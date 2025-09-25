Джокер Трамп: ради чего он приближает конец мира?

Дональд Трамп вновь сиял и блистал — на этот раз на заседании ООН. Он заявил: «За семь месяцев я положил конец семи бесконечным войнам». Это безумие, конечно, не имеет ничего общего с реальным положением дел, с фактами. Однако как звучит, правда? Ведь Трамп, как мы помним, великий миротворец и хочет Нобелевскую премию мира, он вообще хочет все премии мира, но потом Израиль с его разрешения атакует Иран, Катар, всех подряд. Ну и где же наш миротворец, рыжее солнце, супермен, решающий все вопросы? Размышляет о сломанных телесуфлере и эскалаторе в ООН.

Кто он на самом деле — Дональд Трамп? Мессианец. Да, да, самое невероятное в Трампе — это его гротескно-выпуклое, аляповатое мессианство. Тут надо заметить, что в мире существуют три страны с ярко выраженной мессианской идеей: США, Россия и Польша. Американцы горят желанием спасти мир и принести благоденствие, даже если кого-то придется уничтожить. Мессианством пропитан как голливудский кинематограф, так и его ответвление — выступления американских президентов, которые после сообщений о том, что идут убивать, обязательно добавляют: «Благослови всех Господь!»

Фото: Kay Nietfeld/dpa / www.globallookpress.com

Однако Трамп тут самый мощный из всех. Он ведет мир к катастрофе, потому что в мечтах о конце света видит себя одновременно антихристом и Христом.

Чтобы проявить себя, ему понадобится этот конец света. Такое поведение Трампа объясняют нарциссистическим расстройством личности, а еще тем, что Трамп — классический истероид, способный зажечь остальных, но крайне зависимый от чужого мнения.

Кого он мне напоминает, если использовать самое простое — киноаналогии? Несомненно, Джокера. Фамилия Trump переводится как «козырь», что тоже характерно. С последним Джокером в исполнении Хоакина Феникса американского лидера роднит гипотетическая карьера стендапера, с Джокером Хита Леджера — страсть к анархии, но более всего американский президент напоминает Джокера в исполнении Джека Николсона: респектабельного, алчного, властолюбивого и безумного. Есть и еще одно. Трамп — выдающийся представитель эпохи постмодернизма. Что есть последнее? Постмодернизм — это деконструкция, когда иронией и сарказмом выжигают историю человечества и наступает хаос. Трамп — великий трикстер. Пусть вас не обманывает его бесконечная апелляция к консервативным ценностям — это обязательный элемент игры.

Фото: DC Entertainment/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Самое страшное — эгоцентризм, ради которого он готов погрузить мир в огонь, чтобы красоваться в его отблесках. Непонятно, когда этот джокер начнет деконструировать реальность. А главное — ради чего? Однако самое чудовищное здесь то, что этот политический лидер в моменты его проблесков говорит здравые вещи. Остальные напоминают кровожадных пигмеев, участвующих в «голой вечеринке». Джордж Оруэлл писал, что человеческая цивилизация представляет собой одно падение Вавилонской башни за другой. Ну а мы, действительно, живем в очень странное время, когда очень странные люди получают власть, подкрепленную триллионами долларов, ядерным военно-промышленным комплексом и миллионами агентов по всему миру. Это лихой сюжет, заставляющий нас вспомнить гностиков, утверждавших, что мир — ошибка Бога. Может быть, действительно нужен тот — джокер, шут, трикстер, — кто вывернет этот мир наизнанку, чтобы люди наконец-то одумались. Вот только какой ценой? Принесет ли это долгожданный эффект? Ведь, правда, хотелось бы просто пожить среди нормальных людей, оберегающих здравые смыслы. В том и заключается рецепт, очень простой — в сбережении здравых смыслов.