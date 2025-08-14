Служба внешней разведки России сообщила о намерении Брюсселя добиться свержения неугодного им венгерского премьера Виктора Орбана. Венгрию при ее нынешнем руководстве назвали «препятствием для формирования единой Европы» — с точки зрения главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и ее клевретов.

В заявлении СВР также говорится об упреках в адрес Будапешта за его перманентное блокирование решений Брюсселя, направленных на милитаризацию ЕС и еще большее вовлечение европейцев в украинский конфликт, который уже грозит перерасти в прямое военное столкновение с Россией. По данным разведчиков, в этой связи фон дер Ляйен рассматривает варианты смены венгерского правительства, а сделать это планирует не позднее следующих парламентских выборов весной 2026 года. «Основным кандидатом на пост премьер-министра считают лидера оппозиционной партии „Уважение и свобода“ Петера Мадьяра, который поддерживается глобалистскими элитами. На поддержку Мадьяра уже задействованы значительные финансовые, административные, медийные и лоббистские ресурсы, включая немецкие партийные фонды, норвежские правозащитные НПО и Европейскую народную партию. Кроме того, Киев активно участвует в кампании против правительства Венгрии, используя возможности украинских спецслужб и диаспоры», — уточнила СВР.

Фото: Chris Kleponis — Pool via CNP/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Говоря проще, европейские национал-глобалисты готовят в Венгрии Майдан. Его сроки будут определять в соответствии с готовностью и складывающейся политической конъюнктурой. На этом фоне особым диссонансом звучит рассказ Дональда Трампа о его встрече с Виктором Орбаном. «Я спросил одного умного человека. Кому-то он нравится, кому-то нет. Это Виктор Орбан. <…> Спросил Орбана, может ли Украина победить Россию? Он посмотрел на меня так, будто я сморозил несусветную глупость. И сказал, что Россия — это огромная страна. Она по жизни воюет, это ее основное занятие. Орбан сказал: Китай победит тебя в торговле, а Россия — в войне. Любопытное наблюдение. Китай, правда, в торговле нас не победит. Уж не при мне, по крайней мере», — поведал президент США. В этом рассказе поражают сразу две вещи. Во-первых, прямота венгерского премьера, способного говорить правду (даже неприятную), глядя прямо в глаза, а не лебезить перед Трампом, как та же ведьма Урсула и другие «лидеры Европы». Во-вторых, спокойная реакция Трампа на критику, которая европейцам и не снилась.

В нынешней Европе критиковать действия европейского руководства и его политический курс не просто не принято, а смертельно опасно. И планы Брюсселя по устранению Орбана еще раз об этом напоминают. Кроме того, в Старом Свете, подарившем когда-то миру классическую греческую философию и величайших философов немецкой школы, желание думать и размышлять нынче не только не поощряется, но может стать поводом для наказания.

Все, что сегодня позволено европейцам, — ходить строем, желательно в ногу, и на ходу не задавать лишних вопросов о цели движения. Остальное — уже преступление. Похоже, знаменитая песня «Наутилуса» о «скованных одной цепью» вновь становится актуальна. Только на этот раз в Европе.