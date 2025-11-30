Сегодня 19:17 Эхо кровавого туризма на Балканах: почему Вучича обвиняют в охоте на людей в Сараеве Политолог Гуреев: ЕС давит на Сербию, обвиняя Вучича в событиях 90-х в Сараеве 0 0 0 Фото: DanitaDelimont/Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com Эксклюзив

На Западе уже неделю обсуждают «снайперский туризм» в Сараеве в 90-х. Предположительно, когда город Боснии находился в осаде, туда возили богатых иностранцев: за огромные суммы они получали возможность пострелять по людям. Расследованием дела занялась прокуратура Милана. Что известно об этих событиях и при чем здесь действующий президент Сербии Александр Вучич — в материале 360.ru.

Расследование дела о «человеческих сафари» в Сараеве Прокуратура Милана организовала расследование после судебной жалобы журналиста и писателя Эцио Гаваццени, который представил правоохранителям документ на 17 страниц с итогами собственного расследования. Публицист заявил, что впервые узнал о предполагаемых «туристах-снайперах» еще 30 лет назад, прочитав статью в итальянской газете. Однако разобрался в случившемся лишь три года назад. По мнению Гаваццени, в деле замешано много итальянцев, а также французов, немцев и англичан. «Речь идет о состоятельных людях, с репутацией, предпринимателях, которые во время осады Сараева платили за возможность убивать безоружных мирных жителей», — отметил журналист.

Фото: via www.imago-images.de/www.imago-images.de / www.globallookpress.com

В чем обвинили Вучича Обвинение в адрес Вучича в прокуратуру Милана подал хорватский журналист-расследователь Домагой Маргетич. Он обвинил президента Сербии в причастности к «снайперскому туризму» в Сараево. Слухи о том, что Вучич находился в городе во время его осады, распространила газета The Guardian. Маргетич заявил, что в те годы нынешний сербский лидер якобы служил в качестве добровольца на одном из военных постов боснийских сербов, с которого «снайперы-туристы» расстреливали мирных жителей города. Как доказательство он привел слова самого Вучича: в интервью 1994 года тот рассказывал, что вызывался добровольцем.

Так кому же мы верим, Вучичу 1994 года или Вучичу 2025-го? Славко Алексич — командир отряда, в который вступил Вучич, — не подтвердил и не опроверг факт «человеческого сафари». Но он говорил, что, когда приезжали иностранцы, Вучич выступал переводчиком. Домагой Маргетич журналист-расследователь

Реакция МИД Сербии на обвинения Вучича В МИД Сербии назвали недостоверными слухи об участии Вучича в «человеческих сафари» в Сараеве. Обвинения основаны на «голословных инсинуациях», ни одно из них не подтверждалось компетентным судебным органом, написал в соцсети X министр иностранных дел Сербии Марко Джурич. «Эта [информационная] кампания не посвящена поиску истины или справедливости. Это преднамеренная попытка использовать ужасы 1990-х годов в качестве оружия, чтобы нанести ущерб руководству Сербии, подорвать ее международный авторитет и дестабилизировать региональные отношения», — добавил он. По его мнению, Вучичу следует подать в суд на астрономические суммы против тех, кто выдумывает и распространяет эти позорные истории.

Фото: РИА «Новости»

Что известно о «снайперском туризме» в Сараево «Туристы-снайперы» якобы собирались в Триесте, откуда их доставляли в Белград, а затем — в Сараево. Теперь итальянская прокуратура пытается установить личности предполагаемых участников таких поездок. По данным следствия, «снайперы» платили солдатам Радована Караджича — экс-лидера боснийских сербов. В 2016 году его признали виновным в геноциде и других преступлениях против человечества.

Дорога в город получила название «Снайперская аллея» — она была чрезвычайно опасной, но вела в аэропорт. Избежать ее было нельзя. Всего за четыре года осады в Сараеве погибли 10-12 тысяч мирных жителей, в том числе более одной тысячи детей.

Фото: Alain Le Garsmeur/Impact Photos / www.globallookpress.com

Обвинения Вучича — политическая расправа? В европейских и мировых медиа уже много лет публикуются материалы, посвященные теме «человеческого сафари» в югославских войнах, напомнил 360.ru политолог, председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо. «Сегодня сведения о том, что богатые европейцы принимали участие в таких извращенных развлечениях, достойны расследования. Но мы не можем гарантировать, что суд в Италии будет беспристрастным, политически нейтральным и не будет использован в качестве инструмента для политических манипуляций и сведения счетов с действующим руководством Сербии», — сказал эксперт.

Фото: РИА «Новости»

По его словам, заявления о якобы причастности Вучича к организации в «человеческих сафари» во время югославских войн выглядят в большой степени как политическая расправа над политиком, который пытается вести Сербию не по тому курсу, который определяет Еврокомиссия во главе Урсулы фон дер Ляйен.

Говоря о человеческих сафари или военных преступлениях в ходе югославских войн, все-таки стоит обратить внимание на то, что европейские и в целом западные медиа в большей степени уделяют внимание тем преступлениям, которые инкриминируют сербской стороне в ходе прошедших конфликтов. Иван Мезюхо политолог

При этом СМИ уделяют достаточно скромное внимание преступлениям со стороны хорватов. «В этом смысле мы видим несправедливую политическую дифференциацию в области рассмотрения драматических событий югославских войн, которые, увы, навсегда вошли в новейшую историю нашей планеты как ожесточенное противостояние, имеющее этническую, национальную и межрелигиозную компоненту», — заключил Мезюхо.

Фото: РИА «Новости»

ЕС давит на Сербию через Вучича? В конфликтологии происходившее на территории Югославии считается одним из самых сложных для проработки событий, рассказал 360.ru политолог Данила Гуреев. «Потому что если мы с вами на конфликт посмотрим структурно, то увидим характеристику войны „всех против всех“. За период войны в Югославии практически каждая страна успела совершить какое-то невероятное количество военных преступлений. И Сербия, и Босния и Герцеговина, и Хорватия успели делов наделать», — отметил он. Большую часть военных преступлений уже расследовали и подтвердили с точки зрения судопроизводства. «Но давайте будем откровенны: не судят ту сторону, которая выиграла. А выиграли все, кроме сербов», — подчеркнул Гуреев. Поэтому хорватские и боснийские преступления в целом остались незамеченными мировой общественностью. Однако это не означает, что вопросы, связанные с югославским конфликтом, разрешились.

Сегодня мы с вами видим, как начинают ворошить довольно старые, уже закрытые вопросы. Зачем это делается? Понятное дело, что всегда против любых государств, против любых условных политических лидеров есть определенный черный компромат, которым в случае чего нужно пользоваться. Рассматривая нынешний формат с Вучичем, мы с вами видим определенную тенденцию. Она заключается в том, что на Сербию и на политическое руководство довольно хорошо давят», — Данила Гуреев политолог

Это делают с целью продвижения европейской политики — сербам в этом вопросе приходится непросто из-за географического положения. Со всех сторон государство окружают члены Евросоюза и НАТО. «И с торговой точки зрения, и с военной точки зрения Сербии приходится больше коммуницировать с этими государствами, чем ей самой хотелось бы. Но с другой стороны — Сербия все равно иногда пытается проводить свою независимую самостоятельную политику. Когда Сербия пытается выбиться из общеевропейского плана, сербам напоминают: „Ребята, был конфликт в Югославии и часть вопросов по югославскому сценарию еще не закрыта“», — добавил политолог. Что касается Вучича, он мог и одновременно не мог совершать преступления. Здесь важнее само давление, которое применяется против сербского лидера. «Мы с вами живем в эпоху постправды, когда закинуть информацию куда важнее, чем эту информацию с точки зрения истины подтвердить. Поэтому то, что мы сейчас с вами видим в рамках поднимания и ворошения старых югославских дел, это в первую очередь контекст политического давления на Сербию со стороны Евросоюза», — заключил Гуреев.