Дональд «один дома». Изоляционизм Трампа обернулся одиночеством

Дональд Трамп теряет друзей. Сначала он громко побил горшки с Илоном Маском, бывшим едва ли не главным идеологом предвыборной кампании нынешнего президента США. Теперь, похоже, поссорился с ведущим Такером Карлсоном, ставшим одним из важнейших рупоров трампизма и движения MAGA.

В ответ на критику от Карлсона, обвинившего американского лидера во втягивании страны в совершенно ненужный ей конфликт на Ближнем Востоке, Трамп назвал того сумасшедшим. «Кто-нибудь, пожалуйста, объясните свихнувшемуся Такеру Карлсону, что у Ирана не может быть ядерного оружия», — написал президент в своей социальной сети. Стоит также напомнить, что ранее расположения хозяина Белого дома, а равно и своего места в администрации лишился советник президента по нацбезопасности Майк Уолтц. Продолжая в таком духе, Трамп вскоре может растерять всех соратников и остаться в этом самом доме один, как в том известном фильме, вторую часть которого Трамп «украсил» своим присутствием в кадре.

Фото: CNP/AdMedia / www.globallookpress.com

Впрочем, возможно, все это происходит неслучайно и служит свидетельством подсознательного стремления Трампа к одиночеству, одним из проявлений которого видится избранный им курс на изоляцию США от внешнего мира. Критикуя — видимо, справедливо — американского президента за потакание действиям израильского режима, Карлсон, быть может, не учел, что готовность поскорее покончить с Ираном, причем любыми способами, связана у того с желанием, наконец, отделаться от внешнеполитического наследия прежних администраций и сконцентрироваться на воплощении собственной мечты: построении новых Северо-Американских Соединенных Штатов — от Гренландии до Панамы.

Фото: Jen Golbeck/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Это предположение вовсе не лишено оснований. Помните, какими были первые шаги и указы Трампа на посту 47-го президента? Он тогда заявил о намерении выкупить Гренландию у Дании, присоединить Канаду и, возможно, Мексику, а также вернуть контроль над Панамским каналом. Более того, не так давно он повторил эти свои тезисы в том духе, что не намерен терпеть чужое (китайское, российское, европейское) присутствие в Западном полушарии и сделает все, чтобы вытеснить непрошеных гостей с «заднего двора» Америки.

Если рассматривать происходящее с этой точки зрения, то и причины обиды Трампа на Маска и Карлсона становятся более понятны. Первый не оценил широты его замыслов и вынес президенту весь мозг идеями масштабного сокращения бюджетных расходов. Второй не понял мотивов Трампа на Ближнем Востоке, война на котором ему совсем не нужна.

Так или иначе, странности в поведении Трампа можно было бы списать на его идеализм, если бы не сложная мировая обстановка, которая не располагает к подобным мечтаниям, а требует предельной собранности и прагматизма. В этом смысле Трамп — капризный ребенок, который, обидевшись на близких, загадал желание остаться одному. Похоже, как и в том самом фильме, этому желанию суждено сбыться.