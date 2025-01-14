Эмиссары трампизма. Зачем Илон Маск обхаживает немецких правых

Европейская версия издания Politico забила тревогу. «Немецкая ультраправая партия стремится получить электоральное признание от администрации Трампа», — заявили журналисты, имея в виду внезапно возникшую симпатию между американским миллиардером и владельцем одной из крупнейших социальных сетей Х Илоном Маском и немецкой политической силой «Альтернатива для Германии» (АдГ) в лице ее лидера Алисы Вайдель. Она же ведущий кандидат на предстоящих 23 февраля парламентских выборах.

По мнению экспертов Politico, АдГ использует поддержку Маска, чтобы, с одной стороны, наладить тесные контакты с новой американской администрацией, а с другой — с помощью такого ненавязчивого пиара избавиться, наконец, у себя в стране от ярлыка ультраправой и нерукопожатной. Все это особенно важно как раз накануне выборов, по итогам которых «Альтернатива» может сформировать вторую по численности фракцию в бундестаге. На сегодня ни одна из немецких партий не видит для себя возможности создать коалицию с АдГ. Особенно наглядно это продемонстрировали в Тюрингии, где, несмотря на победу на недавних местных выборах представителей «Альтернативы для Германии», земельное правительство сформировали ХДС, СДПГ и Союз Сары Вагенкнехт, голосов которых едва хватило, чтобы получить большинство.

Фото: Митинг против АдГ. Leo Schoewerling/Keystone Press Agency / Global Look Press

Понятное дело, что АдГ не нужны победы ради побед. Да и что толку в росте популярности и высоких рейтингах, если все это не удается конвертировать в участие в исполнительных органах власти. Так что в этом смысле информационную поддержку со стороны наиболее яркого представителя будущего американского руководства довольно сложно переоценить. «Я хотела бы поблагодарить Илона Маска, который ведет прямую трансляцию этой партийной конференции, чтобы все могли увидеть, ради чего мы занимаемся политикой. Каждый должен это увидеть», — заявила Вайдель, выступая на партийном съезде под восторженные возгласы и скандирование «Свобода слова!»

Фото: Сопредседатель немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель. Kay Nietfeld/dpa / Global Look Press

Для полноты картины осталось только понять, зачем это самому Маску и, соответственно, будущему президенту США Дональду Трампу? Ведь не ради же проказы эксцентричный американец решил позлить европейских глобалистов. Тем более что в Европе принято обвинять АдГ в симпатиях к России. Неужели Маск таким образом хочет наладить дополнительные каналы связи с Кремлем? Полагаю, что нет. Во-первых, любой, кто называет «Альтернативу для Германии» и другие подобные ей европейские партии и движения пророссийскими, либо ангажирован, либо профнепригоден, потому что это совсем не так. Напротив, та же АдГ по своей сути куда ближе к США, чем к России. С тем лишь уточнением, что речь идет не о глобалистах, правивших в Вашингтоне последние четыре года, а о консервативной Америке, избравшей Трампа.

Фото: IMAGO/Michael Bihlmayer / Global Look Press

Если лидеры «Альтернативы» и говорят о восстановлении отношений с Москвой, то исключительно с точки зрения экономических и политических интересов Германии. Что, впрочем, тоже немало и нас бы вполне устроило. Но, во-вторых, именно непримиримость к глобализму, названому Алисой Вайдель в одном из телевизионных выступлений «плесенью», делает АдГ естественным союзником трампистов, которым нужны собственные эмиссары в Европе, готовые бороться с глобалистами на своей территории.

Победить «прогрессивную повестку» в одной отдельно взятой стране, даже если это флагман всего коллективного Запада, будет недостаточно, чтобы окончательно забить последний гвоздь в крышку гроба глобализма. Европе тоже нужен свой Трамп или даже стразу несколько трампов масштабом поменьше, одним из которых, по мнению Маска, видимо, способна стать фрау Вайдель.

Напоследок стоит отметить, что выбор командой нового президента США Германии в качестве основной точки приложения своих усилий в Европе связан не только, да и не столько с предстоящими там выборами, сколько с пониманием, что возможный успех антиглобалистской революции в ФРГ неминуемо приведет к ее победе во всем Евросоюзе. Противопоставить этому брюссельским бюрократам будет просто нечего.