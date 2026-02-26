Сегодня 19:13 Душат, душат — не задушат? Главного союзника России в Европе превращают во вторую Кубу Фельдман: Зеленского используют как таран против Орбана Демпартия и дипстейт 0 0 0 Фото: Philipp von Ditfurth/Przemyslaw Iciak/globallookpress.com / РИА «Новости» Мир

Отношения Венгрии и Словакии с Украиной и ЕС накалились до предела — в конца января Киев отрубил поставки нефти по трубопроводу «Дружба» и включать обратно, кажется, не собирается. Венгерская сторона от происходящего в шоке и связывает действия Зеленского с желанием посеять смуту в стране, у которой на носу выборы в парламент. Евросоюз при этом недоволен всеми — и Киевом, и Виктором Орбаном. А последний на уступки идти даже не думает — Будапешту, говорит, подавайте российскую нефть с дисконтом. И точка.

Ради чего Киев идет на шантаж В ноябре прошлого года Орбан после встречи с Дональдом Трампом объявлял о том, что США сделали исключение для Венгрии из санкций, поэтому в стране по-прежнему будут самые низкие цены на энергоносители. «В случае с „Турецким потоком“ и трубопроводом „Дружба“ им был предоставлен иммунитет от санкций. Это общее и бессрочное исключение», — сказал он.

Естественно, для Будапешта это было очень важно и ценно. Однако прошло три месяца — и стране пришлось раскупоривать свои стратегические резервы. Все из-за действий украинских властей, которые 27 января перекрыли «Дружбу» под предлогами российских ударов.

«Россия не обстреливала нефтепровод „Дружба“. Там были удары по системе хранения топлива, которая располагалась вдоль нефтепровода „Одесса — Броды“. В Бродах этот нефтепровод соединяется с нефтепроводом „Дружба“, но Россия по нему не носила ударов, а только вдоль трубопровода „Одесса — Броды“», — подчеркнул в беседе с 360.ru ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Однако Киев не растерялся, воспользовался ситуацией и отрубил поставки, оказывая таким образом давление и на Венгрию, и на Словакию. И то, что происходит сейчас, продолжил специалист, представляет собой результат конфликта этих двух стран с одной стороны и Украины — с другой. Причем последняя ведет себя как истеричный шантажист — в духе: не одобрите наше движение в ЕС, не будете вести себя хорошо (читай — как нам надо) — перекроем вам нефть, а заодно Словакию прижмем, раз вы еще нам вместе с другими участниками Евросоюза скидываться не хотите.

Но Венгрии и Словакии есть чем ответить. Сейчас они перешли на стратегические резервы. В странах-импортерах они имеются как раз именно на случай, если по какой-то причине перестанет поставляться нефть ежесуточно. И продолжают биться с Украиной, плюс им нужно договориться с Евросоюзом, потому что они хотят получать именно российскую нефть из-за дисконта на нее. Игорь Юшков

Удивительная логика ЕК Еще по шестому пакету антироссийских санкций нефть из РФ стало запрещено импортировать в страны Евросоюза морским транспортом, то есть танкерами. Но в то же время в этом пакете есть оговорка о том, что если у какой-то из стран ЕС возникает угроза энергетической безопасности, то Еврокомиссия должна выдать исключение и разрешить допуск танкеров с российской нефтью. Венгрия и Словакия напирают именно на это, говорит Юшков. По их оценке, сейчас как раз настал тот самый момент угрозы энергобезопасности. Для ЕК при этом все выглядит иначе: они считают, что могут купить любую другую нефть, завезти ее в Хорватию и там — с помощью ее нефтепровода — прокачать себе.

«Но те настаивают на том, что хотят именно российскую купить, что у них есть долгосрочный контракт, и раз „Дружбу“ закрыли, хотят покупать танкерами. Так что теперь еще предмет спора — форс-мажорная ли это ситуация, есть ли угроза энергобезопасности? Запасов их на самом деле надолго не хватит. Там, как правило, объем на 60-90 дней, и то при пониженном объеме переработки», — пояснил собеседник 360.ru.

НПЗ в Венгрии и Словакии в советское время были построены на концах нефтепровода «Дружба». Настроены под российскую Urals. И конечно, им нужно разрешение Брюсселя. Но ЕК пока его не дает. Поэтому они пытаются давить на всех подряд, перекрывают поставки электроэнергии, дизельного топлива, блокируют 20-й пакет санкций против России и выделение Украине 90 миллиардов евро. Игорь Юшков

По данным Politico, ЕС может пообещать Венгрии возобновить поставки по нефтепроводу «Дружба» в обмен на отказ от вето на выделение новой помощи Украины и принятие 20-го пакета антироссийских санкций. «[Орбан] получит свой чертов нефтепровод. Вся история с „Дружбой“ не звучит правдоподобно, но ему нужна победа для избирательной кампании», — заявил собеседник газеты из числа европейских дипломатов.

Также он отметил, что у Евросоюза сейчас нет времени на подготовку правового решения, так что готовить будут решение политическое. Другой собеседник Politico отметил, что вскоре ЕС может подготовить «бумажку» о том, чтобы возобновить поставки российской нефти.

Орбан параллельно опубликовал открытое письмо Зеленскому, где призвал его изменить «свой антивенгерский курс». В своем послании премьер заявил, что Украина четыре года работала над тем, чтобы заставить Венгрию вступить в конфликт, и для этого заручилась поддержкой ЕС и венгерской оппозиции. Но в текущей ситуации Украина оказалась не по вине венгров, добавил он. По словам политика, Будапешту жаль украинский народ, но он не хочет участвовать в конфликте, финансировать боевые действия и платить больше за энергоносители. Под конец он снова призвал немедленно возобновить работу нефтепровода «Дружба», а также потребовал большего уважения к Венгрии.

Кто выиграет эту битву? По мнению политолога профессора Академии труда и социальных отношений Павла Фельдмана, нынешняя эскалация между Венгрией, Словакией, Украиной и ЕС — на самом деле лишь один из эпизодов большой схватки, в которой либерал-глобалисты используют Зеленского как свое оружие.

«Скорее всего, он получил конкретные указания и целенаправленно оказывает информационное, политическое, а теперь и экономическое давление на Венгрию. По факту угрожает ей терактами против мирной гражданской инфраструктуры. Кто-то его в этом отношении направляет, курирует, дает подсказки», — подчеркнул он в беседе с 360.ru.

Можно предположить, что этим кем-то является Демпартия США, глубинное государство (deep state) Америки и кое-какие британские спецслужбы, потому что сейчас Венгрия превращается в арену, где скоро развернется схватка между консерваторами и либерал-глобалистами. Будапешт ждет выборов в парламент, и исход их не предрешен. Поэтому глобалисты Зеленского используют как таран не только против Трампа, но и против его союзников в Европе, коими являются Орбан и Фицо. Павел Фельдман

Выиграет эту большую схватку тот, кто будет контролировать парламент США после промежуточных выборов, которые состоятся 3 ноября, подчеркнул политолог. Плюс в выигрыше будет победитель на выборах в Венгрии. «Все, что сейчас происходит, — это просто отдельные эпизоды большой битвы. Если когда-то либерал-глобалисты превратили Украину в прокси-силу для сдерживания России, то теперь перечень их противников расширился. И это не просто оружие против России, это оружие в их руках и против Трампа, и против Орбана, и против Фицо, вообще против всех правоконсервативных традиционалистских режимов», — заключил он.