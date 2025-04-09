Джордж Мартин рыдал, а Маск теперь хочет мамонта. Как в США воскресили лютоволков

В США — сенсация. Ученые возродили вымерший более 12 тысяч лет назад вид ужасных волков. Широкую известность эти звери получили после сериала «Игра престолов». Да-да, речь о тех самых лютоволках. Действительно ли это научный прорыв или просто успешный стартап из Далласа так ловит хайп, разбирался 360.ru.

Как возродили ужасных волков Попыткой возрождения вымершего вида ужасных волков (dire wolves) занималась биотехнологическая компания Colossal Biosciences. О долгой и непростой работе ученых подробно написала The New York Times. Чтобы воссоздать образ хищников, специалистам потребовалось раздобыть сохранившуюся ДНК вымерших животных. Помогали в поисках разные американские музеи. И в конце концов исследователи смогли обнаружить в Айдахо череп возрастом 72 тысячи лет, а в Огайо нашли 13-тысячелетний зуб. Кто ищет — тот найдет, как говорится.

Интересно Лютоволк — вымышленный хищник из саги Джорджа Мартина «Песнь льда и огня» и сериала «Игра престолов». Этот зверь изображен на гербе Старков — верховных лордов северного из Семи королевств. У каждого из шести детей Эддарда Старка был свой лютоволк. Лютоволк — вымышленный хищник из саги Джорджа Мартина «Песнь льда и огня» и сериала «Игра престолов». Этот зверь изображен на гербе Старков — верховных лордов северного из Семи королевств. У каждого из шести детей Эддарда Старка был свой лютоволк.

После ученые взяли клетки серого волка и выполнили 20 редактирований генома, объяснила в беседе с NYT главный научный сотрудник Colossal Biosciences доктор Бет Шапиро. В процессе особое внимание акцентировали на характерных чертах волка — белой шерсти, крупных размерах и сильно развитой мускулатуре.

Фото: Youtube-канал Colossal Biosciences

Далее модифицированные клетки поместили в яйцеклетки домашних собак. Суррогатными матерями для возрожденных ужасных волков стали помеси крупных гончих. Итогом эксперимента — появление на свет троих волчат. Рем, Ромул и Кхалиси довели Мартина до слез Двоих малышей назвали Ромул и Рем — в честь вскормленных волчицей основателей Рима, а третьего волчонка-самку нарекли Кхалиси (привет, отсылка к персонажу из «Игры престолов»). Ромулу и Рему сейчас шесть месяцев, Кхалиси — два. Старшие волчата гораздо крупнее сородичей — серых волков. В размерах превосходят их примерно на четверть.

Живут «лютоволки» в заповеднике, в пищу употребляют только специальный корм. Место, где они обитают, разумеется, секретное. Но кое-кто из знаменитостей там уже успел побывать.

Фото: Colossal Biosciences

Таким счастливчиком оказался американский писатель-фантаст, автор цикла «Песнь льда и пламени», по которому был снят сериал «Игра престолов», Джордж Мартин. О встрече с ними он написал в своем блоге. «Лютоволк вернулся. Вымерший более 10 тысяч лет назад, он больше не вымерший благодаря команде безумных ученых из Colossal. Я познакомился со всеми ними в феврале. А еще я встретил Ромула и Рема», — рассказал Мартин.

Там же писатель опубликовал фото со щенком на руках, признавшись, что затрудняется сказать точно, Ромул этот или Рем, поскольку они близнецы и отличить зверей друг от друга очень трудно.

Теперь, когда эта история стала известна всему миру, я не буду пытаться подвести итог, у меня недостаточно опыта, чтобы рассказать вам, как они это сделали. Я предоставлю это ученым, которые разбираются в деталях гораздо лучше, чем такой фантаст, как я. Джордж Мартин

По словам Мартина, лютоволками он заинтересовался несколько десятков лет назад — после посещения выставки, посвященной этим хищникам.

Фото: Youtube-канал Colossal Biosciences

Говоря о рождении Ромула, Рема и Кхалиси, писатель признался, что в последний раз испытывал такое волнение от новости из мира науки, когда Нил Армстронг высадился на Луну.

Интересно Пр словам источника таблоида TMZ, во время встречи с волчатами Мартин разрыдался от радости. Писатель поблагодарил основателя Colossal Biosciences и заявил, что лютоволки — лучшее, что он когда-либо видел. Пр словам источника таблоида TMZ, во время встречи с волчатами Мартин разрыдался от радости. Писатель поблагодарил основателя Colossal Biosciences и заявил, что лютоволки — лучшее, что он когда-либо видел.

Проекты Colossal Biosciences: за что критикуют стартап

Рождение волчат, по оценке Бет Шапиро, можно считать первым успешным случаем возрождения вымерших видов, а компания уже давно работает в этом направлении (так что можно было бы предположить, что она знает, о чем говорит).

Фото: Youtube-канал Colossal Biosciences

Помимо ужасных волков, стартап бьется над возрождением додо (маврикийский дронт), шерстистого мамонта и сумчатого волка. Подход ученых заключается в картировании всего генома вида и последующем сравнении его с их ближайшим ныне живущим родственником.

Интересно Основали Colossal Biosciences в 2021 году серийный инвестор Бен Ламм и генетик Гарвардского университета Джордж Черч. Еще одной своей задачей компания видит расширение биоразнообразия, восстановление баланса экосистем и помощь животным. В работу стартапа вкладывались в том числе Пэрис Хилтон и фонд In-Q-Tel венчурного капитала ЦРУ. Основали Colossal Biosciences в 2021 году серийный инвестор Бен Ламм и генетик Гарвардского университета Джордж Черч. Еще одной своей задачей компания видит расширение биоразнообразия, восстановление баланса экосистем и помощь животным. В работу стартапа вкладывались в том числе Пэрис Хилтон и фонд In-Q-Tel венчурного капитала ЦРУ.

О попытках возрождения шерстистого мамонта после новостей о волчатах напомнил глава Департамента государственной эффективности США Илон Маск, намекнув, что очень заинтересован в результатах.

«Пожалуйста, сделайте миниатюрного домашнего шерстистого мамонтенка», — попросил миллиардер в своем аккаунте в X.

Фото: соцсеть X/Илон Маск

Лучше предотвратить вымирание, чем возвращать биокопии? В научном сообществе, впрочем, есть немало критиков проектов Colossal. В частности, специалисты сомневаются в том, что возрожденные животные смогут выжить в новых условиях, тем более что влиять на них негативно будет огромное количество факторов.

Это и изменившийся климат, и рост числа инвазивных видов, и сокращение среды обитания. Взять того же шерстистого мамонта. Он вымер в эпоху мезолита — 10 тысяч лет назад. Естественно, климат и животный мир тогда отличались от современных.

Фото: Youtube-канал Colossal Biosciences

На тему возрождения этого древнего животного ранее резко высказывался палеонтолог из Университета Аризоны Карл Флесса. «Лучше предотвратить вымирание в первую очередь, чем возвращать биокопии, чья реинтродукция может иметь множество непредвиденных последствий», — справедливо заметил он. Также ученый предупредил, что, если эксперимент стартапа даст положительный результат, он будет выступать против запуска мамонта в естественную среду обитания — арктическую тундру.

Фото: Youtube-канал Colossal Biosciences

Кем получились лютоволки на самом деле Возвращаясь к возрожденным лютоволкам, стоит отметить, что Рем, Ромул и Кхалиси все-таки, по сути, просто генетически модифицированные волки. С учетом этого нельзя исключать, что их отличия от остальных станут препятствием для получения потомства от других волков, полагает издание naked-science.

Также с большой долей вероятности можно сказать, что от реальных ужасных волков эти хищники очень далеки. Но если бы древние звери вдруг ожили, то свободное скрещивание их с детищами Colossal Biosciences было бы практически исключено.

Фото: Youtube-канал Colossal Biosciences

Поразительным автору материала показался и тезис компании о том, что, оказывается, два разных вида можно сделать одинаковыми внесением всего 20 правок в ДНК. В качестве примера журналист привел среднего мужчину, который отличается от своих родителей примерно 100 мутациями, у женщины таких правок в ДНК — 10. Но при этом мужчина не становится представителем другого вида или рода. Заявление о возрождении ужасных волков действительно было очень громким, согласился в беседе с 360.ru кандидат биологических наук, специалист Института биологии гена Российской академии наук Алексей Дейкин. Но вместе с тем, по мнению ученого, основания для такого хайпа все-таки были.

Фото: Youtube-канал Colossal Biosciences

«Да, сказано громко, на всю планету прозвучало. Но я считаю, что основания для этого объективно есть. Представьте, когда по улице едет ретромобиль, вы знаете, что двигатель у него от современного BMW, но он для вас остается ретромобилем. И здесь похожая история», — пояснил он.

Компания честно говорит о том, что были взяты клетки современного волка. В них внесены 20 изменений, которые привели к яркому изменению фенотипа, и животное внешне приобрело некоторые характеристики, которые мы связываем с вымершими древними волками.

Нужно понимать, что за 10 тысяч лет эволюции в геноме накопилось множество изменений. И хотя эти данные не опубликованы, но можно ожидать наличия тысяч мутаций, которые отделяют древнего волка от волка современного, продолжил эксперт. При этом интересной технология компании выглядит именно потому, что ее специалисты смогли провести не просто секвенирование генома и выявление разницы между геномом древних и современных волков. Помимо этого, они установили, какие именно эти мутации являются ключевыми для определения внешнего вида.

Фото: РИА «Новости»

«Все это имеет огромное значение, в первую очередь биомедицинское, поскольку именно этих навыков нам сегодня не хватает для того, чтобы представить эффективную и дешевую технологию для борьбы с заболеваниями человека. И вот эти эксперименты — важный шаг вперед в разработке такой технологии», — подчеркнул собеседник 360.ru.

По мнению Дейкина, вполне возможно, что возрожденные древние волки могут понадобиться для того, чтобы формировать экосистему арктической тундры, где, как уже говорилось выше, собираются селить шерстистых мамонтов (если возродят, конечно).

Фото: РИА «Новости»

«Это очень высокого уровня, может быть, фантазии о будущем. Но они имеют под собой рациональную подоплеку. И думать в этом направлении мы обязаны, потому что видим изменения в природе», — заключил Дейкин. Вместе с тем нельзя исключать, что интерес Colossal Biosciences лежит далеко не в научной плоскости. Все дело в деньгах. С таким пиаром стоимость стартапа составляет 10,2 миллиарда долларов. Неплохо для компании, которая пока не вывела на рынок ни одного продукта, зато в СМИ полно новостей о ее «мышах с генами мамонта», а теперь — о лютоволках.