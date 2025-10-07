Новое самое страшное место на земле. Два года войны в Газе

Прошло два года с начала новой войны в Газе. Специальная комиссия Организации Объединенных Наций признала действия Израиля в регионе геноцидом. Вообще, все его поведение с 1948 года в ООН сочли геноцидом. Однако что для Израиля изменилось? Даже из УЕФА не исключили: США не позволили. Видимо, американцы решили: что можно Иове, не можно корове. Под коровой, надо понимать, имеют в виду нас. Израиль устроил самое страшное место на земле и хорошо себя чувствует.

Террористы или партизаны? Начнем с начала: с 7 октября 2023-го. За два минувших года я десятки раз приводила в частных беседах такую аналогию и ни разу не получила от защитников Израиля внятного ответа. Смотрите, 7 октября бойцы ХАМАС напали на израильских военных и гражданских в северных и восточных районах Газы. Реим, Ашкелон, Ашдод… Часть населенных пунктов, подвергшихся тогда нападению палестинцев, юридически входят в состав Государства Палестина, что признано ООН и почти 160 странами. Другую часть, в том числе Реим, Израиль занял после 1948 года. Как называются акции населения по освобождению своих исконных территорий? Чтобы освежить память, приведу пример: допустим, 1942 год, псковские мужики выходят из лесов и расстреливают командный пункт немцев, который с комфортом устроились в Пскове, заняли там лучше дома и даже открыли клуб офицеров вермахта с рулеткой, танцами и чтением газет. Эти мужики в таком случае кто — террористы? Может быть, боевики? Вообще-то, в мировую историю они вошли как партизаны.

Фото: IMAGO/Florian Gaul / www.globallookpress.com

Усилим пример: к офицеру гестапо, который зачищал Псков от местных жителей, приехала подружка. Клуб, патефон, танцы… В разгар вечеринки вновь явились те же самые мужики, которые, как мы выяснили, никакие не террористы, а партизаны. Стреляют, рубят немцев налево и направо вместе с их подружками. Подружки в данном случае кто? Невинно пострадавшие гражданские лица, которые не поленились из Берлина приволочься в Псков на танцы? То-то! Если вы откроете сейчас «Википедию» и любые другие известные произраильские ресурсы, то найдете огромные заметки о взятии террористами в заложники израильтян, при этом в них будут очень скромные сведения о том, где конкретно этих заложников взяли. Или этих сведений вовсе нет в статьях: просто написано, что ХАМАС захватил в Израиле заложников или совершил нападение на кибуцы в районе городов Ашдод и Ашкелон. Факт, что палестинцы не вышли за границы Палестины, умалчивается. Потому что он все меняет и превращает хамасовцев, какими бы они ни были, из террористов в партизаны.

Фото: Fady Adwan/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Древний Израиль Апелляция ко временам царя Ирода очень смешна. А почему не ко временам тираннозавров? Или мамонтов? Они, в конце концов, населяли те земли раньше евреев. Объявить их коренным населением, в регенты назначить консорциум палеонтологов. Если без шуток, то на севере Газы евреи и не жили никогда. Их не было там даже во времена Ирода. В Газе жили эллины и филистимляне. Они были вырезаны при недолгом захвате этого региона династией хасмонеев: они удержались в Газе неполные 200 лет и почти не заселяли ее иудеями. Фактически евреи второй раз за историю вырезают Газу, но сами там никак закрепиться не могут. Никогда их там не было. А вот арабы пришли туда с VII века. И приехали не из Польши, не из Америки, а из соседних регионов и являются как раз семитами. Есть интересная карикатура американская. Еврей говорит арабу: «Вы-таки страшный антисемит». На что араб отвечает, что, вообще-то, он как раз семит, а непонятные сионисты наехали из Польши.

Фото: Перемещение жителей Газы из-за атак Израиля. Moiz Salhi/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Семья нынешнего главы Израиля Нетаньяху — выходцы из Польши, которые сначала эмигрировали в Соединенные Штаты Америки. Я недавно узнала, что его предки приехали из США в 1949 году, еврейское агентство по переселению выдало им связку ключей от дома в Иерусалиме. Этот дом принадлежал православному палестинцу Тауфику Канаану, известному врачу. Канаан бежал с семьей из Иерусалима после израильских бомбардировок 1948-го, поселился в США. У него уже внуки, они американцы, тоже врачи. У них до сих пор есть ключи от этого дома и документы на него. Но самое интересное, что врач, этнограф и общественник Канаан после той войны вернулся в Иерусалим, но в свой дом заселиться уже не смог — там жили родители Нетаньяху. Как вам история?

Фото: Yin Bogu/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

И кто за Средневековье? Я плохо отношусь к экспансии ислама и считаю страх перед его распространением обоснованным. Что не мешает мне помнить, что конкретно в Палестине обижают арабов, а они никуда распространяться не собираются и хотят жить в своих домах. И не понимаю, почему исламофобия должна в этом случае играть против них. Ведь Израиль строит свою политику именно на эксплуатации исламофобии. Говорит, что он в регионе — единственный носитель прогрессивных ценностей, а арабы — отсталые опасные исламисты, поэтому надо на них всем миром навалиться. Но как израильтяне заставят меня в это поверить, если они выгнали из дома православного врача и разрушили ракетным ударом тысячелетний православный храм в Газе?

Никого не смущает, например, что Израиль вообще участвует в УЕФА и Евровидении? Какое отношение подобное государство имеет к Европе, кроме того, что там живут европейские выходцы? А просто хотят подчеркнуть их приверженность западной культуре и западным ценностям. Дескать, Израиль — это оазис культуры посреди мрачного средневековья. Вот только геноцид, занятие чужих домов и аресты детей за брошенный камень — это вовсе не европейская культура.

Конкретно я вижу, что евреи ничем от арабов сильно не отличаются: почти идентичны по культуре, а их религия более кровожадна и архаична, чем ислам. А главное, я вижу, что арабы Палестины живут на этом месте почти 1,5 тысячи лет и борются за право делать это и дальше.

К нам они не собираются, никабы не носят. Почему я не должна им сочувствовать, если на их стороне правда, а евреев в Газе действительно никогда раньше не было?

Фото: Omar Ashtawy/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Слова не скажи Но почему же так долго мир терпит этот беспредел? Тут как раз и нужно вспомнить о Юпитере и быке. Русские люди тысячу лет вкладывали свои силы в земли нынешней Восточной Украины. На 30 лет их потеряли из-за дурости или подлости Бориса Ельцина, пустившего на самотек большевистскую ошибку с нарезкой нацреспублик. И что? Отовсюду нас вытеснили, даже кошек российских на выставки не пускают. Выдавили из спорта, из бизнеса, из международных научных проектов. Заблокировали наши телеканалы, не переводят книги. Хотя бы ведем боевые действия на исконно нашей территории. Теперь — про Израиль. Обстреливает чужие территории. Помните удар по Дамаску? Разнесли в центре древнейшего города улицу. И ничего! Стреляют по Ирану, устраивают диверсии по всему миру. Заложников из числа палестинцев в израильских тюрьмах тысячи. Палестинцев задерживают начиная с пяти лет. Принята на уровне государства политика превентивного уничтожения палестинцев любого возраста, посмевших поднять даже пустую руку на Израиль.

Фото: Syaiful Redzuan/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Все молчат. И ничего-то им столько лет не делается. Сколько-то евреев из числа руководства США и американских миллиардеров полностью попрали представления о справедливости и человечности. Когда-то колонисты в лице британских властей подселили к палестинцам евреев-эмигрантов — и сегодня от палестинцев ничего не остается. В ООН признали геноцид Газы? Ну и что!

Почти 160 стран признают Государство Палестина в границах 1967 года и считают Восточный Иерусалим палестинским. И ничего не могут поделать против решения горстки богачей, лоббирующих интересы Израиля. Как это может быть?

Недавно хотели изгнать Израиль из УЕФА, но говорят, что США помешали. Даже такой малости не удалось исполнить в виде наказания.

Фото: Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп. Jim LoScalzo — Pool via CNP/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Почти 100 лет вооруженного захвата чужой территории. Отъем домов. Осуждение детей. Два года чудовищной войны и открытые планы по выселению коренных жителей с приглянувшихся территорий. Кажется, совокупная мощность всех бомб и ракет, взорванных за это время в Газе, давно превысила мощность атомных бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки. Новое главное в мире место скорби. Наверное, страшнее Газы нет сегодня мест. И слова им не желают сказать. Что ж, это ведь не русские, у которых даже кошки виноваты.