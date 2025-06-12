Истерика брошенки. Европа мстит Грузии за отказ становиться Украиной

Накануне стало известно, что Великобритания прекращает выдачу Грузии грантов на развитие демократии, «запланированных для обеспечения честности и прозрачности муниципальных выборов, назначенных на 4 октября 2025 года.

Видимо, в Лондоне таким образом выражают оценку усилиям грузинских властей по установлению в стране настоящей, а не призрачной демократии. Мол, зачем им деньги, когда и так все хорошо.

Одновременно с этим пришла новость, что Польша намерена обсудить с партнерами по ЕС отмену безвизового режима для грузинских граждан. Тоже, видимо, потому что грузины больше не рвутся в Европу — им и дома отлично.

Все это, разумеется, сарказм. А действия европейцев по отношению к Грузии сложно трактовать иначе, чем истерику брошенки, чей любовник внезапно решил пойти своим путем.