Дворец, хамур и песнь муэдзина. Чем удивило переговорное закулисье в Эр-Рияде

Столица Саудовской Аравии приняла исторические российско-американские переговоры. Встреча в Эр-Рияде длилась около 4,5 часов. Самые яркие моменты переговорного закулисья — в материале 360.ru.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале опубликовала видео из резиденции. На кадрах можно заметить, зеркальные мраморные полы, хрустальные люстры «в пол», изысканную отделку стен и потолков, дизайнерскую мебель и картины.

Местом проведения российско-американской встречи изначально должен был стать отель «Ритц-Карлтон», входящий в американскую сеть Mariott. Но в последний момент все переиграли, отдав предпочтение одному из дворцов королевской семьи — Дирия в комплексе Альбасатин, где бьют фонтаны, цветут сады, райскую тишину нарушает лишь песнь муэдзина из собственной мечети. Возможно, главным преимуществом дворца организаторы встречи сочли его удобное расположение. Ведь рядом находится международный аэропорт Эр-Рияд.

У входа во дворец были вывешены флаги РФ, США и Саудовской Аравии и расстелена лиловая ковровая дорожка. Окружающую обстановку описал в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия» журналист Евгений Попов.

Прямо сейчас мы видим, что стороны сидят за большим резным итальянским столом. С правой стороны — российская делегация, с левой стороны — американская делегация.

Меню обеда делегаций в Эр-Рияде

Примерно через 2,5 часа после начала встречи стороны взяли 15-минутный кофе-брейк, а еще через час прервались на ланч. Но главной трапезой стал обед, который проходил по законам восточного гостеприимства.

Обед подавали в королевском дворце «Аль-Ямама». Это официальная зимняя резиденция монарха в Эр-Рияде. Дворцовый комплекс включает в себя здания королевской администрации и Консультативного совета.

В Сети выложили меню обеда. В качестве аперитива высоким гостям подавали салат из авокадо, арабские пирожки «Самбусики». В списке закусок — «симфония» из гребешка, креветки и лосося с маракуйей, салат латук с оливковым маслом, лимоном и заправкой из икры.

Из горячего высоким гостям предлагали на выбор: запеченное филе рыбы хамур с креветками и овощами, стейк с зеленым перцем под кукурузным соусом с картофелем ягненка с рисом и кебаб с трюфелем.

А на десерт: фрукты, кунафу, шоколадный мусс с хрустящей нугой, манговым пюре и малиновым мороженым. Примечательно, что алкоголь в меню не был представлен.