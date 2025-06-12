Истерика брошенки. Европа мстит Грузии за отказ становиться Украиной
Накануне стало известно, что Великобритания прекращает выдачу Грузии грантов на развитие демократии, «запланированных для обеспечения честности и прозрачности муниципальных выборов, назначенных на 4 октября 2025 года.
Видимо, в Лондоне таким образом выражают оценку усилиям грузинских властей по установлению в стране настоящей, а не призрачной демократии. Мол, зачем им деньги, когда и так все хорошо.
Одновременно с этим пришла новость, что Польша намерена обсудить с партнерами по ЕС отмену безвизового режима для грузинских граждан. Тоже, видимо, потому что грузины больше не рвутся в Европу — им и дома отлично.
Все это, разумеется, сарказм. А действия европейцев по отношению к Грузии сложно трактовать иначе, чем истерику брошенки, чей любовник внезапно решил пойти своим путем.
Конечно, это месть. Месть за непокорность. Хотя календарно она, скорее всего, приурочена к недавнему вступлению в силу грузинского закона об иностранных агентах, созданного по образу и подобию аналогичного американского нормативно-правового акта, известного как FARA (против чего категорически возражали европейские глобалисты), истинная суть их претензий к Грузии совсем в другом.
Суть в том, что грузинские власти в свое время отказались пойти по пути киевского режима и втягиваться в войну с Россией. Проще говоря, отказались стать второй Украиной.
Еще до прошедших в 2024 году парламентских выборов об этом рассказывал нынешний президент Грузии Михаил Кавелашвили, повторивший недавно свой рассказ о том, как посланцы европейских держав старательно уговаривали грузинское правительство открыть антироссийский «второй фронт».
Поскольку Грузия — кандидат на вступление в ЕС, этот факт используется для давления. Когда началась война, это стало одним из факторов, который определил давление против нас со стороны определенных представителей европейских и американских структур. Был запрос, чтобы Грузия тоже участвовала в войне. Запрос изначально был сделан за кулисами. Мы отказались, и они начали провоцировать здесь революционные процессы.
Михаил Кавелашвили
Второй Украины из Грузии не вышло — у грузин просто хватило прозорливости и ума не превращать свою страну в топливо для бесконечной борьбы Запада против России. Тогда Запад объявил войну уже самой Грузии, рецидивы чего мы наблюдаем до сих пор.
Отменяют или забирают назад гранты, безвиз и прочие «бусы», за которые они планировали купить грузинский народ. Купить его свободу и в итоге само будущее Грузии, которое в противном случае было бы весьма печальным.