира Зеленского в частности — в материале 360.ru.

Зеленский в роли зрителя, Трамп — одинокий рейнджер Приглашение на саммит Зеленский получил, но только как зритель, написал Bild. НАТО не провело отдельного рабочего заседания по вопросам помощи Украины. Итоговое заявление альянса не содержит формулировки о «необратимом» вступлении Украины в НАТО — вместо этого союзники ограничились туманными обещаниями продолжать поддержку Киева. The Economist описал Европу на саммите словом «беспомощная». Авторы материала назвали американского президента Дональда Трампа «одиноким рейнджером» и констатировали, что европейцам осталось лишь приветствовать любую новую стратегию лидера США.

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По данным Associated Press, Трамп использовал свой единственный полный день на саммите для того, чтобы навязать альянсу собственные правила. Зеленскому же пришлось наблюдать за саммитом со стороны, добавило агентство. Это разительно отличается от ситуации на прошлых встречах альянса. CNN пишет о крупной победе Трампа на саммите НАТО. Однако телеканал поясняет, что большую часть времени тот посвятил не Украине, а попыткам опровергнуть раннюю оценку американской разведки об ударах по Ирану. Согласно данным, которые попали в прессу, атаки США по ядерным объектам Ирана не были настолько эффективны, как утверждал Трамп.

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Подхалим Рютте Слова Марка Рютте, генсека НАТО, привлекли внимание прессы больше всего. Он рассыпался в похвалах, а выступая перед репортерами, подыгрывая метафоре Трампа, назвал президента США «папочкой» — в том смысле, что ему приходится разнимать «враждующих детей». Телеканал Al Arabiya также признал, что саммит был полностью выстроен под Дональда Трампа, и союзники по НАТО остались довольны его заявлением о верности принципу коллективной обороны. Авторы материала указывают, что после короткой беседы с Зеленским Трамп заявил прессе, что «достать Patriot очень трудно». В Al Jazeera отметили, что большинство азиатских партнеров альянса — лидеры Японии, Австралии и Южной Кореи — на встречу не приехали, ограничившись отправкой делегаций.

Фото: IMAGO/www.imago-images.de / www.globallookpress.com

НАТО пожертвовало Украиной Основной задачей саммита стало удержание внимания Трампа на НАТО. В результате организаторы постарались убрать вопросы, которые могли вызвать раздражение президента США. Содержание итогового заявления, где практически не упоминается Украина, может отражать растущее нежелание Белого дома отправлять Киеву военную помощь, пишет Bloomberg. Потемкинские деревни Обозреватель The Times Эдвард Лукас счел, что саммит НАТО прошел в формате «Потемкинской деревни». По его мнению, основным мотивом альянса стала трусость перед президентом США. Лукас тоже обратил внимание на то, что ради спокойствия Трампа организаторы саммита упростили повестку, отодвинули украинский вопрос и ограничились формальными обещаниями. Такая тактика смогла создать лишь иллюзию сплоченности в реальности разобщенной Европы.