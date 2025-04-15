Эстонские пираты Балтийского моря. Провокация на грани Большой войны
Несколько дней тому назад ВМФ Эстонии задержали в нейтральных водах танкер Kiwala, шедший под флагом Джибути и направлявшийся в Россию. Как сообщил портал Delfi, целью рейса был порт Усть-Луга — «часто упоминаемый в связи с российским теневым флотом, который насчитывает более 100 старых танкеров и грузовых судов в плохом техническом состоянии, идущих под „экзотическими“ флагами с анонимными владельцами».
По словам главы эстонской пограничной службы Вейко Коммусаара, Kiwala находится под санкциями ЕС, Великобритании, Канады и Швейцарии, а задержали его в связи с подозрениями об отсутствии у танкера флага соответствующего государства и страховки.
Теперь еще раз: военные корабли флота страны — члена НАТО остановили в нейтральных водах и под конвоем препроводили в порт Таллина танкер третьей страны лишь на основании подозрения, что у него может быть что-то не в порядке с документами. Скажите, а чем это, собственно, отличается от узаконенного пиратства, сиречь каперства, которым в свое время промышляли британские «джентльмены удачи»? Абсолютно ничем!
И когда командующий ВМФ Эстонии Иво Вярк, выступая на пресс-конференции, говорит о задержании Kiwala и даже делится подробностями вроде готовности капитана танкера, гражданина Китая, сотрудничать с эстонскими властями, понимает ли он, что речь идет об акте пиратства, отягощенного захватом заложников?
Как сообщили в эстонском МВД, танкер, на борту которого находятся 24 члена экипажа, останется под арестом до «устранения технических нарушений». На следующий день после вопиющего инцидента немецкая газета Bild написала, что эстонские власти выявили 40 проблем, 23 из которых касаются документации, а остальные — технического состояния.
«Мы не можем позволить кораблю продолжить свой путь, поскольку безопасность на море и для окружающей среды не может быть гарантирована», — заявил директор департамента судоходства Кристъян Труу.
Не вызывает сомнения, что нарушения — предлог. Да и сама проверка, во время которой их выявили, нужна была лишь для оправдания незаконных действий эстонских властей. Действий, на которые они бы никогда не решились, не стой у них за спиною более крупные европейские игроки и сам блок НАТО.
Очевидно, что все это часть целенаправленной политики евроглобалистов на усиление противостояния с Россией с желанием вызвать ответную (предпочтительно силовую) реакцию. Проще говоря, провокация, итогом которой стало бы обвинение России в агрессивном поведении на Балтике и готовности развязать войну с Европой.
Европейским властям крайне нужен повод, который позволил бы продемонстрировать местному обывателю «враждебность» Москвы и тем самым оправдать собственный милитаризм.
Весьма вероятно, что в дальнейшем речь может идти о чем-то сравнимом с «поджогом Рейхстага», несмотря на недоказанность обвинений в суде, ставшем поводом для начала нацистских репрессий против немецких коммунистов, Коммунистического интернационала и последующего нападения на СССР.
Так что, увы, но эстонские пираты Балтийского моря гораздо опаснее, чем может показаться. Они лишь инструмент в руках тех, кто жаждет развязать в Европе Большую войну.