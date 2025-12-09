Донни, жги! Трамп признал Европу загнивающей и исцелился
Умы западных, прежде всего американских, экспертов по-прежнему занимает тема углубляющихся разногласий между Европой и США по вопросу мирного урегулирования на Украине. Ну как мирного? Никакого мира Европа не хочет и по-прежнему активно нашептывает Владимиру Зеленскому отказаться от плана Трампа, стоять на своем до конца. Разумеется, это никак не устраивает Белый дом, всеми силами старающийся вывести главу киевского режима из-под влияния европейских «ястребов».
«США пытаются „отвязать“ Зеленского от европейских лидеров, чтобы оказывать на него давление эффективнее. Но, по словам одного из украинских чиновников, Киев не может принимать столь драматические решения, не посоветовавшись с ключевыми союзниками в Европе», — написал портал Axios.
Журналисты The National Interest в статье «Фейковая миротворческая игра Великобритании на Украине» отметили, что «британцы и европейцы не хотят постоянного мира на Украине, а хотят лишь переждать администрацию Трампа», которой осталось у власти около 35 месяцев и которая, вероятно, окажется в затруднительном положении, если демократы вернут себе контроль над одной или обеими палатами конгресса после промежуточных выборов в ноябре 2026 года».
На этом фоне экс-советник президента США по нацбезопасности, генерал-лейтенант в отставке Майкл Флинн призвал Трампа решительно отмежеваться от Европы и активнее действовать вопреки интересам псевдосоюзников.
«Настало время для США выйти из НАТО и сосредоточиться на врагах, находящихся у наших границ. Страны НАТО, за вычетом США, по сути, представляют собой Европейский союз, им нужен глобализм, они хотят фашизма, им нужен исламизм, они хотят открытых границ, они хотят цензуры, им нужны наши деньги, им нужны наши военные, мы им нужны, а не они нам. <…> Трамп, они ненавидят тебя. Перестань себя обманывать», — убежден Флинн.
В целом Трамп вполне разделяет такую точку зрения. Накануне президент США опубликовал в Truth Social ссылку на статью в New York Post, озаглавленную «Импотентные европейцы могут лишь злиться, пока Трамп справедливо отодвигает их от сделки по Украине».
А в свежем интервью изданию Politico американский лидер назвал Европу «загнивающей» группой наций, возглавляемой «слабыми» людьми.
Я считаю их слабыми. Но я также думаю, что они хотят быть слишком политкорректными. Я думаю, они не знают, что делать. Европа не знает, что делать.
Дональд Трамп
Что ж, признание проблемы — а европейский глобализм, несомненно, враг Трампа — первый шаг на пути к исцелению. Но чтобы сделать второй, нынешнему хозяину Белого дома осталось решить для себя, что важнее: продолжать использовать Украину и Европу для сдерживания России или, объединившись с русскими, окончательно разнести это осиное гнездо глобалистов?
До сих пор четкого ответа на этот вопрос мы не услышали. Возможно, услышим в ближайшее время, а сигналом к полному выздоровлению Америки станет согласие Зеленского на предложенные ему условия капитуляции. Как показал недавний коррупционный скандал на Украине, способы заставить киевского узурпатора пойти на попятную у США все-таки есть. Так что, Донни, жги!