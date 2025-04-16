Долготерпению пришел конец. Как Россия ставит на место бывших коллег по СССР

Не секрет, что в последние годы позиция российского министерства иностранных дел по ситуации с соседями по СНГ часто подвергалась критике. МИД закрывал глаза на проявления двуличия во внешней политике бывших «братьев», пресловутая многовекторность которых приводила даже к соблюдению наложенных Западом антироссийских санкций, а также на многочисленные факты русофобии и преследования тех сограждан, кто осмеливались открыто поддерживать СВО.

Примеров этому предостаточно, например и в Казахстане, и в соседней с ним Киргизии. Между тем обе бывшие советские республики, открыто критикуя позицию России и даже высказывая (а зачастую и оказывая) поддержку киевскому режиму, одновременно неизменно пользовались преференциями «государства — союзника» Москвы как в сфере безопасности, так и в области экономических взаимоотношений. Полагаю, никому из жителей России не нужно лишний раз говорить, сколько граждан той же Киргизии приезжали к нам на заработки, пополняя не только ряды добросовестных трудовых мигрантов, но и, увы, многочисленных групп нелегалов и даже членов этнических преступных группировок. С одной из таких групп недавно разбирались российские правоохранители, устроившие облаву в банном комплексе «Бодрость» на севере Москвы. Целью рейда был поиск нелегальных мигрантов, и по его результатам задержали несколько киргизских граждан.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Обычная работа сотрудников МВД России по улучшению криминогенной обстановки вызвала необъяснимо бурную реакцию со стороны официального Бишкека. Как заявил министр иностранных дел Киргизии Жээнбек Кулубаев, «это создает условия для дальнейших переговоров, выдвижения ультиматумов». «Конечно, таких ситуаций быть не должно. Но мы постараемся использовать эту ситуацию», — произнес глава киргизского МИД. Интересно, о каких таких ультиматумах говорит Кулубаев? Киргизия введет запрет своим гражданам на поездки в Россию? «В Россию в основном едут те, у кого уровень образования ниже. Поэтому необходимо создавать условия, повышать качество образования, обеспечивать рабочими местами, а уже потом думать об отъезде», — добавил министр.

Фото: Жители Бишкека, столицы Киргизии. Roman Gainanov/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Так скатертью дорога. Россия не отстойник для нелегалов с «низким уровнем образования», возможность работать здесь надо еще заслужить. И это лишь один из примеров, видимо, закончившегося долготерпения Москвы. Еще один на днях продемонстрировал Сергей Лавров, в категорической форме отвергнув попытки президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева интерпретировать Устав ООН с выгодной ему стороны. На постоянное апеллирование лидера республики к праву государств на территориальную целостность Лавров отметил, что оно не может быть безусловным и работает только в том случае, если государство представляет интересы всего народа, проживающего на его территории.

Фото: Alexander Zemlianichenko Jr/XinHua / www.globallookpress.com

«Я с ним не согласен. <…> Для него существует только право на территориальную целостность. Но я еще раз говорю: если вы члены ООН, вы должны уважать Устав во всей его полноте. Ни одна колониальная держава не представляла весь народ, проживающий на этой территории, которую колонизаторы захватили! Это же не требует доказательств! Не представляли ни Париж, ни Лиссабон, ни Мадрид, ни Лондон», — заявил российский министр. Лавров подчеркнул, что требования выполнять Устав ООН и обеспечивать территориальную целостность Украины, звучащие в том числе от генсека организации Антониу Гутерриша, плохо соотносятся с деятельностью киевского режима. Он не представляет (и даже откровенно попирает) интересы многих украинских регионов (как бывших, так и нынешних), включая Крым и Донбасс.

Позиция Токаева и его плохо скрываемая симпатия к режиму Зеленского в целом понятна. Прикрываясь заботой о территориальной целостности, руководство Казахстана проводит у себя в республике откровенно русофобскую политику, фактически выдавливая коренное русское население из северных регионов, доставшихся ей в наследство от щедро раздававших русские земли большевиков.

В Астане понимают: вечно терпеть этот русофобский беспредел Москва не будет. «Все ходы» казахского руководства записывают, и однажды придет время платить по счетам. В том числе, возможно, в рамках соблюдения записанного в Уставе ООН права народа на самоопределение, а также иных прав человека, гарантированных ему независимо от расы, пола, языка и религии.