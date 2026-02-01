«Это будет совсем другая страна». Пророчество мольфара Нечая о судьбе России и Украины
Гуцульский мольфар Михаил Нечай предсказывал Майдан, свержение Виктора Януковича, конфликт и раскол Украины. Последнее свое пророчество он оставил почти 20 лет назад. Что говорил обитатель Карпатских гор о судьбах России и Украины?
Последний из угасшего рода мольфаров
В гуцульской культуре мольфары имели особый статус. Люди обращались к ним в трудную минуту за помощью — за исцелением, советом или изменением погоды. Старейший целитель перед смертью всегда искал себе преемника, чтобы передать древние знания. Так произошло и с Нечаем.
Будущий знахарь родился в 1930 году в селе Верхниц Ясенов в Ивано-Франковской области. Он работал бухгалтером, пока не ощутил в себе некий дар, который мог ему передаться от бабушки. Еще в детстве Нечай лечил людей, мог поймать вора, найти убийцу.
Преемником мольфара он стал в пожилом возрасте. Смерть его была насильственной. В 2011 году житель Львова Павел Семенов попросил остаться с ним наедине и ударил его ножом в горло. Убийца объяснял, что отомстил Нечаю якобы за ложное пророчество, но время показало, что оно было правдивым.
«Это будет совсем другая страна»
До самой смерти Нечай говорил о судьбе Украины, которой пророчил раскол на несколько частей и исчезновение с политической карты мира. Он предвидел события, похожие на Майдан 2014 года и КТО в Донбассе.
«Украинцы — народ, не помнящий родства, решат покорить своих братьев, от которых сами же и произошли. После этого будет неминуемый распад Украины. Через кровь, ложь, предательство и унижение», — предрекал он.
По его словам, Украина как государство оказалось временным явлением. Она исчезнет, а ее народы разбредутся по дальним странам. Сама же украинская земля пропитается трупным запахом.
Мольфар говорил, что Закарпатская Украина перейдет к чехам и венграм, Галичина — Польше, Буковина — Румынии, а восток и центр страны окажутся под контролем России.
«Мы идем вниз. Наш генофонд будет вымирать. Полностью», — говорил Нечай, добавляя, что украинцы «родную землю продадут вместе с могилами».
События последних лет подтвердили его слова — украинцы уезжают из страны, погибают на поле боя и от рук неонацистов.
Будущее Украины и России
Мольфар предсказывал, что украинская нация может возродиться на североамериканском континенте, когда распадутся США и Канада. Там появится много государств. Основную часть населения одного из них составят украинские эмигранты.
Нечай утверждал, что столицей такой новой Украины будет Торонто.
Целитель говорил, что к середине XXI в Европе разразится война, которая потрясет весь мир. Россию, по его словам, ждут годы тяжелейших испытаний и бедствий.
«Но так надо — чтобы она вновь стала империей. В то время как в Европе будет царить хаос, в России воцарится древний порядок», — утверждал Нечай.