Сегодня 12:52 «Ее контролирует целая группа». Изнанка жизни Алины Кузняткиной с 81-летним другом Трампа 0 0 0 Мир

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Историю 27-летней уроженки казахстанского города Атырау Алины Кузняткиной часто сравнивали с сюжетом о Золушке — девушка уехала за границу, встретила миллиардера Хорста-Дитера Эша и создала с ним семью. Однако «принц» Алины оказался старше ее на 54 года. Бывшему владельцу модельного агентства «Вильгельмина» и другу семьи Дональда Трампа сейчас 81. И жизнь с ним оказалась совсем не похожа на сказку.

Что известно о прошлом Алины Кузняткиной После школы Алина переехала из Казахстана в Россию. По официальной информации о прошлом девушки, она выросла в благополучной и состоятельной семье, и с помощью родителей поступила на престижный факультет международного права Санкт-Петербургского политехнического университета. Но в окружении Кузняткиной kp.ru рассказали несколько иную версию. По словам дальней родственницы девушки, отец Алины — русский, а мама — дагестанка. Ее папа владел первым в Казахстане казино «Мустанг», что действительно приносило большие доходы. Однако бизнес матери Кузняткиной, магазин детской одежды, провалился. Последние годы родители девушки не работают. «Они закрылись от СМИ и молчат из-за папы Алины. Его все боятся. К тому же некоторые материально от него зависят», — сказала собеседница издания. Как познакомились Кузняткина и Эш Отношениям Кузняткиной и Эша уже несколько лет, но детали их знакомства до сих пор держат в секрете. По одной из версий, миллиардер заметил будущую супругу на мероприятии, когда та училась в магистратуре в Вене.

По другой, он оценил ее эффектные снимки в соцсетях и написал сообщение. Несмотря на разницу в возрасте, закрутился бурный роман, и вскоре влюбленные сыграли свадьбу.

Фото: Globe Photos / Global Look Press

Хорст-Дитер убежден, что жена испытывает к нему абсолютно искренние чувства. В беседе с немецкими СМИ он заявил, что Алину не интересовали его деньги, поскольку она сама выросла в обеспеченной семье. «Я стараюсь баловать ее так же, как ее баловали в доме родителей. Речь идет не о намерении разбогатеть», — подчеркнул Эш. Изнанка жизни с миллиардером После свадьбы с Эшем жизнь Алины значительно изменилась. Девушка вычеркнула из окружения практически всех, с кем была близка раньше. Она поддерживает связь только с родителями, которые периодически летают в гости к ней и мужу. Выбор дочери они поддержали, увидев, что она действительно счастлива.

«У нее новые подруги и друзья из окружения Эша. Ей запретили общаться с российской прессой и вообще как-то реагировать на новости. Каждое слово в СМИ согласовывается через PR-агентство Эша. Целая группа пиарщиков контролирует, что и как нужно говорить», — рассказала дальняя родственница Кузняткиной.

Фото: GALA TV / Global Look Press

По ее словам, Алине пришлось смириться и с другими строгими правилами. Например, девушке нельзя носить дорогую одежду известных брендов и летать в страны СНГ. «Хорст — партнер и друг семьи Трампа. И сегодня наши страны не в самых лучших отношениях», — пояснил источник из окружения Кузняткиной. В мае 2024 года «русская Золушка» подарила мужу дочку Марселину. Неизвестно, удалось ли паре зачать естественным путем или они прибегли к процедуре ЭКО. Беременность скрывали до последнего даже от мамы и папы Алины. По слухам, миллиардер был вне себя от счастья и говорил, что с появлением маленькой наследницы у него началась вторая молодость.