Два мира — два саммита. «Коалиция желающих» против ШОС
В китайском городе Тяньцзинь продолжается 25-й саммит Шанхайской организации сотрудничества, который многие эксперты и участники форума заранее окрестили переломным и историческим. Лидер КНР Си Цзиньпин напомнил, что ШОС «стала значимой силой, способствующей построению нового типа международных отношений и сообщества единой судьбы человечества».
Значимость силы Шанхайской организации сотрудничества лучше всего видна по реакции стран Запада, воспринимающих происходящее не иначе как вызов собственной гегемонии. Взять хотя бы США и их президента Дональда Трампа, который, искренне считая себя центром Вселенной, был уверен, что угрозы введения вторичных санкций на российскую нефть приведут к отказу партнеров Москвы от дальнейшего сотрудничества, а также разладу между странами Глобального Юга.
Но не тут-то было. Индия — кстати, единственное государство, против которого Трамп на деле осмелился ввести повышенные тарифы (правда, не в 100% как обещал, а только 25% к уже ранее введенным 25%), — мало того что демонстративно наплевала на угрозы Штатов и продолжила импортировать российские энергоресурсы, так еще и практически полностью восстановила отношения с Китаем, ранее осложненные пограничными конфликтами.
Как заявил по этому поводу глава РФПИ Кирилл Дмитриев, «саммит ШОС показывает единство и нацеленность на совместные инвестиции вопреки стагнации Запада».
Разговоры о сближении, несмотря на западные санкции, продолжились и во время личных бесед Владимира Путина с руководителем КНР и премьером Индии. Нарендра Моди, отметив постоянные контакты и регулярные встречи на высоком уровне, воспользовался случаем, чтобы пригласить российского лидера в Индию в декабре этого года.
«Один миллиард 400 миллионов жителей Индии с нетерпением вас ждут у нас для 23-го по счету ежегодного саммита между нашими странами», — заявил Моди.
Причем, по информации западных СМИ, Трамп за последнее время четыре раза пытался поговорить с Моди по телефону. Только вот тот отказался от диалога.
Какова, как думаете, была реакция Запада на саммит ШОС? Ожидаемая, если говорить одним словом.
Axios и India Today сообщили со ссылкой на источники, что США обратились к европейским странам с призывом ввести санкции против Дели, аналогичные американским, включая полное прекращение поставок нефти и газа. В ответ европейская «коалиция желающих», чтобы бои на Украине не прекращались, решила организовать 4 сентября в Париже встречу. Среди ее возможных участников — канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании сэр Кир Стармер, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Что именно они собираются обсуждать — секрет Полишинеля. Разумеется, новые санкции против России, помощь Украине и вообще любые возможные меры, способные затормозить сползание западоцентричной модели мира в пропасть небытия.
Как охарактеризовал действия западных «ястребов» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, европейская «партия войны» не унимается.
«Европейцы вставляют палки в колеса, поощряют киевский режим на абсурдное продолжение линии несговорчивости. Россия тем временем сохраняет свой настрой. Мы готовы к урегулированию проблемы политико-дипломатическими средствами, но пока в этом мы не видим взаимности из Киева, продолжаем специальную военную операцию», — отметил представитель Кремля.
Подытоживая все вышесказанное, стоит признать: перед нами классическая, с точки зрения марксизма, ситуация глобальных мировых изменений, когда «верхи уже не могут, а низы не хотят».
Глобальный Юг более не готов подчиняться Западу, а Запад по ошибке все еще считает себя вправе диктовать остальным правила жизни на нашей планете. Но это давно не так.