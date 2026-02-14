Сегодня 20:01 Эпштейн — психопат? Какие травмы детства подтолкнули финансиста к зверствам Сексолог Миллер допустила, что Эпштейн мог быть психопатом 0 0 0 Фото: www.capitalpictures.com, Epstein Estate_House Oversight / www.globallookpress.com Эксклюзив

Минюст США продолжает публиковать архивные файлы по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Оказалось, он страдал от букета серьезных болезней и имел редкую аномалию половых органов — последняя могла толкнуть миллиардера на зверства с подростками.

Эпштейн жаловался на низкий тестостерон В опубликованных Минюстом документах обнаружили переписку Эпштейна со специалистами клиники в Кливленде. Финансист жаловался врачам на хронические проблемы. «Я не решаюсь начать гормональную терапию. Низкий уровень тестостерона у меня уже 15 лет. Может, это просто совпадение?» — привела газета The Sun его слова. Анализы подтвердили: у миллиардера оказался критически низкий уровень тестостерона, что привело к проблемам с либидо. Но от полноценной гормональной терапии финансист отказался, жалуясь на побочные эффекты в виде набора веса.

Фото: www.capitalpictures.com / www.globallookpress.com

Какими венерическими болезнями страдал Эпштейн Медкарта Эпштейна содержит сведения о более серьезных проблемах, чем низкий тестостерон. Из переписки с нью-йоркским врачом Джеем Ломбардом следует, что финансисту диагностировали гонорею. «В анализах обнаружены власоглав и гистолитика, в моче — немного крови, в анамнезе — полипы мочевого пузыря. Обнаружены лейкоциты», — писал Эпштейн медику. Картину дополняли паразитарные инфекции, включая дизентерийную амебу и круглого червя-власоглава. В тюремных записях от 2019 года упоминается лечение Эпштейна от хламидиоза, также он страдал от преддиабета и синдрома апноэ.

Фото: www.capitalpictures.com / www.globallookpress.com

У Эпштейна выявили аномалию половых органов Самой обсуждаемой деталью стала физиологическая особенность Эпштейна. Одна из его жертв — Рина О. — описала половой орган финансиста как «слишком маленький и деформированный», похожий на лимон. Аналогичная проблема была у Адольфа Гитлера — речь идет о синдроме Кальмана. «Никто никогда не мог объяснить, почему Гитлер чувствовал себя так некомфортно рядом с женщинами на протяжении всей своей жизни. Но теперь-то мы знаем, что у него был синдром Кальмана», — заявил ученый из Потсдамского университета Алекс Кей. Синдром связан не только с серьезной деформацией гениталий — носители гена также страдают от шизофрении и СДВГ.

Фото: www.capitalpictures.com / www.globallookpress.com

Как болезни повлияли на Эпштейна Аномалия с пенисом могла толкнуть Эпштейна на преступления, допустила практикующий психолог, сексолог Александра Миллер. «Кто-то из девочек, может быть, посмеялся, и он получил определенную психологическую травму. Мужчины решают добиваться расположения противоположного пола за счет денег либо власти», — объяснила она в комментарии 360.ru. По словам специалиста, не нужно исключать и сексуальные перверсии.

Потому что БДСМ, различного рода доминирование и любые извращения — это тоже сюда. Человек компенсирует свою якобы неполноценность. Я подчеркну: якобы, потому что существует множество мужчин с маленьким половым органом, которые ведут обычный образ жизни. Есть определенные позы, в которых он не ощущается таким маленьким.

Закомплексованные мужчины, обратила внимание Миллер, хотят получить моральную компенсацию, а со слабыми людьми — подростками, несовершеннолетними девочками — этого добиться проще. «Гораздо проще внушить страх, ощущение того, что он такой могущественный, и даже чувство того, что этот член какого-нибудь идеального размера. Пятнадцатилетней девочке проще в это поверить», — подчеркнула психолог. Кроме того, Эпштейн обладал весомой репутацией и за счет этого тоже самоутверждался.

Фото: www.capitalpictures.com / www.globallookpress.com

Был ли Эпштейн психопатом? Даже не общаясь с Эпштейном лично, можно абсолютно точно заявить, что он мог быть психопатом, сказала Миллер. «Человек, у которого отсутствуют эмпатия, элементарные нормы этики, конечно, будет психопатом. Непсихопат вряд ли станет заниматься торговлей людьми, растлением малолетних или даже лишением жизни, потому что сейчас ходят разговоры об этом, и, я подозреваю, небеспочвенные», — добавила она. Извращения, которые описываются в файлах Эпштейна, нормальный человек не станет практиковать в сексуальной жизни. «Не будем исключать психические аномалии абсолютно всех людей, которые были на этих вечеринках. Окружение играет немаловажную роль. Безусловно, на этот остров приезжали не книги почитать и не поговорить о прекрасном спектакле. Скорее всего, за реализацией тех же желаний и потребностей, которые были у самого Эпштейна», — подчеркнула эксперт.

Фото: Epstein Estate/House Oversight/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Какие еще бывают сексуальные расстройства Существует сексуальная зависимость, которая лечится только медикаментозно, рассказала психолог. Например, мужчины могут заниматься сексом не только с женщинами или им требуется очень много партнеров разных возрастов.

Даже доходят до того, что не гнушаются и сменой половой ориентации. Поэтому здесь и мальчики, и девочки, и бабушки — все на свете идет в ход.

Также есть зависимость от порно, когда сначала подростки или мужчины видят в фильмах для взрослых способ снятия стресса, а затем уходят в систематическую историю. «Попадают в порочный круг, потому что испытывают огромное чувство вины. Сексуальная разрядка им нужна пять-шесть раз в день. Они не могут сфокусироваться на работе, не могут завести нормальные отношения и нуждаются в мощном визуальном стимуле. Просматривают ролики довольно-таки жесткого содержания, постоянно жестче и жестче нужен контент для сексуальной разрядки», — рассказала Миллер.

Фото: www.capitalpictures.com / www.globallookpress.com

Встречаются и сексуальные аномалии, когда мальчик или девочка получили психологическую или физическую травму или стали свидетелями жестокой сцены. «Здесь тоже могут развиться различные аномалии. Садо-мазо — может привлекать только такого формата секс, человек может только так возбуждаться. И так далее», — заключила сексолог.