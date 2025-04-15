Эстонские пираты Балтийского моря. Провокация на грани Большой войны

Несколько дней тому назад ВМФ Эстонии задержали в нейтральных водах танкер Kiwala, шедший под флагом Джибути и направлявшийся в Россию. Как сообщил портал Delfi, целью рейса был порт Усть-Луга — «часто упоминаемый в связи с российским теневым флотом, который насчитывает более 100 старых танкеров и грузовых судов в плохом техническом состоянии, идущих под „экзотическими“ флагами с анонимными владельцами».

По словам главы эстонской пограничной службы Вейко Коммусаара, Kiwala находится под санкциями ЕС, Великобритании, Канады и Швейцарии, а задержали его в связи с подозрениями об отсутствии у танкера флага соответствующего государства и страховки.

Теперь еще раз: военные корабли флота страны — члена НАТО остановили в нейтральных водах и под конвоем препроводили в порт Таллина танкер третьей страны лишь на основании подозрения, что у него может быть что-то не в порядке с документами. Скажите, а чем это, собственно, отличается от узаконенного пиратства, сиречь каперства, которым в свое время промышляли британские «джентльмены удачи»? Абсолютно ничем!

И когда командующий ВМФ Эстонии Иво Вярк, выступая на пресс-конференции, говорит о задержании Kiwala и даже делится подробностями вроде готовности капитана танкера, гражданина Китая, сотрудничать с эстонскими властями, понимает ли он, что речь идет об акте пиратства, отягощенного захватом заложников?