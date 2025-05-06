Сегодня 01:03 Дело шито грязными нитками. Как эксперт по делу о малайзийском Boeing оказался педофилом 0 0 0 Фото: Jürgen Henkelmann / www.globallookpress.com Мир

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Недавно стала известна судьба одного из главных обвинителей России по делу о крушении малайзийского лайнера. Оказалось, «эксперт» Даниэль Ромейн три года назад покончил с собой в тюремной камере. Попал он туда за надругательства над собственной дочерью. Все подробности — в материале 360.ru.

Как появилось Bellingcat* Летом 2014 года над Донбассом потерпел крушение авиалайнер Boeing 777. Запад сразу обвинил Россию, но для проформы все же решил устроить расследование. В числе прочих в объединенно-следственную группу вошла компания журналистов интернет-издания Bellingcat* («Поющий кот»). Bellingcat* основали за три дня до катастрофы рейса МН-17, начав со сбора средств краудфандингом. Быстро присосались к грантам конгресса США, британского фонда и других компаний, в том числе «Открытого общества» миллиардера Джорджа Сороса и Google Media. Но это все независимая журналистика, не перепутайте. Одним из сотрудников Bellingcat* был Даниэль Ромейн. Он посвятил довольно много времени изучению крушения малайзийского Boeing. Правда, выезжать на место не стал и ограничился лишь картами, интернет-сервисами, опросами очевидцев и изучением отчетов. Потом выдал категоричное утверждение: во всем виноваты русские.

Фото: Место крушения рейса MH-17, 22 июля 2014 года. Dai Tianfang / www.globallookpress.com

Особенно удались заявления, что армия России с помощью фотомонтажа исправила все свои спутниковые фото. Вот только создатель сервиса FotoForensik.com, которым пользовались сотрудники Bellingcat*, назвал их работу примером «того, как не нужно проводить анализ», и отказался подтвердить такие выводы. Другие эксперты указали на наглую подтасовку фото- и видеофактов в материалах самого Ромейна. Причем заметна она была даже невооруженным глазом. Но воспользовались извечным контраргументом: всех критиков купил Кремль. Тем более что Bellingcat* урвал на истории с самолетом несколько международных премий. Позже Ромейн участвовал в проекте Интерпола по борьбе с жестоким обращением с детьми — Stop Child Abuse. Там добровольцы-поисковики по предметам обстановки, положению солнца и еще множеству мельчайших деталей на фото и видео старались определить локацию, где держат жертв.

Фото: Bulkin Sergey / www.globallookpress.com

Что случилось с Даниэлем Ромейном После 2019 года Ромейн куда-то пропал. Его личностью заинтересовался независимый голландский журналист Эрик Ван Де Бик. Он выяснил, что имя расследователя — лишь псевдоним, а этот человек три года как мертв. В молодости Ромейн увлекался хард-роком и хэви-металом, играл в группе и даже записал собственный альбом. Впоследствии заинтересовался IT и постепенно причалил к Bellingcat*, где и начал с нуля делать карьеру «эксперта».

Интересно Ромейн не единственный эксперт без необходимого образования, который работал над расследованием крушения Boeing 777. Основатель и директор Bellingcat* Элиот Хиггинс не имеет никакой квалификации. Некий Питер ван Хьюис — по образованию историк, а Стейн Митцер — аналитик и блогер. Шон Кейс специализировался на экологических науках и растениях, Арик Толер — лингвист. Натан Патин вовсе студент института предпринимательства. Ближе всего к самолетам стояли бывший сотрудник Агентства государственной безопасности Германии, а ныне владелец паба Олаф Нейч и экс-военнослужащий армии США Эндрю Хаггард. Все эти люди делали заключения о виновности Росси и ее граждан. Ромейн не единственный эксперт без необходимого образования, который работал над расследованием крушения Boeing 777. Основатель и директор Bellingcat* Элиот Хиггинс не имеет никакой квалификации. Некий Питер ван Хьюис — по образованию историк, а Стейн Митцер — аналитик и блогер. Шон Кейс специализировался на экологических науках и растениях, Арик Толер — лингвист. Натан Патин вовсе студент института предпринимательства. Ближе всего к самолетам стояли бывший сотрудник Агентства государственной безопасности Германии, а ныне владелец паба Олаф Нейч и экс-военнослужащий армии США Эндрю Хаггард. Все эти люди делали заключения о виновности Росси и ее граждан.

В 2019-м Ромейна уволили из Bellingcat* с официальной формулировкой «за неприемлемое поведение в интернете». Весной следующего года окружной суд Гааги начал рассматривать дело о насилии, в том числе сексуальном, по отношению к несовершеннолетним. Подсудимый — Даниэль Ромейн, пострадавшая — его родная дочь. Оказалось, с шести до 10 лет девочка постоянно переживала приставания отца и сексуальные «игры» с ним. Ребенок жил в стрессе, не зная, кого просить о помощи. Ведь даже родная бабка отказывалась ей верить, яростно отрицала вину сына и заявляла, что он стал жертвой «охоты на ведьм». Вот только при разбирательстве также выяснилось, что мужчину в 2007 году осудили за хранение детской порнографии. Похоже, именно этим объяснялась его готовность помочь Интерполу в поиске жертв педофилов. Так он практически легально получил от властей доступ к огромному архиву интересующих фото и видео.

Фото: Simon Belcher / www.globallookpress.com

Смерть расследователя из Bellingcat* Весной 2022-го Ромейна признали виновным. Но европейское правосудие проявило мягкость, и насильника приговорили лишь к 36 месяцам лишения свободы, а также дали пожизненный запрет видеться с дочерью. Однако даже комфортная тюрьма Нидерландов не улыбалась преступнику, и он покончил с собой. Что дальше? Наказали ли Bellingcat* за сотрудничество с ранее осужденным педофилом, который помогал им проводить расследования случаев сексуальной эксплуатации детей? Нет, эту историю тут же замели под ковер: агентство по-прежнему поставляло нужные, хоть и лживые новости западным СМИ.

Фото: Основателю Bellingcat* Элиоту Хиггинсу вручают медаль за инновационный вклад в дело мира и защиты прав человека. 18 апреля 2024 года. Ana Fernandez / www.globallookpress.com

Ромейну даже посвятили восторженный некролог в местной ежедневной газете De Volkskrant. Правда, там тоже наврали с три короба, в упор не заметив истории с педофилией, и заявили: он просто умер во сне от остановки сердца. Единственная реакция последовала от Комитета европейской премии прессы. На их сайте красуется вот такой комментарий: «В связи с многочисленными обоснованными жалобами, полученными нами от разных людей, мы приняли решение исключить Даниэля Ромейна из нашего реестра и лишить статуса лауреата».

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