«Уничтожит надежду Трампа». Что будет, если Израиль развяжет ядерную войну с Ираном

Все так увлечены разговорами о мирном урегулировании украинского конфликта, что упускают из виду конфликт на Ближнем Востоке, который может вспыхнуть с новой, более яростной силой. Предположительно, Израиль готовит массированный удар по ядерным объектам Ирана. Такой шаг может обернуться непредвиденными последствиями для всего региона, который последние годы и так утопает в крови.

Израиль готовится к удару? Издание The Wall Street Journal сообщило, ссылаясь на два доклада американской разведки (первый составлен при прошлом президенте Джо Байдене, второй — при Дональде Трампе), что командование израильской армии поручило своим ВВС отрабатывать сценарий с уничтожением ядерных объектов Ирана. Израиль полагает, что на фоне разгрома союзников в Ливане и Сирии иранская правящая элита может сделать ставку на военный атом как наиболее эффективное средство сдерживания в регионе. К силовому варианту решения иранского вопроса, вероятно, начала склоняться и команда Трампа. Она категорически не согласна с перспективами появления у Тегерана ядерного оружия. Вашингтон не исключает, что сдержать амбиции Ирана поможет политика «максимального давления 2.0». Она включит в себя экономические санкции и полномасштабную военную поддержку Израиля, в том числе отправку ему противобункерных бомб. Удары по ядерной инфраструктуре пока рассматривают как крайний вариант.

Фото: Lenin Nolly/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Тегеран не боится угроз Иранский МИД накануне заявил, что не пойдет на прямые переговоры с США по ядерной программе под давлением и угрозами. Тегеран продолжит консультации с Москвой и Пекином. На этом фоне ближневосточные СМИ сообщили, что Иран готовится к возможной масштабной американо-израильской атаке по ядерным объектам. В эти районы якобы перебрасывается все, что способно прикрывать небо. Утверждается, что Тегеран настроен максимально серьезно, поскольку сейчас угроза даже выше, чем после обстрелов Израиля.

Фото: Президент Ирана Масуд Пезешкиан. Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

«У Ирана объективно недостаточно ни средств ПВО, ни технологического уровня, чтобы защититься от возможной атаки. Для Тель-Авива и Вашингтона решение иранской ядерной программы через бомбардировку — также сомнительный выход, поскольку львиная доля объектов спрятана глубоко под землей, в том числе в горных массивах. Уничтожить их конвенциональным оружием может и не получиться», — отметил военкор Юрий Котенок. Тем не менее Иран привел системы обороны вокруг ядерных объектов в состояние повышенной готовности.

Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Зависимость США от Израиля Соединенные Штаты, скорее всего, примут участие в этом конфликте. Вашингтон идет явно в фарватере израильской политики на Ближнем Востоке. Не США формируют совместную политику двух государств, а Израиль. Профессиональный американский дипломатический корпус, сотрудники спецслужб и военные, как правило, высказываются достаточно критично по отношению к такой форме зависимости. Однако ситуация не спешит меняться, заявил 360.ru политолог Владимир Киреев. — Это представляет резкий контраст в отношении России, когда американские спецслужбы и Госдеп на протяжении десятилетий разжигали войну вопреки официальной позиции руководства. — Безусловно. Новая администрация готова подключиться к защите интересов Израиля. Хотя политика по разжиганию большой войны на Ближнем Востоке интересам США не отвечает. Перед Вашингтоном стоят очень важные задачи как внутри страны, так и на внешнем направлении, переформатирование политики союзников, остановка украинского конфликта и нормализация отношений с Россией, глобальное противостояние с Китаем.

Фото: Al Drago — Pool via CNP/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

— Действия Израиля перечеркнут все эти начинания? — Скорее всего. Если Тель-Авив нанесет удар по Ирану любым видом оружия, тем более ядерным, это станет глобальным коллапсом. Если американцы присоединятся к операции Израиля, то их осудит весь мир. Участие американцев окончательно расколет ЕС и НАТО в вопросе поддержки политики Вашингтона. — А что Россия? — Россия будет вынуждена в той или иной степени защищать Иран. Потому что это часть наших стратегических интересов в области безопасности и присутствия на Ближнем Востоке. Действия Израиля сорвут начавшуюся перестройку мировой политической системы, подорвут единство БРИКС и нарушат нормализацию отношений с США. Индия, скорее всего, поддержит Израиль и США. Китай останется в стороне, продолжит наращивание своего потенциала, получит время, необходимое для получения стратегического преимущества над Соединенными Штатами. — И что все это значит? — Израиль уничтожит надежду Трампа, его команды и консервативных сил в Европе и мире на перезагрузку глобальной политико-экономической системы. В этой ситуации ЕС получит карт-бланш на развязывание войны с Россией, осуждая при этом агрессию Израиля. Есть, конечно, сценарий, когда Москва сможет использовать возникший хаос для слома мировой системы и формирования новых правил игры. Только для этого необходимы значительные ресурсы.

Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Есть ли угроза ядерной войны Военные возможности Израиля по уничтожению иранских ядерных объектов довольно серьезные. Однако нанести решающий удар неядерным оружием будет довольно сложно. Здесь следует учитывать наличие такого союзника Израиля, как США. Израильское руководство вполне может рассчитывать втянуть американцев в конфликт, воспользовавшись их куда большими возможностями. К тому же администрация Трампа гораздо жестче относится к Ирану, чем предшественники из стана демократов. Об этом 360.ru рассказал военный эксперт, аналитик Сергей Простаков.

Израиль продолжает свою политику по отношению к Ирану, направленную на уничтожение возможности получения Тегераном своего ядерного оружия. Это рассматривается израильским руководством вполне серьезно, как вопрос выживания государства. Мотивация иранских лидеров также вполне объяснима. В современном мире не осталось никаких сдерживающих механизмов агрессии, кроме силы. А противопоставить ядерной бомбе противника можно лишь свою. Сергей Простаков

Поэтому Иран стремится установить паритет с Израилем по обладанию ядерным оружием. Дело осложняется религиозной мотивацией сторон, которая создает дополнительную сложность противостояния. Предположим, Иран уже вплотную подошел к созданию ядерных боеголовок, не испытывая проблем со средствами их доставки. Значит, угроза ядерной войны существует не только в Европе. Если в Старом Свете главную дестабилизирующую роль играет Запад в паре с Украиной, то на Ближнем Востоке наиболее опасны именно острые геополитические и религиозно-идеологические противоречия Израиля и Ирана.