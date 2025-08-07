Логичное и давно назревшее решение России о снятии моратория на развертывание ракет средней и малой дальности вызвало тихую, но явную панику западных визави страны. Хотя пока она больше смахивает на борьбу слепых болонок под ковром, констатировал обозреватель РИА «Новости» Кирилл Стрельников.

«Абсолютно все официальные лица, включая глав Пентагона, Госдепартамента США, Еврокомиссии, командующего НАТО и так далее, синхронно набрали в рот воды и, судя по всему, побежали совещаться», — указал журналист.

Тем временем западные издания бросились писать о страхах и опасениях по поводу неизбежного витка гонки вооружений и потенциального ядерного кризиса. Но почему же решение России о ДРСМД вызвало такой ажиотаж?

Вспомните: когда Трамп решил выйти из договора еще во время своего первого президентского срока, Москва тогда приняла на себя обязательства по одностороннему соблюдению моратория. Однако было условие: Россия не станет первой развертывать РСМД, если этого не будут делать США и союзники.

Теперь заявление нашего МИД просто финализировало то, что Америка с сателлитами практически открыто размещают наземные РСМД и вооружения со сходными характеристиками в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, подчеркнул Стрельников.

Помимо этого, Запад занимается тестированием подобных систем в Дании, развертыванием Aegis Ashore в Румынии и Польше, перебрасывает ракетные комплексы Typhon на Филиппины.

Если это не прямая угроза России, то Трамп — приемный сын Байдена.

«Коллективный Запад принял окончательное решение идти до конца в вопросе нанесения России стратегического поражения (в том числе путем превентивного обезоруживающего удара). Мы не можем и не будем оставлять соответствующие риски без ответа», — добавил обозреватель РИА «Новости».

Об этом говорят и зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Последний предупреждал, что Москва теперь анонсировать действия по этому направлению не будет.

Господин Трамп повторно шел в президенты под лозунгами «Закончить инфляцию и сделать жизнь в Америке доступной опять» и «Предотвратить третью мировую войну». Новый опаснейший виток гонки вооружений ставит после этих слоганов большой знак вопроса.

Также Стрельников привел в своем материале выдержку из исследования Arms Control Association, специалисты которого прямо предупреждают: «мир едва выжил во время последней ядерной гонки вооружений».

«Политические лидеры Соединенных Штатов не должны повторять эти ошибки в надежде достичь непреодолимого превосходства над ядерными соперниками», — подчеркивают эксперты.

Россия, со своей стороны, видит единственный путь разрешения кризисов только в дипломатии и уважении коренных интересов сторон, однако при этом запугать ультиматумами и загнать в ядерный угол нас не удастся никогда.

Наша дверь все еще открыта, но войти в нее можно только с протянутой для рукопожатия ладонью.