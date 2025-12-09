Умы западных, прежде всего американских, экспертов по-прежнему занимает тема углубляющихся разногласий между Европой и США по вопросу мирного урегулирования на Украине. Ну как мирного? Никакого мира Европа не хочет и по-прежнему активно нашептывает Владимиру Зеленскому отказаться от плана Трампа, стоять на своем до конца. Разумеется, это никак не устраивает Белый дом, всеми силами старающийся вывести главу киевского режима из-под влияния европейских «ястребов».

«США пытаются „отвязать“ Зеленского от европейских лидеров, чтобы оказывать на него давление эффективнее. Но, по словам одного из украинских чиновников, Киев не может принимать столь драматические решения, не посоветовавшись с ключевыми союзниками в Европе», — написал портал Axios.

Журналисты The National Interest в статье «Фейковая миротворческая игра Великобритании на Украине» отметили, что «британцы и европейцы не хотят постоянного мира на Украине, а хотят лишь переждать администрацию Трампа», которой осталось у власти около 35 месяцев и которая, вероятно, окажется в затруднительном положении, если демократы вернут себе контроль над одной или обеими палатами конгресса после промежуточных выборов в ноябре 2026 года».

На этом фоне экс-советник президента США по нацбезопасности, генерал-лейтенант в отставке Майкл Флинн призвал Трампа решительно отмежеваться от Европы и активнее действовать вопреки интересам псевдосоюзников.

«Настало время для США выйти из НАТО и сосредоточиться на врагах, находящихся у наших границ. Страны НАТО, за вычетом США, по сути, представляют собой Европейский союз, им нужен глобализм, они хотят фашизма, им нужен исламизм, они хотят открытых границ, они хотят цензуры, им нужны наши деньги, им нужны наши военные, мы им нужны, а не они нам. <…> Трамп, они ненавидят тебя. Перестань себя обманывать», — убежден Флинн.