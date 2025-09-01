В китайском городе Тяньцзинь продолжается 25-й саммит Шанхайской организации сотрудничества, который многие эксперты и участники форума заранее окрестили переломным и историческим. Лидер КНР Си Цзиньпин напомнил, что ШОС «стала значимой силой, способствующей построению нового типа международных отношений и сообщества единой судьбы человечества».

Значимость силы Шанхайской организации сотрудничества лучше всего видна по реакции стран Запада, воспринимающих происходящее не иначе как вызов собственной гегемонии. Взять хотя бы США и их президента Дональда Трампа, который, искренне считая себя центром Вселенной, был уверен, что угрозы введения вторичных санкций на российскую нефть приведут к отказу партнеров Москвы от дальнейшего сотрудничества, а также разладу между странами Глобального Юга.

Но не тут-то было. Индия — кстати, единственное государство, против которого Трамп на деле осмелился ввести повышенные тарифы (правда, не в 100% как обещал, а только 25% к уже ранее введенным 25%), — мало того что демонстративно наплевала на угрозы Штатов и продолжила импортировать российские энергоресурсы, так еще и практически полностью восстановила отношения с Китаем, ранее осложненные пограничными конфликтами.

Как заявил по этому поводу глава РФПИ Кирилл Дмитриев, «саммит ШОС показывает единство и нацеленность на совместные инвестиции вопреки стагнации Запада».