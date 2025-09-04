04 сентября 2025 01:53 Европа позеленела от гнева, а Трамп сделал признание. Как Запад реагировал на парад в Пекине Мировые СМИ признали победу Китая над Западом после военного парада в Пекине 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Мир

США

Северная Корея

Россия

КНДР

Запад

Владимир Путин

Китай

Си Цзиньпин

В Пекине прошел военный парад, посвященный 80-й годовщине Победы во Второй мировой войне. Встречу лидеров России, КНР и КНДР в Пекине международные СМИ назвали демонстрацией неповиновения миропорядку, который диктует Америка. Путин, Си и Ким выступили единым фронтом, продемонстрировав силу Западу.

Что СМИ пишут о встрече Путина, Си и Кима в Пекине Мировые СМИ пристально наблюдали за военным парадом, уделив особое внимание присутствию в качестве почетного гостя Владимира Путина, а также лидера КНДР Ким Чен Ына. Впервые в Китае встретились председатель КНР, глава Северной Кореи и президент России. Bloomberg назвал это «исторической демонстрацией единого неповиновения мировому порядку, возглавляемому США». Также в агентстве отметили, что энергетические победы российского лидера в Китае наносят удар по экспортной политике президента США Дональда Трампа. Текущую неделю Bloomberg назвал «дипломатическим триумфом» Китая из-за контактов на высшем уровне. Си продемонстрировал «дружелюбие и экономическую привлекательность», щелкнув по носу Трампа. Фотография трех лидеров России, Китая и Индии наглядно показала победу политического проекта Китая. Издание The Times заметило, что Путин, Ким и Си выступают единым фронтом, продемонстрировав Западу свою силу. Главы государств провели параллели между борьбой с фашизмом в Великой отечественной войне и борьбе с «мировой гегемонией» в нынешнее время.

Фото: РИА «Новости»

Газета The New York Times заявила, что Си Цзиньпин демонстрирует огневую мощь, чтобы показать, что Китай больше не потерпит нападок. Издание Reuters заявило, что парад вооружений КНР посылает сигнал о сдерживании. Этому способствует демонстрация оружие «нового поколения», подтвердила газета The Washington Post. Лидер КНР сделал так, чтобы парад в Пекине выглядел предостережением для Запада, отметил автор материала в The Wall Street Journal. «Это зрелище продемонстрировало образ великой державы, который Си Цзиньпин хочет явить миру, и послужило предостережением США и Европе не пытаться перечить Китаю», — указал журналист издания.

Фото: РИА «Новости»

Американский журналист Джош Кэмпбелл заявил, что Путин, Си и Ким «троллят» Трампа. Несмотря на оставшиеся разногласия, лидеры трех стран присутствуют на военном параде в Пекине. Также корреспондент отметил появление премьера Индии Нарендры Моди рука об руку с Путиным. Как заметило агентство The Telegraph, Ким заявил Путину: «Я сделаю все возможное, чтобы помочь!». Le Figaro отметила, что Си расстелил перед Путиным красную дорожку, а площадь Тяньаньмэнь в Пекине превратилась в демонстрацию китайской мощи. Присутствие на параде в честь 80-летия победы над Японией во Второй мировой войне Владимира Путина сигнализирует о новом союзе.

Фото: РИА «Новости»

Автор статьи в L’Express увидел в присутствии Путина и Кима на параде демонстрацию мускулов. Reuters задался вопросом, не перерастут ли связи трех лидеров в новый военный альянс, который может коренным образом изменить расклад сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Издание The Sun отметило новое, «леденящее кровь» вооружение, представленное на параде. Платформы с новым лазерным оружием, гиперзвуковые ядерные ракеты, роботы-собаки и множество высокотехнологичных беспилотников представили на параде в качестве сигнала Западу. Главным событием стала гиперзвуковая ядерная ракета «Дунфэн-5С» — 183-тонный монстр, способный нести до 12 боеголовок. Ракета способна достичь любой точки планеты, до США она может долететь всего за 20 минут.

Фото: РИА «Новости»

Как на встречу глав России, КНР и КНДР отреагировали мировые политики Глава Пентагона Пит Хегсет заявил Fox News, что Трамп поручил его ведомству подготовиться к сдерживанию России и Китая. По его словам, эти две сверхдержавы сблизились из-за слабости предыдущей американской администрацию Хегсет назвал это «ужасным событием». Трамп обвинил Россию и Китай в «заговоре» против США. «Это было очень-очень впечатляюще, но я понял причину, по которой они это делали. Они надеялись, что я смотрю — и я действительно смотрел», — прокомментировал Трамп военный парад. Глава евродипломатии Кайя Каллас назвала встречу Кима, Си и Путина «прямым вызовом миропорядку», ей не понравились переговоры трех лидеров в Пекине. «Это прямой вызов международному миропорядку, основанному на правилах», — заявила Каллас. Саммит ШОС и встречи лидеров в рамках мероприятия она назвала «работой авторитарных лидеров по созданию нового миропорядка» и подчеркнула, что Европа «должна противостоять этой новой реальности».