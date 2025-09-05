Еще накануне вчерашнего коллективного звонка в Белый дом европейская «коалиция желающих», которую с учетом тонкостей английского языка стоило называть «коалицией решительных», устами президента Франции Эммануэля Макрона заявляла об окончании работы над подготовкой некоего пакета гарантий безопасности Украины. Европейцы готовы предоставить его Киеву после военного конфликта. Вот только во время очной встречи членов коалиции выяснилось, что с желанием-то у них, может, и в порядке, а с решимостью и способностью — совсем «швах».

Как сообщило Reuters, участники «коалиции желающих» зашли в тупик при обсуждении военной помощи Киеву. «Любое участие военных сил ЕС на Украине потребует гарантий безопасности со стороны США в качестве подстраховки, однако Трамп пока не взял на себя таких обязательств», — подчеркнули журналисты. Значит, то самое «одобрение», о котором упоминал Макрон, это согласие США прикрывать евронатовских «миротворцев» во время оккупации ими территории Украины.

Судя по всему, пока одобрение не получено. Более того, похоже, шансов у европейских «ястребов» его получить не слишком много. Во всяком случае, довольно стремительный (всего через 40 минут) уход спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с заседания в Елисейском дворце ничего хорошего коалициантам-заговорщикам не сулит.

Все, чего пока удалось добиться европейцам, — достичь консенсуса по поставкам Украине ракет большой дальности. Впрочем, если верить официальному сообщению британского правительства, консенсус этот в реальности выглядит так: «участники „коалиции желающих“ выразили готовность поставлять», что на самом деле не означает ровным счетом ничего.

Одно несомненно: каково бы ни было итоговое решение Трампа, Европа вряд ли на этом успокоится и прекратит попытки втянуть США в прямое военное столкновение с Россией. Слишком многое сегодня на кону, в том числе дальнейшая судьба каждого из «желающих» как в политическом, так и в личном плане. Ибо, проиграв на Украине, они рискуют лишиться власти, итогом чего неизбежно станет череда громких скандалов и судебных процессов против тех, кто ради своих корыстных целей готов был бросить народы Европы в горнило новой мировой войны.