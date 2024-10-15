Сегодня 12:13 Джаред Лето и лицемеры: как не смогли отменить россиян Писатель Беседин: от Джареда Лето будут добиваться осуждения СВО 0 0 0 Фото: IMAGO/Tom Rose / Global Look Press Эксклюзив

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Американский музыкант Джаред Лето поступил как нормальный человек в столице Сербии — и этим вызвал гнев мирового истеблишмента, в первую очередь украинского общества, его официальной и радикальной части. Что он сделал? Не стал разделять людей по национальностям. То есть поступил как настоящий артист.

В Белграде Лето выступал вместе со своей группой Thirty Seconds to Mars. На концерте он заметил, что в зале присутствуют не только местные — сербы, но и русские; царит русская энергетика. Тогда Лето попросил покричать сначала сербов, а затем русских — последних оказалось больше. Ну или они вопили громче. Тогда Лето заявил: «Мы скучали по вам, ребята. Однажды, когда все проблемы закончатся, мы встретимся с вами на вашей родине. Заглянем сначала в Сербию, потом доедем до Санкт-Петербурга и Москвы, заскочим в Киев. Зажжем и оторвемся вместе со всеми. Ведь так и должно быть». Рок-звезды, конечно, уже не те — раньше они путали названия городов или просто не могли их вспомнить.

Что сказал Джаред Лето? Он отдал дань уважения российским поклонникам. Помечтал о будущих концертах, когда не будет бойни. Еще раз: он на практике показал то, что талдычат западные СМИ с утра до вечера. Что музыка должна объединять, стирать границы, стать универсальным языком общения. Это же нам рассказывают? Но, вероятно, в некоторых случаях подобные истории не работают. Потому что касаются русских, а там введены механизмы запрета и унижения.

Чего теперь будут добиваться от Лето? Чтобы он осудил СВО. Чтобы и думать не думал соваться в Россию. Чтобы, точно какой-нибудь Род Стюарт, размахивал украинским флагом перед зрителями. От Джареда Лето будут требовать лжи и фальши. В реальности всем плевать на судьбу украинцев, но это инструмент политического давления — и мы это знаем.

Thirty Seconds to Mars действовали как артисты, которые не разделяют своих фанатов по национальному признаку. Они должны любить всех. Более того, музыка должна объединять, а не разделять. Джаред Лето напомнил об этом. Но в матрице тотального лицемерия и культуры отмены русского столь адекватная вещь выглядит как преступление. Потому что любой поступок здорового человека в принципе вызывает истерики на той стороне. И по-своему это даже хорошо.

Фото: IMAGO/Mirko Fava/TSCK / LiveMedi / Global Look Press

Ведь, во-первых, Джаред Лето и Thirty Seconds to Mars — не отщепенцы и фрики, а успешные артисты. Так что их заявления о русских фанатах звучат убедительно и веско. Во-вторых, уверен, все больше артистов будут говорить о России и русских фанатах. Это будет протестом, вызовом, а именно этого сегодня и не хватает музыке, особенно рок-музыке. За консультациями же можно и нужно обращаться к главному критику Тотальной Матрицы, рок-патриарху Роджеру Уотерсу — вот уж кто никогда не боялся правды.

Фото: Global Look Press

Ну а украинскому МИД остается только похныкать. Попрошайки из Киева достали, похоже, всех. Пусть, как завещал товарищ Бендер, «обратятся во Всемирную лигу сексуальных реформ», а там какая-нибудь Мадонна с украинским флагом на сцене подтянется. Если ей заплатят. Главное, чтобы она знала, где находится Киев. А Лето? Что Лето? Рок-музыкант и адекватный человек, проговоривший то, что думает сегодня каждый здоровый человек.