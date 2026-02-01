«Это будет совсем другая страна». Пророчество мольфара Нечая о судьбе России и Украины

Гуцульский мольфар Михаил Нечай предсказывал Майдан, свержение Виктора Януковича, конфликт и раскол Украины. Последнее свое пророчество он оставил почти 20 лет назад. Что говорил обитатель Карпатских гор о судьбах России и Украины?

Последний из угасшего рода мольфаров

В гуцульской культуре мольфары имели особый статус. Люди обращались к ним в трудную минуту за помощью — за исцелением, советом или изменением погоды. Старейший целитель перед смертью всегда искал себе преемника, чтобы передать древние знания. Так произошло и с Нечаем.

Будущий знахарь родился в 1930 году в селе Верхниц Ясенов в Ивано-Франковской области. Он работал бухгалтером, пока не ощутил в себе некий дар, который мог ему передаться от бабушки. Еще в детстве Нечай лечил людей, мог поймать вора, найти убийцу.

Преемником мольфара он стал в пожилом возрасте. Смерть его была насильственной. В 2011 году житель Львова Павел Семенов попросил остаться с ним наедине и ударил его ножом в горло. Убийца объяснял, что отомстил Нечаю якобы за ложное пророчество, но время показало, что оно было правдивым.

«Это будет совсем другая страна»

До самой смерти Нечай говорил о судьбе Украины, которой пророчил раскол на несколько частей и исчезновение с политической карты мира. Он предвидел события, похожие на Майдан 2014 года и КТО в Донбассе.